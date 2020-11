eMAG Black Friday 2020.Telefoane Samsung, Apple, Huawei – batalia brandurilor

eMAG Black Friday 2020 telefoane. Vineri, 13 noiembrie, cel mai mare magazin online din tara sarbatoreste cea de-a 10-a editie a evenimentului Vinerea Neagra in Romania.

Pentru a oferi flexibilitate cât mai mare clienților, eMAG a extins considerabil rețeaua easybox, ajungând în prezent la peste 850 de unități, de peste trei ori mai mult față de ediția anterioară de Black Friday. Așteptările sunt ca un sfert dintre comenzi să fie livrate în easybox, aproape triplu față de numărul de comenzi din ediția anterioară, a anuntat companie intr-un comunicat de presa.

In ceea ce priveste produsele electronice, de departe, cea mai bine reprezentata categorie este cea a telefoanelor mobile. eMAG a anuntat deja ca in oferta eMAG Black Friday 2020 se vor regasi 130.000 de smartphone-uri la preturi reduse.

eMAG Black Friday 2020 telefoane Huawei

1. Telefon mobil Huawei Mate XS, Dual SIM, 512GB, 8GB RAM, 5G, Interstellar Blue.

Smartphone-urile P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, Mate30 Pro, MateXS sunt echipate cu Huawei Mobile Services si AppGallery ca magazin oficial de aplicatii. Acestea folosesc in continuare Android ca sistem de operare si EMUI 10 dar nu sunt livrate cu PlayStore sau alte aplicatii Google preinstalate. Ecosistemul Huawei este in continua crestere de la o saptamana la alta. Din ce in ce mai multe aplicatii locale si internationale pot fi descarcate direct din App Gallery.



Phone Clone - Foloseste aplicatia Huawei ce te ajuta sa iti muti toate datele de pe telefonul vechi: Fotografii, Contacte, Date, Aplicatii etc.



Explore AppGallery - Cauta aplicatia preferata in Huawei App Gallery. Toate aplicatiile de aici sunt sigure si testate de Huawei R&D.



MoreApps este o aplicatie - agregator dezvoltata de comunitate pentru ca tu sa ai toate aplicatiile importante la un click distanta. Incearca-o acum din AppGallery.



Datorita design-ului unui, Falcon, cu o balamala inovatoare, HUAWEI Mate Xs prezinta o tehnologie inovatoare, care ofera o senzatie vizuala remarcabila. Pliat ca un smartphone elegant, se potriveste perfect in buzunar si palma. Puteti fi intotdeauna gata pentru sarcini din mers. Deschideti-l, puteti explora mai multe datorita ecranului imersiv cu dimensiuni duble, care ofera confort si usurinta in utilizare.



HUAWEI FullView ofera detalii clare si culori vii oriunde te uiti, in timp ce ecranul remarcabilul-8 inci1 va permite sa vedeti mai multe simultan. Nu este nevoie sa derulati inainte si inapoi, peisajul uluitor, fotografii pline de emotii si infografice complete sunt dezvaluite in fata ochilor.

Butonul de alimentare al lui HUAWEI Mate Xs este conceput pentru a integra tehnologia de recunoasterea a aprentei. Astfel, puteti apasa usor pe partea laterala pentru a porni si a debloca telefonul in siguranta intr-o secunda.

Functia inteligenta Multi-window imparte ecranul 8" in doua interfete independente. Asadar, puteti lua notite in timp ce verificati mesajele si sa va revizuiti albumul foto pentru a posta imaginea potrivita in timp ce editati actualizarile de pe social media. Puteti chiar sa deschideti o aplicatie in 2 ferestre impartite pentru a gestiona cu usurinta diferite sarcini simultan cu multiplicatorul de aplicatii HUAWEI. De asemenea, exista un Dock conceput ingenios pentru a incorpora aplicatiile preferate intr-un meniu de comenzi rapide, astfel incat sa puteti activa o fereastra pentru o actiune rapida. Nu pierdeti niciodata timpul in comutarea aplicatiilor.

Echipat cu chipsetul Kirin 990 5G, HUAWEI Mate Xs atinge viteza si performanta de ultima ora in era 5G. Arhitectura procesorului cu eficienta energetica pd trei niveluri aduce performante de ultima ora cu un consum mai mic. NPU Dual-core plus Tiny-core creeaza o baza solida pentru dezvoltarea exploziva a viitoarelor capacitati AI.



