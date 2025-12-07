Anca Alexandrescu, supărată pe boicotul cerut de Călin Georgescu: „Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot”

sursa: captură video Facebook / AUR

La scurt timp după închiderea urnelor, atât candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cât și liderul partidului, George Simion, au transmis mesaje prudente, în așteptarea numărătorii voturilor. Primele cifre ale exit-poll-ului realizat, duminică, de CURS-Avangarde arată că Ciprian Ciucu este primul clasat la alegerile pentru Primăria Capitalei, în timp ce Anca Alexandrescu se află pe locul 4.

„Vreau să mulțumesc tuturor bucureștenilor care au ieșit la vot, indiferent de votul pe care l-au dat. este un moment complicat pentru țara noastră. Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot. Cred că este principala misiune a noastră, a tuturor, atât a tuturor care fac politică, cât și a presei, să reușească să îi convingă pe oameni să își recapete încrederea pentru vot”, a declarat Anca Alexandrescu.

Ea a evitat să comenteze rezultatele de la exit-pollurile de la ora 19:00, invocând necesitatea unei numărători complete.

„Eu nu vreau să fac foarte multe comentarii în acest moment, deoarece rezultatele sunt exit-poll-urile de la ora 19:00. Așteptăm numărătoarea voturilor până la capăt, știm ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024. Indiferent care va fi rezultatul la finalul numărării voturilor, eu voi face ceea ce am promis în aceste săptămâni, adică dreptate la București, indiferent de locul în care mă voi afla. Și îi voi reprezenta, așa cum le-am promis”, mai spune ea.

Liderul AUR, George Simion, a invocat lipsa de corectitudine a procesului electoral.

„Vă vom ține la curent cu rezultatul numărătorii paralele. Așteptăm rezultatele. Noi, în această campanie în care ne-am pus în slujba unui candidat independent pentru a menține unitatea mișcării suveraniste, am dat dovadă de loialitate. Vom face în următoarele zile, după ce vom avea rezultatele secție cu secție, analiza acestei campanii electorale și ce am putea face mai bun din punct de vedere politic”, a adăugat Simion.

Acesta a mai vorbit și despre necesitatea ca alegerile pentru primării să fie organizate în două tururi de scrutin.

„În loc să avem mai multă democrație în România, avem mai puțină. Au anulat alegerile, nu au revenit la alegerea primarilor în două tururi. Noi, parlamentarii AUR, vom vota orice proiect care își propune să aducă alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi”, mai spune Simion.

Liderul AUR vorbește și despre resursele limitate ale campaniei și despre etichetările pe care susține că le-ar fi primit.

„Am făcut o campanie cu resurse mai puține decât restul candidaților. Am fost etichetați, puși la colț, ni s-a spus că Bucureștiul nu e un teritoriu din punct de vedere al simpatiei cetățenilor pentru partide cum este AUR și celelalte partide care au susținut-o pe doamna Alexandrescu. Cred că un prim obiectiv a fost îndeplinit: am arătat că suntem parte a societății și nimeni nu ne poate trimite la colț”, mai spune George Simion.

În încheierea discursului său, a vorbit și despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

„Alegem să ne comportăm democratic și să participăm la competițiile electorale, în speranța că România va redeveni o democrație funcțională, cum nu mai este din momentul 6 decembrie încoace. Dacă dorința unora este de a anula democrația și de a se pune în afara competiției democratice, competiției între partide, datoria noastră, ca partide politice, este să încurajăm democrația și să explicăm că această guvernare care a anulat niște alegeri pentru că nu a câștigat cine trebuie în România, nu poate fi înlăturată în mod pașnic decât prin democrație. E cel mai greu lucru să explici oamenilor că trebuie să aibă încredere în democrație, după un an în care democrația a fost călcată în picioare”, a mai precizat George Simion.