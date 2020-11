eMAG Black Friday 2020. 9 electrocasnice de bucătărie ca să gătești ca la mama acasă

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie. Cu ocazia Black Friday 2020, magazinul eMAG a scos la vânzare o mulțime de electrocasnice mici pentru gătit.

Pentru a susține o experiență foarte bună de navigare și căutare în aplicație și site în ziua de Black Friday, eMAG a investit peste 4 milioane de euro în servere, servicii de hosting cloud și dezvoltare, precum și în cele trei depozite care, împreună, acoperă o suprafață de peste 170.000 mp, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. În plus, eMAG a angajat anul acesta 1.200 de oameni în zonele de Customer Care, în centrele logistice, dar și în echipele de tehnologie.

Echipele din depozitele eMAG sunt pregătite pentru a procesa coletele de la primele ore, în condiții de deplină siguranță, astfel încât comenzile să fie predate către curieri cât mai rapid și livrate până pe 27 noiembrie, mai anunta compania. Pentru a atinge acest obiectiv, eMAG colaborează cu firmele de curierat FAN Courier și Sameday.

Una dintre cele mai bine reprezentate categorii de produse din acest an, de eMAG Black Friday 2020, este cea a micilor electrocasnice de bucatarie, ideale pentru gatit preparatele delicioase de sarbatori.

Deja pe siteul eMAG au aparut reduceri mari la electrocasnice de bucatarie.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucatarie - tocatoare

1. Tocator Star-Light CW-300BR, 300W, 1.2 l, Vas Sticla, Negru/Rosu.

Tocatorul Star-Light CW-300BR poate fi ajutorul mult asteptat din bucataria dumneavoastra. Poate toca aproape orice, fie ca e vorba despre ceapa, fasole, cartofi sau carne frageda, datorita lamelor sale ascutite, realizate din otel inoxidabil.

Este foarte usor de folosit, pentru actionare este necesara simpla apasare a butonului. Componentele sale sunt usor de curatat, chiar si in masina de spalat vase. Acesta are un bol de sticla, insertii din inox, urmand linia unui design placut si ergonomic.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie – roboti de bucatarie

2. Robot de bucatarie Bosch MCM3200W, 800 W, bol 2.3 l, blender 1 l, 2 viteze, Alb/Gri.

MultiTalent 3 - robotul de bucatarie compact si versatil, cu peste 30 functii. Sa gatesti acum este o joaca de copil.

Motor puternic: procesare rapida si usoara datorita celor doua trepte de viteza si a functiei Pulse.

Peste 30 de functii: tocare, razuire, mixare si multe altele – datorita accesoriilor versatile, precum cutitul multifunctional din otel inoxidabil si cutitul MultiLevel6.

Vas de mixare din plastic transparent pentru o cantitate de 500 g de faina + ingrediente (maximum 0.8 kg de compozitie pentru aluat), cu capac dotat cu palnie si impingator.

SmartStorage: accesoriile pot fi depozitate in vasul de mixare.

Mai mult spatiu chiar si in cea mai mica bucatarie datorita designului compact.

Usor de curatat: accesorii lavabile in masina de spalat vase.

Picioruse din cauciuc cu ventuze pentru mai multa stabilitate

Cana blender de 1.5 litri.

Robotul de bucatarie va ofera rezultate perfecte intr-un timp scurt datorita motorului de 800 de wati, celor 2 trepte de viteza si functiei Pulse.

Cutit multifuntional din inox.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie ieftine

ACCESORII INCLUSE:

Vas de mixare din plastic transparent (2.3 l) pentru o cantitate de 500 g de faina + ingrediente (maximum 0.8 kg de compozitie pentru aluat), cu capac dotat cu palnie si impingator.

Blender din plastic cu capacitate de 1 litru -Potrivit pentru sfaramarea cuburilor de gheata.

Discuri reversibile pentru feliere (subtire/gros) si razuire (grad mediu/fin).

Discuri din otel inoxidabil.

Disc pentru batut frisca si albusuri.