Suportand atat arhitecturi NSA, cat si SA 5G4, HUAWEI Mate Xs va asigura sincronizarea cu evolutia 5G. Datorita design-ului cardului Dual-Sim si compatibilitatii largi a majoritatii benzilor 5G / 4G / 3G / 2G, sunteti mereu conectat.

eMAG Black Friday 2020 telefoane la reducere

Introducerea sistemului inovator de racire al HUAWEI, gratie grafitului bionic flexibil, care se ridica la dubla provocare de pliere si disipatie echilibrata, HUAWEI Mate Xs poate ramane mereu cu o temperatura constanta. Transmiteti sau descarcati videoclipuri ultra-HD cu viteza mare, jucati toate jocurile dvs. 3D intensiv grafic si cufundati-va in emotiile lumii 5G, fara suprasolicitare.



Capturati fiecare stralucire - Integrand camera din spate si din fata, 40 MP Sistemul Supersensing Leica Quad Camera va permite sa surprindeti frumusetea lumii exact asa cum o percep ochii dumneavoastra. Departe sau aproape, intunecat sau luminos, maret sau mic, acum fiecare imagine poate fi surprinsa nu numai in mintea ta, ci si pe telefon.



Fotografierea in oglinda cu ajutorul ecranului dual va permite dvs. si fotografului sa verificati si sa impartasiti idei creative in timp real pentru a va proiecta frumusetea exact cum doriti.



Lumineaza Noaptea - Camera de 40 MP absoarbe lumina si detalii pentru a surprinde povestile si oamenii frumosi chiar si in intuneric.



Orizontul nu este o limita - Camera Ultra MP, 16 MP, aduce magnificul munte si palatul intr-o singura perspectiva grozava.



Datorita gestionarii mai bune a puterii chipsetului Kirin 990 5G si a bateriei de mare capacitate 4.500 mAh, HUAWEI Mate Xs ofera o durata de viata mai mare a bateriei. Va fi alaturi pentru o noapte de joc palpitanta sau o zi de prezentare exigenta, la fel ca un prieten de incredere.



Cu 55 W HUAWEI SuperCharge, chiar si bateria capacitiva de 4.500 mAh poate fi incarcata pana la 85% in doar 30 de minute7. Exact cat savurezi o ceasca buna de cafea, esti gata pentru o zi agitata.



eMAG Black Friday 2020 telefoane Apple

2. Telefon mobil Apple iPhone 12 Pro Max, 512GB, 5G, Pacific Blue.

Acest telefon Dual Sim de la Apple functioneaza cu sistemul de operare iOS 14, are 6 nuclee, iar procesorul este model Apple A14 Bionic.

Functioneaza cu tehnologii 3G, 4G si 5G.

Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, NHC, GPS, incarcare wireless.

Senzori:

Accelerometru

Barometru

Giroscop

Busola

Recunoastere faciala

Senzor de proximitate

Senzor de lumina

Telefonul are 228 de grame, iar dimensiunile sunt de 78.1 x 160.8 x 7.4 mm. Are protectie Waterproof.

eMAG Black Friday 2020 telefoane iPhone

Dimensiunea ecranului este de 6.7 inch, iar rezolutia in pixeli de 2778 x 1284. Memoria interna este de 512 GB.

Rezolutie camera principala:

12 MP Wide

12 MP Ultrawide

12 MP Telephoto

Rezolutie camera frontala: 12 Mpx

Rezolutie video: 4K

Caracteristici foto/audio:

Auto focus

Panorama

Slow motion

Time-lapse

Blit

eMAG Black Friday 2020 telefoane Samsung

3. Telefon mobil Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Dual SIM, 256GB, 12GB RAM, 5G, Mystic White.

Primul care a imbinat un instrument de scris cu un telefon, Note ti-a pus o lume cu totul noua in buzunar. Pe masura ce ne confruntam cu o noua normalitate, viata cere un nou tip de dispozitiv. Noul Galaxy Note nu este un smartphone obisnuit, ci o suita de calculatoare in buzunarul tau. Acesta este nivelul urmator al jocurilor pe mobil. Aceasta este o camera de nivel profesional, filmare 8K si un set complet de editare. Descopera telefonul puternic care schimba pentru totdeauna modul in care lucrezi si te joci.

Design minimal, cu un corp metalic pus in valoare de detalii rafinate si culori transcendente, precum si o sticla durabila Corning® Gorilla® Victus, cea mai dura sticla dintr-un smartphone. Fiecare Galaxy Note20 Ultra este completat de un S Pen asortat la culoarea telefonului.

Doua dimensiuni, astfel incat sa poti alege un ecran mare sau chiar mai mare - Ambele modele sunt concepute pentru un nivel de sofisticare care devine incredibil de confortabil in mana ta. Alege ecranul de 6.7” pe Galaxy Note20 sau ecranul de 6.9” pe Galaxy Note20 Ultra. Oricare dimensiune iti ofera un spatiu larg pentru lucru si un ecran masiv pentru joc.

