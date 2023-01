Directorul Poştei Române, anunţ despre plata facturilor cu cardul de energie

Directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, a declarat că Poşta Română a obţinut contractul cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene privind distribuirea tichetelor pentru acoperirea creşterii preţurilor la energie după ce, în vara anului trecut, a existat o testare cu privire la servicii de acest gen.

Sursa foto: Posta Romana/Facebook

"Nu am fost singuri pe piaţa aceasta, dar am avut aceste atuuri pe care nimeni altcineva nu le are: putem să controlăm întregul flux logistic, de la design până la încasarea facturilor", arată şeful Companiei Naţionale Poşta Română.

"Compania Naţională Poşta Română este una dintre acele companii distructive, dacă ne facem treaba cum trebuie într-un anumit domeniu putem să schimbăm întreaga piaţă.

Poate cel mai bun exemplu este acest contract cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – am fost testaţi în vară, a fost un proiect mare, dar totuşi mult mai mic decât acesta pe care îl derulăm acuma – şi nicio altă companie din ţară, sau grup de companii din ţară, nu ar fi avut capacitatea să implementeze acest proiect.

A fost "servită" ca să reducă timpul de aşteptare, dar Ministerul a realizat o cercetare de piaţă şi a văzut ce oferă băncile, de exemplu, sau alte companii care ar fi putut să facă servicii asemănătoare.

Nu am fost singuri pe piaţa aceasta, dar am avut aceste atuuri pe care nimeni altcineva nu le are: putem să controlăm întregul flux logistic, de la design până la încasarea facturilor", a declarat directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, luni seară, potrivit romaniatv.net.

În ceea ce priveşte valoarea contractului cu MIPE, directorul Poştei Române susţine că aceasta este "pe măsura muncii" angajaţilor Poştei.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat în şedinţa de Guvern, despre tichetele pentru acoperirea creşterii preţurilor la energie, în valoare de 700 de lei, care urmează a fi distribuite începând cu 1 februarie, că o chestiune de noutate este că plata se poate face direct la poştaşi.

Din 1 februarie, începe distribuirea cardurilor de energie pentru plata facturilor şi este important ca românii să ştie cum să folosească aceşti bani pentru plata facturilor, dar şi pentru a nu risca amenzi.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 de lei, de două ori pe an.

De miercuri, 1 februarie, şi parcursul a cel mult 20 de zile, românii vor începe să primească acele carduri de energie pentru plata facturilor.

Ce pot plăti românii cu cardul de energie

Este vorba de cele la electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 de lei fiecare.

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei.

Plățile se fac prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Plăţile vor fi făcute prin cititoare optice cu care vor fi dotaţi poştaşii, iar banii pentru ajutorul de încălzire vor ajunge la oameni pe 20 februarie.

Acum, calendarul modificat al cardurilor de energie arată astfel:

1-15 februarie - livrarea cardurilor de energie

20 februarie - se poate face plata facturii la energie cu cardul

Astfel, începând cu data de 20 februarie, românii care beneficiază de cardul de energie pot plăti factura.

Cum se face plata cu cardul de energie

1. La orice subunitate a Poștei Române sau la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

2. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).

3. Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Cum plăteşti factura online cu cardul de energie. Explicaţii concrete, pas cu pas, pentru toţi românii



Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.