eMAG Black Friday 2019. 13 oferte electrizante ce te lasa cu gura cascata

eMAG Black Friday 2019. A inceput numaratoarea inversa! Mai sunt cateva ore pana cand incepe Vinerea Neagra pe emag.ro, iar magazinul online a anuntat cateva dintre produsele care au reduceri uriase.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 13 produse cu reduceri exceptionale:

1. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 80 cm, 32DM3501, HD, are o reducere de 50% si poate fi cumparat cu 299,99 lei.

Acest televizorul va ofera cursivitate a imaginilor si claritate din orice pozitie. Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, unghiul de vizibilitate a fost marit pana la 178 grade, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Slotul CI+ este si el prezent, el fiind unul foarte important, deoarece prin intermediul sau vei reusi sa elimini o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+.

eMAG Black Friday 2019 Samsung Galaxy

2. Telefonul mobil Samsung Galaxy A10, Dual Sim, cu 32 GB, 4G, de culoare neagra, cu card de 32 GB inclus, are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019. Telefonul costa numai 199,99 lei.

Telefonul are un ecran HD+ de 6,2 inchi cu o imagine optimizata, care iti va incanta privirea. Indiferent daca iti plac sitcomurile sau jocurile, afisajul Infinity-V oferit de Galaxy A10 transforma modul in care le urmaresti, fiind in mijlocul actiunii.

Realizeaza fotografii in stilul tau preferat, cu camera spate de 13 MP sau cu camera frontala de 5 MP, pentru a obtine imagini de nivel profesional.

eMAG Black Friday 2019 masini de spalat

3. Masina de spalat rufe Slim Arctic APL61012BDW0, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, 1000 de rotatii pe minut, clasa A+++ de eficienta energetica, SteamClean, de culoare alba, are o reducere de 37% si costa 499,99 lei.

Clasa energetica A+++ garanteaza cel mai mic consum de energie pe termen lung, comparativ cu produsele din clasa A+.

Aqua Safe regleaza consumul si controleaza excesul de apa, in functie de cantitatea articolelor pe care doresti sa le speli. Obtii haine curate cu un consum optim de apa si economisesti pe termen lung.

Masina de spalat apa beneficiaza si de un sistem electronic de ajustare a cantitatii de apa - Pentru a obtine cele mai bune performante de spalare si consum energetic redus, acest sistem automat de reglare a consumului de apa vine in ajutorul tau. Aportul de apa este ajustat electronic in functie de cantitatea si tipul rufelor.

eMAG Black Friday 2019 combine frigorifice

4. Combina frigorifica Arctic AK54270+, cu un volum de 262 de litri, din energetica clasa A+, cu compartiment Garden Fresh, cu inaltimea de 170,5 cm, de culoare alba, beneficiaza de o reducere de 39% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 599,99 lei.

Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod convenabil spatiul necesar pastrarii alimentelor.

CLASA ENERGETICA A+ ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A.

eMAG Black Friday 2019 aspiratoare

5. Un aspirator fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic RO3796EA, cu puterea de 750 W, cu o capacitate de 1,5 litri, Precision Flex, Perie Easy Brush, de culoare gri.

Aspiratorul are o reducere de 63% in campania eMAG Black Friday 2019 si costa 199,99 lei.

Aspiratorul fara sac Rowenta Compact Power Cyclonic va ofera performanta si un design ergonomic.

Noul cap de aspirare de inalta performanta inlatura cu usurinta murdaria de pe suprafetele dure.

6. Statia de calcat Tefal Easy Pressing GV5250E1, cu o putere de 2200 W, boiler 5 bar, capacitate de 1 litru, talpa antiaderenta Durilium Airglide, de culoare alba, are o reducere de 64% in campania eMAG Black Friday 2019 electrocasnice, si costa 299,99 lei.

Statia de calcat ofera rezultate excelente pentru toate tipurile de materiale, iar alunecarea este usoara datorita tehnologiei Durilium Airglide.

eMAG Black Friday 2019 televizoare 4K Ultra HD

7. Televizorul LED Smart Samsung, cu o diagonala generoasa de 108 cm, 43RU7172, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 37% in campania eMAG Black Friday

Televizorul costa numai 999,99 lei.

Televizorul 4K Ultra HD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul Full HD. Acum poti vedea chiar si detaliile fine din fiecare scena. Te vei bucura de culori, de claritate si de nivelurile de contrast optimizate pentru tine. Functia Samsung UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

eMAG Black Friday 2019 anvelope de iarna

8. Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Bosch EasyDrill 1200, 12 V, 1,5 Ah, 1650 RPM, are o reducere de 35% si costa 199,99 lei.

9. emag.ro are reduceri de Black Friday 2019 si la anvelope de iarna Tigar WINTER. Acestea sunt reduse cu 47%, o anvelopa de iarna costand 99,99 lei.

10. Un pachet de cafea boabe Lavazza Gusto Forte de 1 kg are un pret special de 49,99 lei.

eMAG Black Friday 2019 pantofi sport

11. Din campania eMAG Black Friday 2019 nu lipsesc reducerile la jucarii si jocuri. Un joc LEGO City Police – Furtul diamantelor cu politia aeriana are o reducere de 50% si costa 124,90 lei.

12. De Black Friday 2019 eMAG are reduceri si la scutece Pampers Active Baby XXL BOX (diverse marimi). O cutie are o reducere de 33% si costa 99,99 lei.

13. Pantofi sport Nike Court Royale, 1.000 de bucăți la 99,99 lei (pentru femei, dar si pentru bărbați) – pretul este unul special de Black Friday 2019.

Foto: Wokandapix / pixabay.com