Un nou incident arată cât de ușor se trece peste sistemul de securitate de la Luvru. Doi tineri şi-au agăţat portretul lângă Gioconda

Odată ajunși înăuntru, chiar înainte de ora închiderii, cei doi influeneri au agăţat tabloul lor lângă Gioconda. Sursa foto: captura instagram/neal_senne

La doar câteva săptămâni după furtul incredibil de la Luvru, doi tineri belgieni cunoscuţi pe TikTok au reușit să păcălească agenții de securitate de la muzeu și să introducă pe ascuns una dintre lucrările lor în clădire, agățând-o clandestin într-una dintre cele mai bine păzite încăperi din lume: cea care adăpostește Mona Lisa, opera de artă emblematică a muzeului Luvru.

Protagoniștii, Neal și Senne, au mai avut acest gen de acţiuni. Aceştia au devenit virali când, pentru a urmări finala Ligii Campionilor, s-au ascuns mai mult de o zi în băile Allianz Arena din München.

Şi de data aceasta, și-au pus la încercare inventivitatea, concepând o metodă neobișnuită de a ocoli sistemul de securitatea de la Luvru. Știind că un tablou montat nu va trece niciodată de intrare, au ales o ramă complet pliabilă, realizată din piese LEGO, și au luat cu ei pânza rulată, relatează Fanpage.

Odată ajunși înăuntru, chiar înainte de ora închiderii, cei doi au reasamblat rama și și-au pregătit „lucrarea”, apoi au atârnat-o lângă Gioconda. Planul lor, însă, s-a izbit de prezența constantă a gardienilor în cea mai emblematică încăpere a muzeului. Abandonându-și obiectivul principal, Neal și Senne au reușit totuși să agațe tabloul la doar câțiva metri de celebra pictură a lui Leonardo da Vinci, profitând de momentul în care publicul începea să plece.

Conștienți de riscuri, cei doi nu au mai stat să observe efectul acțiunii lor și au părăsit imediat muzeul. Incidentul a avut loc într-un moment în care protocoalele de securitate au fost înăsprite și mai mult în urma recentului jaf care a avut loc în data de 19 octombrie. Muzeul Luvru nu a emis o declarație oficială cu privire la incident, dar isprava celor doi tineri redeschide dezbaterea privind vulnerabilitatea marilor muzee.