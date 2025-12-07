Ce nu s-a văzut la televizor în momentul anunțării exit-poll-ului. Imagini inedite cu Ciucu, Simion, Drulă și Anca Alexandrescu

1 minut de citit Publicat la 23:53 07 Dec 2025 Modificat la 00:03 08 Dec 2025

sursa: Inquam Photos / Gyozo Baghiu / Alex Nechez

În vreme ce anunțul exit-poll-ului pentru Primăria Bucureștiului a fost despre cifre, în spatele decorului oficial au fost emoțiile reale, suprinse în fotografii de fotojurnaliștii de la Inquam.

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei. Candidatul surpriză al serii este Anca Alexandrescu, ce s-a clasat pe locul doi, urmată de Daniel Băluță și Cătălin Drulă.

Imaginile surprinse de fotografi în momentele imediat următoare anunțului arată scene diferite de cele din timpul declarațiilor.

› Vezi galeria foto ‹

În tabăra câștigătoare, Ciucu zâmbește obosit.

În cea a suveraniștilor, reacțiile sunt mixte. Anca Alexandrescu, susținută de AUR, apare în imagini alături de George Simion și par tensionați. Și discursul lor este în același ton.

La sediul social democraților, Daniel Băluță pare protocolar; expresia lui este a unui politician uimit, care a obținut un rezultat la care nu s-a așteptat.

La fel de puternică este și dezamăgirea din zona USR. În imagini apare un Cătălin Drulă obosit, ce privește în gol, înconjurat de o echipă ce și-a pierdut din energie.