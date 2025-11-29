Digitalizarea schimbă orașele: servicii mai bune și costuri mai mici. De ce Bucureștiul are printre cele mai mici tarife la apă

Aplicațiile digitale pot sprijini o mai bună gestionare a apei și energiei, pot reduce traficul și poluarea. Foto: Getty Images

Servicii digitalizate, infrastructură modernă și o calitate mai bună a vieții. Acestea sunt elementele-cheie ale unui oraș inteligent. Orașele care investesc în infrastructură și digitalizare pot oferi servicii mai eficiente, costuri reduse și un nivel mai ridicat de confort pentru locuitori. Un exemplu este Capitala, unde tarifele la apă și canalizare se numără printre cele mai mici din țară, iar asta este și datorită investițiilor în digitalizare și infrastructură.

Conceptul de oraș inteligent este promovat la nivel european și vizează modul în care comunitățile își gestionează resursele și își îmbunătățesc reziliența. Un oraș inteligent urmărește să crească bunăstarea locuitorilor prin servicii publice integrate și tehnologii care optimizează consumul de resurse.

De pildă, aplicațiile digitale pot sprijini o mai bună gestionare a apei și energiei, pot reduce traficul și poluarea.

1.000 de kilometri de conducte, reabilitate în București

În București, peste 1.000 de kilometri de conducte au fost reabilitate sau extinse atât pentru apă potabilă, cât și pentru canalizare, iar serviciile ajung astăzi rapid și sigur la fiecare locuitor. Rețeaua deservește acum peste două milioane de bucureșteni, cu monitorizare permanentă și control continuu al calității apei.

În ultimii 25 de ani, investițiile în rețeaua de apă din București au fost de 796 de milioane de euro, iar pierderile au fost reduse cu peste 80%.

Efecte s-au simțit direct în facturile bucureștenilor, pentru că în prezent, Capitala are printre cele mai mici tarife la apă din toată țara: 6,83 lei plus TVA pentru fiecare metru cub de apă potabilă, la care se mai adaugă 3,60 lei plus TVA pentru canalizare. Așadar, un total de 10,43 lei plus TVA pentru fiecare metru cub de apă folosit.

Datorită acestor investiții, prețul apei în Capitală rămâne mult mai redus decât în alte zone ale țării, unde costul poate fi chiar dublu.

„Trebuie să înțelegem că dacă vrem să avem acces la apă și canalizare fără probleme, fără avarii, trebuie investiții semnificative, la fel ca la termoficare. Dacă nu sunt înlocuite țevile de rețeaua începe să cedeze. Toate aceste investiții menite să ofere o apă curată și mai ales o canalizare eficientă se regăsesc, bineînțeles, în prețuri”, a explicat analistul economic Adrian Negrescu.

Rețeaua de apă din Capitală, monitorizată în timp real

În plus, digitalizarea a schimbat modul în care este operată rețeaua din Capitală. Monitorizarea în timp real permite identificarea rapidă a problemelor și intervenții mult mai precise acolo unde apar avarii.

Rezultatele se văd deja. Numărul avariilor s-a redus cu peste 70%, iar timpul mediu de intervenție a scăzut de 10h, ajungând la aproximativ 10 ore.

Aceste elemente, infrastructură modernizată, management digital și investiții constante fac parte deja din structura unei comunități de tip smart city, servicii publice mai eficiente, costuri predictibile și o calitate mai bună a vieții pentru toți locuitorii.