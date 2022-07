E simplu să-ți recapeți frumusețea zâmbetului când apelezi la un specialist!

Zâmbetul oferă multe beneficii posesorilor săi. De de exemplu, o mină luminoasă și în zâmbet frumos înseamnă mai mult decât cea mai elaborată prezentare personală.

Vrei să ai succes pe plan profesional, dar și personal? Atunci trebuie să te îngrijești de zâmbetul tău. Nu există lucruri cu care să poți înlocui un zâmbet frumos, pentru că nu există nimic care să aibă aceeași valoare.

Acestea sunt concluziile la care a ajuns o persoană ce și-a pierdut la un moment dat zâmbetul și a trebuit să și-l recupereze. La fel ca semnificația unui loc pe care să îl poți numi acasă, unui serviciu stabil sau a unei familii iubitoare, și zâmbetul este un lucru a cărui importanță o înțelegi la cel mai profund nivel atunci când zâmbetul a ține nu îți mai aparține.

Experiența pierderii primului dinte

Când ai doar douăzeci și ceva de ani și ai impresia că toată lumea este a ta, pierderea unui dinte este ultimul lucru la care te gândești. Atunci ai multe, chiar foarte multe lucruri la care să te gândești precum: absolvirea unei facultăți, alegerea unui loc de muncă bun și, dacă ești norocos, găsirea unui partener de viață. Toate aceste lucruri necesită timp și fiind atât de ocupat, este ușor să ignori o carie superficială, un consult de rutină sau chiar și o durere de dinți moderată, care raspunde încă la medicamente antiinflamatoarele. Dar această atitudine, la fel ca în cazul meu, nu face decât să complice și să agraveze niște probleme relativ banale în faza inițială.

Și eu, dacă aș fi apelat la dentist încă de prima oară când am observat că am un molar cariat, probabil că aș fi avut și acum o dantură perfect naturală și frumoasă.

Problema cariilor dentare este faptul că multe dintre ele nu te deranjează suficient de mult înainte de a fi prea târziu pentru a-ți mai recupera dintele afectat.

Și astfel, se pare că foarte mulți pacienți cu probleme dentare se trezesc într-o zi cu nevoia unei extracții dentare, pe cât de complicate, pe atât de neplăcute, dar totuși absolut necesare pentru sănătatea organismului.

Cum mi-am recuperat zâmbetul?

Indiferent de problemele dentare cu care te confruntat, nu Este dificil să îți recapeți zâmbetul dacă apelezi la specialiști în domeniu. Recunosc că îmi era frică să merg la dentist, dar nu de durere și de ideea unei investiții în zadar.

Când îmi am pierdut dintele, știam că cea mai bună metodă de a recupera zâmbetul era un tratament cu implant dentar. Dar din discuțiile cu familia și prietenii am aflat despre atât de multe experiențe mai puțin reușite în acest sens încât mi-era frică să nu cumva povestea mea să se sfârșească la fel.

Așa că am căutat și m-am informat și am ajuns la concluzia că la Dental West am cele mai mari șanse de succes. Dental West este un cabinet stomatologic din Brașov, foarte bine dotat din punct de vedere al echipamentelor medicale și cu o echipa de medici competenți.

La Dental West în tratament cu implant dentar este precedat de un consult medical riguros și deosebiri de analize care include și un computer tomograf. Cu alte cuvinte, când apelezi la Dental West, iar medicul tău stomatolog îți spune că ești un candidat ideal pentru un implant dentar, poți avea deplină încredere în reușită a procedurii.

De la primul consult medical și până la un zâmbet perfect după o extracție dentară, este necesară o perioadă de minim jumătate de an. Implanturile dentare presupune niște proceduri medicale destul de complexe, dar și de un timp optim de vindecare. Doar așa, respectând fiecare etapă, vei avea parte de un nou dinte, la fel de frumos dar și de rezistent ca cel natural pe care l-ai pierdut.