Un computer in buzunarul tau

Senzatia unui stilou adevarat. Putere pentru mult mai mult - S Pen ofera o latenta redusa inovatoare, pentru a genera o experienta de scriere incredibil de realista. Asociat cu versatilitatea Bluetooth, controlul gesturilor si multe altele, este cel mai puternic instrument de scris Galaxy.

Transforma notele in text, apoi textul in PowerPoint, cu o usurinta incredibila - Cu o apasare de S Pen, scrierea ta de mana se corecteaza singura daca scrii inclinat, pastrand notitele lizibile si organizate. Se poate transforma chiar si in text, pe care il poti copia si insera. Apoi exporta notele sub forma unui fisier PPT sau Word pentru o partajare usoara.

Salveaza si sincronizeaza automat toate notele pe mobil, tableta si PC

Acum, Samsung Notes se sincronizeaza cu OneNote pe computerul tau si in Outlook. Aceasta experienta atat de inteligenta iti permite sa faci multe altele. Ceea ce notezi in Samsung Notes va fi redactat automat in OneNote, pe computer.

eMAG Black Friday 2020 telefoane Samsung Galaxy Note

Controleaza fiecare ecran. Deschide mai multe aplicatii direct pe computerul tau, prin meniul Start sau Bara de activitati. Bucura-te de cele mai bune fluxuri de pe retelele de socializare, conecteaza-te cu prietenii si chiar comanda cina, ai aplicatiile intr-o secunda.

HyperFast 5G si Wi-Fi Optimizer iti duc jocul in toate locurile noi - Procesor puternic si inteligent din Galaxy Note20 Ultra se asigura ca descarcarile si fluxurile tale de date sa aiba loc atat de repede cat permite 5G. Iar cand esti in apropierea unui AP, Wi-Fi 6 ofera o conexiune rapida si sigura, in timp ce Wi-Fi Optimizer mentine latenta scazuta pentru jocuri si apeluri video neintrerupte, chiar si intr-o zona aglomerata.



Cu cele mai bune instrumente pentru fotografi profesionisti, videografi si editori:

5x Zoom Optic Hibrid;

50x Super Resolution Zoom.



Inregistrarea video cu cea mai inalta rezolutie disponibila intr-un smartphone - Videoclipul 8K iti ofera imagini clare, cu detalii incredibile, iar controlul profesional iti pune la dispozitie o putere creativa in timp real, astfel incat sa poti edita direct in aparat. Filmezi o actiune super fluenta in 120fps sau izolezi vocile cu un microfon Bluetooth. Apoi adaugi finisaje rapide prin editarea videoclipurilor tale chiar pe telefon.

Samsung DeX a fost modernizat cu un nou mod de a configura wireless un al doilea ecran, care extinde ceea ce poti face pe un ecran si mai mare. Conecteaza-te la un monitor sau la un televizor pentru a viziona videoclipuri si acceseaza aplicatia Gallery de pe telefonul tau, prin intermediul interfetei de utilizare dedicate DeX - si poti sa-ti folosesti in continuare telefonul.

eMAG Black Friday 2020 telefoane Samsung Galaxy 20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra este echipat cu o baterie inteligenta care isi gestioneaza eficient puterea, astfel incat acestea rezista pe durata unei zile intregi de munca si pentru distractia tarzie, in noapte. Acum, nu ai doar tehnologie de talie globala in mainile tale - detii, de asemenea, secretul de a rezista.

Incarcare de peste 50% in 30 de minute - De parca o baterie pentru toata ziua nu ar fi suficienta, Galaxy Note20 Ultra iti permite sa te conectezi pentru a alimenta rapid cu incarcatorul Super Fast de 25W inclus in cutie. Deci, atunci cand energia scade, nu va fi pentru mult timp.

Tehnologia avansata de recunoastere a spatiului ofera o precizie mai mare si o experienta mai intuitiva, ceea ce simplifica si ofera rapiditate impartasirii fotografiilor si videoclipurilor cu prietenii. Point to Share iti permite sa indrepti usor telefonul catre un prieten, pentru a trimite fisiere.

One UI 2.5 conceput pentru simplitatea de zi cu zi: One UI este usor de utilizat, astfel incat sa poti naviga rapid prin orice tema si sa reduci suprasarcina;

Samsung Knox securitate incorporata: Samsung Knox ofera securitate totala pentru hardware si software, pentru a-ti proteja datele in timp real;

Autentificare biometrica deblochezi cu recunoastere faciala sau cu amprenta: Deblocheaza telefonul cu Recunoastere Faciala sau cu Scanare Ultrasonica a amprentei. Poti alege, de asemenea, un PIN, un model sau o parola pentru a-ti proteja datele;

IP68 rezistenta la apa si praf: Pastreaza telefonul ferit de stropi, scurgeri si pana la 1,5 metri adancime in apa, timp de aproximativ 30 de minute.



