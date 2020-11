eMAG Black Friday 2020. Televizoare 4K Ultra HD mari sub 1.200 lei

eMAG Black Friday 2020 televizoare. Vineri, 13 noiembrie, magazinul eMAG celebreaza cea de-a 10-a editie a Black Friday in Romania.

Ca urmare a digitalizării accelerate din ultimul an și a adopției din ce în ce mai rapide a cumpărăturilor online, eMAG estimează că plățile cu cardul vor înregistra cea mai mare rată de creștere de la an la an de până acum de Black Friday, ajungând la 55% din totalul vânzărilor față de 42% în 2019, a anuntat compania intr-un comunicat de presa.

Legat de televizoare, eMAG scoate la vanzare nu mai putin de 75.000 de televizoare, multe dintre ele beneficiind de cea mai buna rezolutie, cea 4K Ultra HD.

Deja pe siteul eMAG au aparut reduceri substantiale la televizoarele 4K Ultra HD. Astfel, mai multe televizoare 4K Ultra HD, cu diagonale mari, de peste 100 cm, pot fi cumparate la preturi de sub 1.200 de lei.

eMAG Black Friday 2020 televizoare 4K Ultra HD

1. Televizor Star-Light 43DM7600, 109 CM, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A+.

Beneficii:

Televizor SMART cu ecran LED, cu o diagonala de 109 cm (43 inch) si rezolutie 4k (3840x2160).

Ca interfata enumeram: 3 port-uri HDMI, 2 port-uri USB, 1 slot CI+, 1 port S/PDIF, 1 port Composite (AV), 1 port RF, 1 port Jack 3.5mm, 1 port RJ-45.

Sistem de operare Linux si aplicatii de streaming Netflix si Youtube.

Televizorul SMART de la Star-Light, cu un aspect subtire si modern, este potrivit oricarui spatiu de locuit. Puteti vedea acum chiar si detaliile fine din fiecare scena, atat in scenele luminioase cat si intunecoase datorita rezolutiei 4K.

Diagonala de 109 cm va permite sa vedeti imaginea in ansamblu, totul devenind foarte real pe un ecran mai mare.

Aveti acces facil la continut si control simplificat printr-o singura telecomanda si sistemul sau de operare Android.

Mai multe conexiuni si compatibilitati datorita celor 11 port-uri si a tehnologiilor wireless integrate, ce va permit conectarea cu numeroase dispoztive apartinand si altor marci.

eMAG Black Friday 2020 televizoare 4K Ultra HD ieftine

Televizorul este compatibil cu mai multe dispozitive prin intermediul conectivitatii wireless si interfetei sale variate, precum:



- HDMI este un tip conector multimedia ce ofera prin aceeasi mufa semnal video si audio, dupa un standard bine stabilit.

- USB sau Universal Serial Bus este o interfata de tip plug-and-play, adica tot ce trebuie sa faci este sa conectezi un dispozitiv care are un port USB la port-ul televizorului, iar acesta va fi capabil sa detecteze.

- S/PDIF – Sony/Philips Digital Interconnect Format. A aparut din dorinta de standardizare a modului de conectare a dispozitivelor digitale in domeniul electronicii pentru casa similar celor din domeniul professional. Fizic modilitatea de conectare poate fi fie coaxial cu mufe RCA fie prin Fibra Optica prin interfata TOSLINK.

- CI+ Common Interface Plus este o interfata ce permite introducerea unui card Common Interface (CI) achizitionat de la furnizorul de televiziune pentru a avea acces la o anumita grila de programe.

- Composite - Intrare video de semnal analog in care toate componentele imaginii sunt mixate pe un singur fir.

- RJ-45 este un conector standard pentru cablul de la reteaua de internet.

eMAG Black Friday 2020 televizoare 4K Ultra HD Allview

2. Televizor Allview 43ePlay6100-U, 109 cm, Smart Android, 4k Ultra HD, LED, Clasa A.

Largeste-ti orizonturile cinefile cu Netflix, HBO Go si Prime Video. Animeaza atmosfera cu playlist-urile favorite de pe Spotify.

Experienta vizuala desavarsita - Pur si simplu mai buna. Display-urile seriei ePlay sunt realizate folosind tehnologia VA (vertical alignment), ce iti ofera rate de contrast mai mari, culori mai vii si un negru mai profund, comparativ cu tehnologia IPS.



Bucura-te de imagini cu un nivel de detaliu incredibil si un contrast de pana la 400% mai bun.

