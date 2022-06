Drimus asigură preluare saltea veche gratuit în Bucureşti

Ca urmare, doar un mic procent de saltele sunt reciclate in fiecare an, in ciuda faptului ca saltelele sunt usor reciclabile. Saltelele nu se compacteaza bine, ocupa spatiu in gropile de gunoi, iar unele componente au valoare, inclusiv arcuri din otel si spuma poliuretanica.

Exista mai multe moduri de a evalua daca este sau nu timpul sa treci la o saltea noua. Ar trebui sa tii cont de cat de bine dormi noaptea si de cum te simti cand te trezesti dimineata. Daca deseori te trezesti cu dureri de spate sau esti in continuare obosit, acest lucru ar putea indica faptul ca salteaua nu mai sustine corpul in mod corespunzator in timp ce dormi, iar somnul nu mai este profund, fiind afectata calitatea acestuia.

Trecerea la o saltea noua este intotdeauna o idee grozava, avand in vedere ca probabil iti petreci o treime din viata dormind pe acel pat. Durerile de spate si insomnia pot fi ambele rezultate ale unei saltele proaste sau uzate. Dar, odata ce obtii acea saltea noua, cum scapi de cea veche? Multe dintre casele noastre au saltele vechi in subsol sau sus in pod, adunand praful si ocupand spatiu valoros.

Drimus.ro ofera un serviciu eficient, sigur si ecologic de colectare saltea pentru a va usura intregul proces. Se ofera preluare saltea veche gratuit in Bucuresti, iar pentru restul localitatilor din tara, taxa de preluare (care este de fapt taxa de transport la curier) este de 99 lei.

"Acum, clientii nostri pot comanda o saltea noua si pot opta pentru serviciul remat saltele. Ne vom asigura ca salteaua este aruncata intr-o unitate de reciclare adecvata, astfel incat sa nu dauneze ecosistemului sau donata catre organizatiile de caritate nationale sau locale, daca aceasta este inca intr-o stare buna. Cert este ca venim in sprijinul clientilor nostri astfel incat acestia sa scape de stresul creat de necesitatea de eliminare si debarasare responsabila a saltelei uzate." - Cristian Barbarie, Drimus.ro

Esti gata sa scapi de vechea ta saltea? Este la fel de simplu ca 1, 2, 3. Comanda o saltea noua de pe site-ul Drimus, iar o echipa profesionista se va asigura de eliminarea saltelei vechi. Daca esti din Bucuresti, colectarea saltelei uzate se va face gratuit. Daca locuiesti in alta localitate din tara, plaseaza comanda pe site si anunta in call center ca doresti ca la primirea saltelei noi sa o predai pe cea veche. Pentru alte localitati in afara de Bucuresti, taxa de ridicare este de 99 lei.

Cum functioneaza serviciul de remat saltele

Serviciul complet de indepartare si reciclare a saltelelor ofera persoanelor libertatea de a nu-si mai face griji cu privire la manevrarea saltelelor vechi, deoarece Drimus va debarasa si va elimina saltelele vechi pentru tine. De fiecare data cand iti reinoiesti salteaua, scapi de grija saltelei vechi.

Cum elimini o saltea veche

Aruncarea saltelelor uzate este dificila, deoarece acestea nu pot fi aruncate in depozitele obisnuite. Motivul principal este acela ca acestea contin substante chimice daunatoare pentru mediu. Echipa noastra lucreaza pentru o modalitate eficienta si ecologica de a va recicla salteaua, astfel incat mediul inconjurator sa fie protejat si vechea saltea sa poata fi indepartata. Procesul local de eliminare a saltelei este simplu, eficient si, mai ales, verde.

De ce sa optezi pentru serviciul Drimus de preluare saltele vechi in Bucuresti si in tara

Oferta drimus cuprinde o varietate incredibila de saltele, unde cu siguranta vei gasi salteaua noua perfecta pentru tine (saltele cu arcuri, memory foam, saltele cu arcuri impachetate separat, saltele pentru adulti, pentru paturi single sau matrimoniale). Dupa ce ai facut alegerea perfecta pentru tine si ai gasit exact salteaua ideala pentru un somn mult mai odihnitor, noi te vom ajuta sa scapi de salteaua veche fara griji. Imediat ce vei primi noua saltea, te scapam de salteaua veche direct de acasa. Tu trebuie doar sa te asiguri ca este usor accesibila. Fie ca te afli in Bucuresti sau oriunde in tara, poti beneficia de ridicarea saltelei vechi.

Daca ai gasit raspunsul pentru intrebarile tale, probabil este timpul sa iti schimbi salteaua si sa scapi de grija celei vechi, lasand-o in seama noastra.