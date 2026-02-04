Cum arată „garsonierele” de 11 metri pătrați din România. „Au bucătăria în baie”, dar se vând cu 22.000 de euro

Spaţiile de locuit de 11 metri pătraţi nu au dispărut complet din România. Foto: Captură ecran Antena 3 CNN

Spaţiile de locuit de 11 metri pătraţi nu au dispărut complet din România, în ciuda controverselor uriaşe din urmă cu câţiva ani. Ba chiar se vând foarte scump, deşi nu sunt amplasate în zone foarte bune. În Oradea, în oraşul condus cândva de Ilie Bolojan, ajung la 2.000 de euro pe metru pătrat. Şi sunt numite "garsoniere" deşi asta înseamnă încălcarea legii.

„Asta este camera. N-avem foarte multe de văzut. Dar tot trebuie văzut tot ce este în ea. Bucătărie, baie, facilități ce avem și ce e important. Avem geamuri termopan, aer condiţionat funcţional. Știu, e cam mică, are 11,5 m2, dar la prețul de 22.800 cred că și-o permite tot românul”.

„Tocmai ce am intrat în apartament, avem acest hol care ne face legătura cu baia, care a fost renovată complet și dacă mă întrebați pe mine, arată foarte bine și este foarte bine pusă la punct, mai ales din punct de vedere al spațului. Aici avem partea de living, este un apartament de 26 de metri pătrați. Avem partea de bucătărie, aici vă puteți pune o canapea frumos și avem și parte de dormitor”.

„Nu e mică. E foarte mică. Gandiţi-vă că un pat are 3 metri pătraţi. Şi aia are 11 metri toată garsoniera. Bucătăria e în baie”.

Aceste anunţuri promovate de agenţii imobiliari încalcă, însă, Legea locuinței nr. 114/1996, care prevede pentru garsonieră o suprafață utilă minimă de 37 de metri pătraţi, care să cuprindă o cameră, bucătăria, baia, holul şi, eventual, spaţiu de depozitare. Această suprafață minimă este un criteriu de încadrare ca "locuință" conform legii, nu doar o recomandare de bun-simț.

Oana Ivan, expert imobiliar: ANPC de altfel chiar impune amenzi în sensul acesta de folosire necorespunzătoare a terminologiei, adică studio sau studio dublu, de exemplu, nu sunt terminologii permise, ci apartament cu o cameră, apartament cu două camere.

Nu doar în Oradea sunt astfel de exemple, ci şi în Capitală.

„Suntem în Giurgiului, una dintre zonele în care cererea explodează. Doar la 850 metri de metrou, 800 de metri de autobuz și aproape de piața Progresul. Marele avantaj al acestui imobil? Încălzire prin centrală proprie. Un lucru rar întâlnit la acest tip de proprietate”.

Oana Ivan, expert imobiliar: În toate capitalele mari, nu numai europene, există astfel de proprietăți cu suprafețe foarte mici, chiar 11, 12, 15 metri pătrați, care sunt amenajate și aici găsim arhitecți mai specializați, dacă pot să spun așa, decât la noi, pe design interior și pe mobilier multifuncțional, sunt amenajate și nu sunt considerate deloc fiind sub standardele de locuire, adică sunt proprietăți premium în zone ultracentrale, de exemplu.

De aceea, mulți dezvoltatori maschează astfel de unități ca "spații de cazare", "camere tip hotel", "apartamente de tip studio" sau "spații pentru studenţi", ca să ocolească regimul strict al locuințelor.