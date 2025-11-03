Parola de la Luvru era chiar ”LUVRU”. O greșeală copilărească a făcut ca serverele muzeului să fie accesate extrem de ușor

În doar opt minute, banda a furat comori în valoare de 88 de milioane de euro, inclusiv un colier care a aparținut împărătesei Marie-Louise, soția lui Napoleon I. Foto: Getty Images

După ce inițial s-a apărat că „sistemele de alarmă au funcționat”, ministrul Culturii din Franţa, Rachida Dati, și-a schimbat părerea și a recunoscut că „au existat lacune de securitate” la Luvru. El a promis să facă lumină asupra „lacunelor și responsabilităților” care au dus la jaful secolului de la muzeu. În plus, documente consultate de Libération, preluată de Corriere della Sera, dezvăluie că parola de acces la serverul de supraveghere video al muzeului Luvru era chiar „LUVRU”.

Ministrul Culturii, care își propune, de asemenea, să devină primar al Parisului la alegerile municipale din martie, cu sprijinul dreptei, a apărut în fața Senatului pe 28 octombrie. În timp ce ancheta administrativă este în desfășurare, ziarul Libération a examinat documente vechi referitoare la licitații și inspecții, concluzionând că problemele de securitate ale muzeului sunt de lungă durată, inclusiv cele care afectează coloana vertebrală IT a sistemului.

Libération a citat în special o intervenție a Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice, efectuată în decembrie 2014, la cererea Muzeului Luvru. Trei experți în securitate cibernetică au verificat rețeaua de calculatoare care găzduiește cele mai importante echipamente de securitate ale muzeului, inclusiv camere de supraveghere, alarme și control de acces. „Oricine ar fi reușit să obțină controlul asupra rețelei de calculatoare a muzeului ar putea facilita furtul de opere de artă”, au scris experții în raport.

Conform documentelor consultate de Libération preluată de Corriere della Sera, parola de acces la serverul de supraveghere video al muzeului Luvru era chiar „LUVRU”, în timp ce parola de acces la software-ul dezvoltat de Thalès era „THALES”. Acest lucru s-a întâmplat în decembrie 2014 și este de sperat că, între timp, mai ales după concluziile raportului, parolele au fost schimbate.

Dar atitudinea generală relaxată față de securitate pare neschimbată, ceea ce a permis furtul spectaculos din data de 19 octombrie, într-o duminică în plină zi, la scurt timp după deschiderea muzeului, folosind o nacelă elevatoare parcată lângă fațada cu vedere la Sena, în văzul trecătorilor și al șoferilor.

Pe lângă ancheta administrativă privind încălcările de securitate, este în desfășurare o anchetă judiciară pentru a-i identifica pe vinovați și pe bijuterii. După o săptămână inițială fără rezultate, au existat apoi două valuri de arestări, primele sâmbătă, 25 octombrie, iar următoarele cinci miercuri, 29 octombrie.