SIGURANTA:

BPA Free - Fara BPA pentru componentele din plastic ce intra in contact cu alimentele.

Bol si capac cu sistem de blocare pentru siguranta maxima in utilizare.

Picioruse cu ventuze din cauciuc pentru mai multa stabilitate.

ECONOMIE DE SPATIU:

SmartStorage: depozitarea accesoriilor standard direct in vas.

Depozitare usoara: compartiment pentru stocare cablu.

CONFORT:

Usor de curatat - toate componentele pot fi spalate in masina de spalat vase.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie - mixere

3. Mixer cu bol Star-Light SM-G300, 300 W, Bol 2.5 l, 5 Viteze + Turbo, Alb/Verde.

Cu ajutorul celor 300 de W, mixerul cu bol Star-Light SM-G300 este suficient de puternic sa va satisfaca dorintele atunci cand doriti prepararea oricaror tipuri de amestecuri. Fie ca este vorba despre crème sau aluaturi, cele 5 viteze ale acestui mixer vor indeplini cu succes sarcinile la care este supus.

Datorita design-ului sau, poate fi folosit cu usurinta fara a pastra contactul cu el, astfel va permite sa inserati ingrediente, in timp ce mixerul cu bol Star-Light SM-G300 functioneaza. Pentru a preveni varsarea, este dotat cu un capac, iar pentru detasarea bolului mixerul se poate rabata.

Este dotat cu un buton de Eject, care impinge si elibereaza paletele sau accesoriile pentru aluat. Pentru a veni in ajutorul dumneavoastra, acest mixer este dotat cu un sistem cu ajutorul caruia bolul se misca in sensul invers al paletelor, crescand astfel randamentul de procesare.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie – masini de tocat

4. Masina de tocat Heinner MG1500TA-BG, 1600 W, Accesoriu pentru rosii si carnati, Cutit inox, Visiniu sidefat.

Putere maxima de 1600W - Cand vine vorba de maruntirea carnii pentru carnati, chiftele, kibbe, musaca sau de prepararea sucului proaspat de rosii, masina de tocat HEINNER este ajutorul tau de nadejde. Are un motor puternic de 1600W, care asigura un ritm constant de tocare, fara a se bloca. Toaca rapid si usor, printr-o simpla apasare de buton.



Accesoriu pentru rosii - Pregateste cel mai bun si proaspat sos pentru paste sau pizza, ori bucura-te de o delicioasa supa de rosii. Folosind accesoriul special pentru rosii, economisesti timp si energie si uiti de metoda clasica de stoarcere a rosiilor - razatoarea.





Accesorii pentru carnati si kibbe - Masina de tocat vine cu o gama de accesorii utile, astfel incat sa te bucuri de o experienta completa in bucatarie, utilizand doar un singur aparat. Toaca peste, carne pentru musaca, perisoare, lasagna, chiftelute sau prepara kibbe si carnati deliciosi in propria bucatarie.



Cutit din inox - Cutitul din inox este special gandit pentru o buna maruntire a carnii cu tesut mai dur sau a legumelor tari.



3 site de taiere - Cele 3 site de taiere te ajuta sa ajustezi modul de tocare, mai marunt sau mai gros.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie – masini de paine

5. Masina de paine Tefal Pain Plaisir PF220, 700 W, 1000 g, 17 programe, Negru.

Ideala pentru persoanele cu intoleranta la gluten sau pentru cele ce prefera o dieta echilibrata, Pain & Plaisir asigura confortul de a avea paine proaspat coapta, adaptata pentru gusturile si nevoile tale!

Pain Plaisir este solutia ideala pentru a face paine proaspata delicioasa si sanatoasa la domiciliu. Poti fi creativ utilizand cele 17 programe dedicate pentru paine perfecta, briose si multe altele. Cu cele 3 programe fara gluten poti coace paini sanatoase, prajituri si paine dulce, si poti utiliza o gama larga faina fara gluten si amestecuri pentru a adauga varietate. In plus, include numeroase programe pentru paste, terci, cereale si gem, pentru o mare versatilitate. Descopera-le cu cartea de retete dedicata.



