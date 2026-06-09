Databricks, compania fondată de cei mai bogați români din topul Forbes, pregătește mutarea anului în cursa cu giganții tech

2 minute de citit Publicat la 11:48 09 Iun 2026 Modificat la 11:48 09 Iun 2026

Databricks dezvoltă o platformă care permite companiilor să colecteze, să analizeze și să utilizeze date complexe pentru dezvoltarea de aplicații bazate pe inteligență artificială. FOTO: Captură video

Compania de analiză a datelor Databricks discută o nouă rundă de finanțare care ar putea începe luna viitoare și care ar evalua compania între 165 și 175 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care citează The Information.

Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private din domeniul tehnologiei, a încheiat la începutul acestui an o rundă de finanțare de aproximativ 5 miliarde de dolari, la o evaluare de 134 de miliarde de dolari.

Printre fondatorii companiei Databricks se numără și doi specialiști IT de origine română: profesorul de informatică Ion Stoica, de la Universitatea Berkeley din California, și Matei Zaharia, cadru didactic la universitățile americane Stanford și MIT.

Ion Stoica și Matei Zaharia figurează în topul Forbes drept cei mai bogați români, cu o avere estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari, în creștere față de anul precedent, ocupând în prezent poziția 827 în clasament.

Noua posibilă evaluare reflectă interesul tot mai mare al investitorilor pentru companiile care pot beneficia de adoptarea rapidă a inteligenței artificiale, într-un context în care marile companii tech investesc masiv în AI, iar jucători precum OpenAI și Anthropic se pregătesc pentru listări la bursă.

Databricks dezvoltă o platformă care permite companiilor să colecteze, să analizeze și să utilizeze date complexe pentru dezvoltarea de aplicații bazate pe inteligență artificială. Compania a raportat în februarie venituri anualizate de peste 5,4 miliarde de dolari, în creștere cu 65% față de anul anterior.

Potrivit raportului, CEO-ul Ali Ghodsi le-ar fi transmis investitorilor că firma rămâne pe drumul către o posibilă listare la bursă, care ar putea avea loc chiar de anul viitor. Databricks nu a comentat imediat informațiile.

Cine sunt Ion Stoica și Matei Zaharia

Potrivit Forbes, Ion Stoica este cofondator și președinte executiv al startupului de software Databricks.

El a fost CEO-ul inițial al companiei de la înființarea acesteia în 2013 până la începutul lui 2016, când a cedat poziția cofondatorului Ali Ghodsi.

Înainte de Databricks, Stoica a cofondat startupul de streaming video Conviva. De asemenea, este profesor de informatică la Universitatea UC Berkeley.

Stoica a lansat Databricks împreună cu alți șase cercetători de la UC Berkeley, care au dezvoltat popularul motor de analiză a datelor Apache Spark.

Matei Zaharia este de asemenea cofondator și director de tehnologie (CTO) al startupului de software Databricks.

El este creatorul popularului motor de analiză a datelor Apache Spark, conceput pe când avea 24 de ani și era doctorand la Universitatea UC Berkeley.

Spark a stabilit un record mondial de viteză la sortarea datelor în 2014 și i-a adus lui Zaharia un premiu pentru cea mai bună lucrare de doctorat în informatică a anului.

În 2013, Zaharia a cofondat Databricks împreună cu alți șase colaboratori de la UC Berkeley, platforma fiind construită pe baza Spark.

De atunci, el a coordonat dezvoltarea mai multor funcționalități noi, bazate pe inteligență artificială, care extind capacitățile dincolo de Spark.