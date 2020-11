eMAG Black Friday 2020. Farfurii și tacâmuri elegante – recompui acasă atmosfera de la restaurant

eMAG Black Friday 2020. Magazinul online eMAG are 500.000 de produse pentru casa si gradina cu reduceri substantiale scoase la vanzare de Vinerea Neagra in acest an.

Toate ofertele sunt AICI.

Acest an a fost unul in care nu prea am putut sa mergem la restaurante, terase si alte localuri atat de des pe cat ne-ar fi placut.

Din fericire, eMAG are reduceri foarte mari la seturi de oale, tigai, gratare, cutite, servicii de masa, farfurii, tacamuri si alte produse, astfel incat va fi foarte usor sa gatesti preparatele tale preferate si sa te bucuri de ele in propria locuinta.

Folosind farfurii si pahare elegante vei reusi chiar sa recompui atmosfera de la restaurant.

eMAG Black Friday 2020 – seturi de oale

1. Un set din 15 piese de la Tefal Ingenio Elegance beneficiaza de o reducere de 28% si costa 499,99 lei.

2. O oala sub presiune Tefal Secure 5 NEO, cu o capacitate de 8 litri, beneficiaza de o reducere de 39% si costa 199,99 lei

3. Un gratar dublu, marmorat, cu invelis de marmura antiderapant, 32 cm RL DF, are o reducere de 5% in campania eMAG Black Friday 2020 si costa doar 125 de lei

4. Un set de oale Kring Faro, cu 9 piese, pentru toate sursele de caldura, din inox, beneficiaza de o reducere de 40% si costa 179,99 lei

eMAG Black Friday 2020 – seturi de gatit

5. Un set de gatit de 15 piese BerlingerHaus Metallic Line Aquamarine Edition are o reducere de 21% si costa 449,99 lei

6. Un set de oale cu capac Tefal Cook'N'Clean beneficiaza de o reducere de 21% de Vinerea Neagra 2020 si costa 429,99 lei

7. Un set de oale de fonta Michelangelo Rarilla, cu 9 piese, are o reducere de 20% si costa 476 de lei

eMAG Black Friday 2020 – seturi de cutite

8. Un set cu 11 cutite de la Berlinger Haus, Metallic Line Rose, are o reducere de 6% si costa 73,99 lei

9. Cutitul bucatarului profesional Maranc, din otel german, de 20 de cm, are o reducere de 34% si costa 97,90 lei

10. Un serviciu de masa Bormioli Coconut, cu 18 piese, din opal alb, are o reducere de 28% si costa 99,99 lei.

eMAG Black Friday 2020 – farfurii, boluri, cesti

11. Un serviciu de masa Kring Modern, cu 30 de piese, Opal, alb/negru, beneficiaza de o reducere de 27% si costa 129,99 lei

12. Un set cu 24 de tacamuri Amefa, Felicity, cu maner batut, otel inoxidabil, si o cutie cadou, are o reducere de 35% si costa 129,99 lei

eMAG Black Friday 2020 – tacamuri si pahare

13. Un set de 42 de tacamuri Amefa, Rome All you need, din inox, beneficiaza de o reducere de 33% si costa numai 179,99 lei

14. Un set de 6 pahare Bohemia Cristal Rainbow pentru bauturi racoritoare, 350 ml, are o reducere de 7% si costa numai 61,79 lei

15. Un set de pahare shot, Pasabahce Boston, cu 12 piese, de 30 de ml, beneficiaza de o reducere de 20% in campania eMAG reduceri Black Friday si costa doar 30,78 lei.