Pain & Plaisir este solutia pentru prepararea de paine proaspata, delicioasa si sanatoasa la domiciliu.

Puteti fi creativ folosind nu mai putin de 17 programe dedicate painii perfecte, briose si multe altele.

Ideal pentru oamenii cu intoleranta la gluten sau cei care sunt la dieta, Pain & Plaisir va ofera confortul de a avea paine proaspat coapta care este adaptata la gusturile si nevoile dvs.

Este usor: cele 3 programe fara gluten va permit sa coaceti paini sanatoase, prajituri si paine dulce, in timp ce o gama larga de faini si amestecuri fara gluten pot fi folosite pentru a diversifica retetele.

De asemenea, in marea gama de optiuni sunt incluse programe de paste, terci, cereale si dulceata. Descoperiti-le cu cartea de retete dedicata! In plus, functia de pornire intarziata va permite sa va treziti cu paine proaspata in fiecare zi!

Alegeti dintre trei culori diferite de crusta: lumina, medie sau intunecata si trei dimensiuni diferite.

Cu Pain & Plaisir, nu este nevoie sa faceti o alegere intre gust si bunastare.

eMAG Black Friday 2020 – in pandemie ne facem painea acasa!

17 programe automate, mereu la indemana, pentru preparate de casa:

3 programe fara gluten: paine, paine, prajituri

7 programe pentru paine: normala, rapida, frantuzeasca, dulce, integrala, integrala rapida, de secara

7 programe pentru alte tipuri de preparate: dospit, paste, prajituri, copt, terci, cereale, gem



Paine proaspata in doar cativa pasi - Trebuie doar sa adaugi ingredientele si sa programezi pornirea aparatului si poti avea paine calda la micul dejun sau cand vii acasa de la birou!



Usor de utilizat - Panou de control intuitiv cu toti parametrii usor de selectat de pe ecran pentru confort si simplitate maxima in utilizare.



3 programe fara gluten:

Poti coace paini sanatoase, prajituri si paine dulce, adaptata special pentru gusturile si nevoile tale!



3 setari de gretate si 3 niveluri de rumenire

De la 500g pana la 1kg pentru toate poftele. Selecteaza culoarea crustei: de la paine alba si moale la paine rumenita si crocanta.



Paine proaspat coapta in orice moment - Functii pentru pornire programabila pana la 15 ore si mentinere la cald timp de 1 ora.



Carte de retete inclusa - Nu trebuie sa fii profesionist ca sa prepari paine acasa. Descopera o mare varietate de preparate cu cartea retete inclusa.



Usor de curatat - Cuva si malaxor cu invelis antiaderent detasabile si compatibile cu masina de spalat vase.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie – prajitoare de paine

6. Prajitor de paine Daewoo DBT40R, 750 W, 6 niveluri rumenire, carcasa Cool Touch, Rosu.

Nimic nu este mai delicios intr-o dimineata decat o cana de ceai cu o felie de paine prajita perfect cu unt si marmelada. Pentru asta ai nevoie de un prajitor de paine care va rumeni feliile exact asa cum iti doresti, dar si care va completa designul deja creat al bucatariei tale. Prajitorul de paine Daewoo are carcasa Cool Touch ce mentine exteriorul aparatului rece, are 6 niveluri de rumenire si functie de anulare.



Tavita pentru firimituri – tavita detasabila ajuta la aruncarea rapida a firimiturilor, mentinand curatenia in jurul mesei prin colectarea acestora intr-un singur loc accesibil.





Putere nominala – cei 750 W permit aparatului sa se incalzeasca foarte rapid si in acelasi timp sa scurteze timpul de rumenire a feliilor de paine.



Spatiu depozitare cablu – pentru o bucatarie cu un design curat si minimalist, un spatiu in care poti ascunde cablul prajitorului este ideal.



eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie – aparate de gatit cu aburi

7. Aparat de gatit cu aburi Star-Light FSD-1012W, 1000W, 12l, Timer, Oprire Automata, Negru/Inox.

Star-Light, inovativ si inventiv ca de fiecare data, iti prezinta “gatirea lenta”, un concept revolutionar cu ajutorul caruia retetele tale preferate sunt preparate la temperaturi reduse mentinandu-si astfel nutrientii in intregime si obtinand in acelasi timp o mancare sanatoasa, pe gustul tuturor membrilor familiei.

