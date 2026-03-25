Disperare la Șantierul Naval Mangalia, unde sute de angajați vor fi dați afară: „Ce îi spun copilului când îmi cere de mâncare?”

Sute de angajați ai Șantierului Naval Mangalia riscă acum să își piardă locurile de muncă. Creditorii au respins planul de reorganizare al şantierului, iar acesta se îndreaptă către faliment. Angajații, care oricum nu și-au primit salariile de peste trei luni, sunt disperați.

Timp de trei luni, angajații de la Șantierul Naval Mangalia au venit la muncă, fără să fie plătiți. În tot acest timp, oamenii au tot protestat, în speranța că se schimbă ceva și Șantierul, de care depind în jur de 3.000 de oameni, va fi salvat. Angajații nu și-au ascuns nicio clipă disperarea și au arătat că au ajuns într-o situație atât de dificilă încât nu mai au cu ce să își hrănească copiii.

„Am luat, am luat, am luat. Dacă nu mai pui înapoi, de unde să mai pui înapoi? Am ajuns la disperare. Nu se mai poate. Nu se mai poate! Noi ce facem? Noi ce facem? Ce vrea să facă Guvernul cu noi? Toată lumea a ajuns la disperare. Ce îi spun eu copilului când îmi cere de mâncare și nu am ce să îi dau să mănânce? Ce îi spun? Du-te la șefi să îți dea șefii de mâncare?”, a spus o angajată de la șantier.

În șantier au fost efectuate lucrări de reparații la două nave, dar chiar și după finalizarea acestor lucrări, muncitorii nu și-au primit salariile.

Deja, peste 200 de salariaţi ai Şantierului Naval Damen Mangalia, aflat în insolvenţă, au fost concediaţi începând cu 28 februarie, iar pentru aproape toţi ceilalţi angajaţi ai societăţii, peste o mie, s-a prelungit şomajul tehnic până pe 31 mai.

Situația lor tocmai ce a devenit și mai gravă. În cadrul Adunării Generale a Creditorilor de miercuri, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societății. Astfel, procedura de reorganizare a eșuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment.

Intrarea în faliment presupune „inventarierea și valorificarea forțată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori”. Astfel, contractele individuale de muncă vor fi încheiate iar oamenii vor rămâne fără locurile de muncă.

La şantierul de la Mangalia statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.