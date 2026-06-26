După ce și-au obligat angajații să revină la birou, doi giganți financiari îi lasă acum să lucreze de acasă, pe durata Cupei Mondiale

2 minute de citit Publicat la 11:39 26 Iun 2026 Modificat la 11:40 26 Iun 2026

Goldman Sachs și JPMorgan relaxează temporar regulile privind prezența la birou. Motivul: Cupa Mondială 2026 FOTO: Getty Images

După ani în care au promovat ferm revenirea angajaților la birou, giganții financiari Goldman Sachs și JPMorgan Chase fac un pas înapoi, chiar dacă doar pentru scurt timp. Motivul nu este presiunea angajaților sau contextul geopolitic internațional, ci Cupa Mondială 2026.

Potrivit unor documente interne consultate de Financial Times și citate de Fortune, cele două instituții financiare le vor permite angajaților să solicite să lucreze de acasă în zilele în care se dispută meciuri din cadrul turneului.

Decizia vine în contextul în care sute de mii de suporteri sunt așteptați în New York și New Jersey în perioada competiției, ceea ce va pune o presiune uriașă asupra infrastructurii de transport și a traficului rutier.

Autoritățile locale au anunțat restricții importante de circulație și modificări ale programelor de transport public pentru a gestiona afluxul de spectatori. În intervalele cu trafic intens, prioritate vor avea deținătorii de bilete la meciuri, ceea ce ar putea îngreuna semnificativ deplasarea navetiștilor către și dinspre birou.

Cu toate acestea, flexibilitatea oferită de companii nu se extinde și asupra programului de lucru. Angajații nu vor putea pleca mai devreme pentru a asista la meciuri, măsura având exclusiv rolul de a evita blocajele generate de eveniment.

Nu doar sectorul financiar adoptă soluții temporare de flexibilizare. Potrivit Bloomberg, și angajați din agenții federale, instituții publice, domeniul comunicării sau din sistemul de educație vor lucra de acasă pe durata competiției.

O schimbare de ton pentru promotorii revenirii la birou

Măsura reprezintă o schimbare notabilă de poziție pentru două dintre cele mai ferme voci din mediul corporativ american în favoarea muncii exclusiv de la birou.

În martie 2025, JPMorgan a introdus obligativitatea prezenței la birou cinci zile pe săptămână, decizie care a generat reacții puternice din partea angajaților. Aceștia au susținut, printr-o petiție internă, că noua politică afectează în mod disproporționat femeile, persoanele care au responsabilități de îngrijire, angajații cu experiență și persoanele cu dizabilități.

Directorul general al băncii, Jamie Dimon, a respins însă criticile și a declarat că nu este dispus să își schimbe poziția.

La rândul său, CEO-ul Goldman Sachs, David Solomon, a descris în trecut munca la distanță drept „o anomalie” care trebuie corectată cât mai rapid. Cupa Mondială 2026 pare însă să fi determinat o excepție temporară.

Spre deosebire de rivalii săi, Amazon nu intenționează să relaxeze regulile privind prezența la birou. Compania, care s-a confruntat în ultimii ani cu proteste și opoziție din partea angajaților față de politica de revenire la birou, a ales o altă abordare.

Potrivit Bloomberg, gigantul tehnologic le recomandă angajaților să ajungă mai devreme la birou în zilele cu trafic intens și le oferă informații despre rute alternative pentru a evita aglomerația.

Munca hibridă rămâne o realitate

Datele recente sugerează că, în ciuda eforturilor depuse de numeroase companii pentru readucerea personalului la birou, munca la distanță continuă să fie larg răspândită.

Aproximativ jumătate dintre companiile americane au impus revenirea la birou în 2023. Totuși, un an mai târziu, doar o treime mai mențineau obligația prezenței fizice cinci zile pe săptămână.

În prezent, angajații din Statele Unite lucrează de acasă în mai mult de un sfert din totalul zilelor de lucru, potrivit unui studiu realizat de economiști de la ITAM Business School și Stanford University.

Tendința se reflectă și pe piața globală a muncii: anul trecut, 40% dintre joburile publicate pe LinkedIn au fost de tip hibrid, conform datelor furnizate revistei Fortune.

În medie, la nivel mondial, angajații petrec acum doar trei zile pe săptămână la birou, semn că modelul de lucru flexibil s-a consolidat și este puțin probabil să dispară în viitorul apropiat.