Optiuni gatire – Low si High - Slow Cooker SCDB-727GR este ideal pentru intreaga familie, avand o capacitate cat pentru maxim 6 persoane si doua optiuni de gatire, “Low” si “High”, ce reprezinta de fapt timpul necesar pentru a atinge punctul de fierbere (100°C), 7-8 ore pentru “Low” si respectiv 3-4 ore pentru “High”, alegand astfel optiunea potrivita pentru retetele tale.

Functia “Keep Warm” - Pastreaza preparatul la o temperatura potrivita pentru servire, aproximativ 4 ore, dupa terminarea programului de gatire.

Vasul are o capacitate de 6.5 L, suficient de mare pentru a prepara mancare cat pentru maxim 6 persoane

Vas ceramic termorezistent - Vasul ceramic din componenta SCDB-727GR este termorezistent ceea ce ii confera avantajul distribuirii temperaturii in mod uniform obtinand astfel mancaruri mai fragede si mai aromate. Acesta este detasabil, putand astfel fi folosit separat in cuptor. Atentie: vasul de ceramica detasabil nu poate fi folosit pe aragaz, plita electrica sau pe gratar.

Capac sticla transparenta - Capacul transparent ofera posibilitatea observarii preparatelor pe tot parcursul procesului, putand astfel sa ajustati mancarea in functie de stadiul in care se afla. Acesta se curata foarte usor, manual sau in masina de spalat vase.

Temporizatorul iti da posibilitatea sa setezi durata programului de gatire, trecand automat la functia “Keep Warm” dupa finalizarea acestuia.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie - multicookere

8. Multicooker Tefal Fuzzy Logic RK601800, 350 W, capacitate 2L, functie programare, 7 moduri de gatire, touch control afisaj LED, negru.

Aparatul de gatit multifunctional Mini Rice Cooker dispune de Tehnologia Fuzzy Logic ce-ti va permite sa prepari o varietate de retete de orez si nu numai. Tehnologie inovativa Spherical Pot ofera o circulatie optima a caldurii pentru performante imbunatatite. Produsul dispune de 7 programe pentru versatilitate sporita, produsul venind la pachet cu un set de accesorii (recipient pentru dozare, lingura pentru orez & supa, cos pentru gatit la abur) si o carte de retete. Designul sau compact este ideal pentru a economisi spatiu in bucataria ta.

Aparatul de gatit multifunctional Tefal Mini Rice Cooker: Gustos, compact, automat si versatil.

Aparatul de gatit multifunctional Tefal Mini Rice Cooker cu Tehnologia Fuzzy spherical este ideal pentru a gati o varietate de retete delicioase in fiecare zi. Aceasta tehnologie ofera o circulatie optima a caldurii ce garanteaza performante optime de gatire. Functia Fuzzy Logic si oala cu multiple straturi de inalta calitate ofera performante optime de gatire prin intermediul ajustarii automate a temperaturii si a timpului de gatire.

Designul compact, de culoare neagra cu finisaje elegante, ideal pentru orice bucatarie. Functia de pastrare la cald de pana la 12 ore si Pornirea intarziata de pana la 24 de ore ofera confort sporit in utilizare zi de zi. Datorita celor 7 programe automate vei putea gati retetele tale favorite rapid si usor: Orez alb, Orez brun, Linte, Terci, Supa, Gatire la abur si Pastrare la cald. Aparatul vine la pachet cu urmatoarele accesorii: cos pentru gatirea la abur, spatula pentru orez, lingura pentru supa, recipient pentru dozare si carte de retete.

Oala rezistenta - Aparatul beneficiaza de o oala rezistenta de 2 mm grosime si cun invelis antiaderent.



