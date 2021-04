TAFFIX, spray-ul care protejează împotriva SARS-CoV-2, eficient și împotriva tulpinilor britanice și africane

Sloganul sub care a fost lansat TAFFIX, „You`re good to go”/„Ieși liniștit din casă”, are în vedere atât înalta eficiență în prevenirea infectării cu noul coronavirus, cât și protecția pe care dispozitivul medical o asigură în spațiile închise, precum aeroporturi, mall-uri, supermarketuri, avioane, trenuri sau mijloace de transport în comun.

Folosit împreună cu masca, TAFFIX ne ajută decisiv să recuperăm idealul pierdut al vieții dinaintea pandemiei când ieșeam fără griji din casă. Produsul, care acționează omorând virusurile înainte să ajungă în mucoasa nazală, a fost creat de compania farmaceutică Nasus Pharma din Israel, un stat aflat în topul cercetării medicale și dovedit ca fiind cel mai eficient în combaterea actualei pandemii.

De altfel, după certificarea în Germania, produsul a devenit rapid un succes în 25 de țări din Europa (printre care Franța, Germania, Spania, Italia), datorită remarcabilei lui eficacități.

În România, TAFFIX este distribuit la nivel national de Ro Distribution 2000 la un preț recomandat de 70 lei flaconul, putând fi achiziționat atât online, de pe site-ul www.taffix.ro, din lanțurile de farmacii Catena sau Help Net, numeroase alte farmacii independente si prin reteaua de distributie Polisano Pharmaceutics.

Ingredientul principal din TAFFIX este hipremeloza sub formă de pulbere, substanță care în interiorul nasului se transformă într-o peliculă foarte fină ce blochează și inactivează virusurile cu transmitere prin aerosoli. Mecanismul de inactivare se bazează pe schimbarea pH-ului bazic al mucoasei nazale, înlocuit cu un film protector acid. Astfel, pH-ul din cavitatea nazală este redus de la 3,5, mult sub pragul minim de 6,5 de la care virusurile supraviețuiesc. Din acest motiv, TAFFIX acționează nu doar asupra SARS-CoV-2, ci asupra întregului spectru viral, incluzând virusurile răspunzătoare de gripe sau răceli obișnuite. Este de asemenea eficient împotriva alergenilor și a rinitelor alergice declanșate de aceștia.

Un flacon de TAFFIX poate fi folosit de aproximativ 200 de ori. Un puf de TAFFIX administrat în fiecare nară asigură o protecție de 5 ore, acționând în doar 50 de secunde de la aplicare.

Scopul TAFFIX este prevenția, așadar dispozitivul nu înlocuiește vaccinul și trebuie folosit împreună cu celelalte măsuri de prevenire recomandate de autorităţile medicale.

Pentru mai multe detalii despre produs accesați linkul:

https://www.youtube.com/channel/UCJHVALZ03mOKXavESVPQfwA

Pentru comenzi contactaţi distribuitorul la adresa de e-mail: [email protected] sau la telefon 0758 101 101.