7 programe de gatire: Orez alb, Orez brun, Linte, Terci, Supa, Gatire la abur si Pastrare la cald (automat sau manual).



Bucura-te de rezultate perfecte de fiecare data datorita functiei ce ajusteaza automat temperatura si timpul de gatire.

eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici pentru gatit

Pastrare la cald automata - Aparatul va trece automat in functia de pastrare la cald dupa terminarea procesului de gatire. Nu este nwevoie sa monitorizezi procesul de gatire.



Pornire intarziata - Aceasta functie iti va permite sa programezi inceperea procesului de gatire cu pana la 24 de ore.



Panou de control tactil - Aparatul dispune de un panou de control tactil, usor de utilizat, cu iluminare de fundal.



Capacitate de 2 L - Aceasta iti va permite sa prepari pana la 600 g de orez, apoximativ 6 portii.



Accesorii incluse - Lingura pentru orez, polonic, cos pentru gatire la abur, recipient pentru dozare.



Compatibilitate cu masina de spalat vase - Oala, lingura pentru orez, cosul pentru gatirea la abur si capacul interior detasabil sunt compatibile cu masina de spalat vase.



Produs reparabil timp de 10 ani:

• Conceput pentru a fi usor de reparat

• Livrare rapida si costuri mici ale pieselor de schimb, timp de minim 10 ani

• 6.500 de centre de service la nivel mondial



eMAG Black Friday 2020 electrocasnice mici de bucătărie - friteuze

9. Friteuza Tefal Minicompact FF230831 Principio, 1000W, 0.6 Kg, 1.2L, termostat reglabil, Negru.

Friteuza compacta - Este mica, dar le face pe toate! Cu Principio poti praji pana la 600 g de cartofi prajiti. Aceasta friteuza este ideala pentru ca una sau doua persoane sa se poata bucura de gustari delicioase in orice moment al zilei.

-Ideal pentru 1 sau 2 persoane;

-Economisiti ulei: preparati pana la 600 g cartofi prajiti, cu numai 1,2 litri de ulei;

-Usor de folosit: setare pentru eliminarea uleiului din cuva, capac de gatit (echipat cu filtru metalic permanent);

-Termostat reglabil cu indicator luminos: intre 150 ° si 190°C;

-Usor de curatat: cosul si manerul sunt in siguranta in masina de spalat vase, iar capacul este detasabil;

-Transportare usoara si depozitare cu dimensiunea compacta.

Principio este o friteuza marca Tefal, de dimensiuni reduse, dar le face pe toate. Cu Principio poti prepara pana la 600g de cartofi prajiti cu doar 1.2L de ulei, salvand timp, energie, chiar si ulei, toate acestea cu doar 1000 W putere. 600g de cartofi sunt mai mult decat suficienti pentru doua persoane, dar Principio poate fi folosit si pentru musafiri. Poti prepara tot felul de mancaruri precum tapas, crochete, falafel, gogosi, si multe altele.

Acesta prajeste mancare de la 150°C pana la 190°C

Capacul este echipat cu un filtru metalic permanent, care poate fi folosit in timpul gatirii.

Cand mancarea este gata, se poate curata foarte usor: cosul si manerele pot fi folosite in conditii de siguranta in masina de spalat vase, in timp ce dimensiunile reduse o vor face foarte usor de depozitat.

Ideal pentru 1-2 persoane

Usor de folosit

Principio este o fritueza foarte usor de folosit. Poti elimina surplusul de ulei cu ajutorul “pozitiei de scurgere” si de asemenea, poti folosi capacul pentru a evita stropirea in timpul utilizarii.

Siguranta - Pentru siguranta ta, Principio ramane rece la atingere. Peretii sunt incalziti in timpul prajirii.



Usor de curatat - Principio este usor de curatat: cosul si manerele sunt cumpatibile cu masina de spalat vase iar capacul este detasabil.

Altele:

-Capacitate ulei: 1.2L;

-Capacitate mancare: pana la 600g;

-Capacitate cartofi prajiti: pana la 500g;

-Buton de deschis/inchis;

-Indicator luminos.