Bucura-te de un efect de ghosting redus.

Experimenteaza negrul mai intens cu 200% si albul mai putin stralucitor.

Bucura-te de o actiune rapida lina, fara imagini neclare.

Rasfaturi senzoriale - Atunci cand o experienta vizuala desavarsita se aliniaza perfect cu sunetul, rezultatul este pe masura. Difuzoarele de inalta calitate, pozitionate in incinte acustice dedicate, alaturi de amplificatoarele audio clasa D de ultima generatie si functia Dolby Audio completeaza experienta acustica, redand un sunet clar si bine definit.

Un nou mod de a experimenta confortul - Intra in universul unei vieti lipsite de orice inconvenient. Fie ca iti doresti sa maresti intensitatea luminii camerei sau sa pornesti caldura, poti controla toate device-urile SMART din casa ta, din confortul spatiului in care te afli, printr-o simpla comanda vocala, adresata direct telecomenzii.

Transforma sufrageria casei tale intr-o veritabila sala de cinema! Aduna-i pe cei dragi laolalta, de la mic la mare, si bucurati-va de continutul preferat: de la cea mai recenta productie originala Netflix sau HBO GO pana la listele favorite de redare de pe Youtube.

eMAG Black Friday 2020 televizoare 4K Ultra HD cu diagonala peste 100 cm

Joaca-te intr-o dimensiune mai mare, ce iti ofera un plus de confort. Cu Android TV, ai acces la mii de jocuri din Google Play ™ si Google Play Games pentru divertismentul tuturor. Pentru relaxare deplina si timp de calitate alaturi de prieteni, o seara de gaming este tot ce ai nevoie.

Interfata intuitiva si usor de utilizat - Personalizeaza-ti televizorul dupa bunul plac. O interfata clara, intuitiva iti permite sa pui in prim plan continutul preferat mai usor ca oricand. In plus, aplicatiile tale favorite de streaming: Netflix si Youtube au butoane dedicate pe telecomanda, pentru a-ti oferi acces instantaneu.

Cu Chromecast incorporat, poti reda cu usurinta de pe dispozitivul Android sau iOS filme, melodii, emisiuni si fotografii direct pe televizor, chiar si atunci cand acesta este oprit.

Design slim, fara margini - Bucura-te de un design modern, fara margini, care se integreaza perfect oricarui spatiu ambiental. Fie ca doresti sa il asezi pe mobilier sau sa il montezi pe perete, orice scenariu devine posibil.

Magazinul Google Play iti aduce o colectie online ampla de filme, muzica, aplicatii si jocuri, toate disponibile la un click distanta. Trebuie doar sa pornesti televizorul, sa il conectezi la internet si sa savurezi o lume noua de divertisment online.

eMAG Black Friday 2020 televizoare 4K Ultra HD Horizon

3. Televizorul Horizon 43HL7530U, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A+.

Frumusetea 4K UHD Smart TV - Traieste experienta cinematografica in fata televizorului 4K UHD TV de la HORIZON, paseste dincolo de ecran si transforma experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Exploreaza o lume inedita, unde continutul de calitate, posibilitatile multiple si confortul sunt la indemana. Ai acces rapid la platforma dedicata HORIZON SMART TV ce contine un portofoliu generos de aplicatii pentru toata familia.

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

Transforma sufrageria casei tale intr-o veritabila sala de cinema! Cu o simpla apasare a unui buton de pe telecomanda, ai acces la aplicatiile NETFLIX si AMAZON PRIME VIDEO2 care sunt integrate in platforma dedicata HORIZON SMART TV. Trebuie doar sa pregatesti popcornul si sa te relaxezi urmarind cele mai noi seriale, filme si blockbustere.

High Dynamic Range (HDR) reprezinta extinderea contrastului si paletei de culori a unui televizor pentru a oferi o imagine mai realista si mai naturala decat televizoarele clasice. Folosindu-se de luminozitatea crescuta si de numarul mai mare de culori disponibile. Astfel se pastreaza detalii atat in zonele cele mai intunecate cat si in cele mai iluminate dintr-un cadru.

Functia Micro Dimming analizeaza si proceseaza imaginea afisata, cadru cu cadru, si modifica constrastul, pe diferite zone ale ecranului. Astfel, tonurile de negru vor capata o mai mare profunzime, iar albul afisat va fi mai pur.

eMAG Black Friday 2020 televizoare 4K Ultra HD la reducere

Intel Wireless Display (WiDi). Conecteaza-le pe toate - Descopera functionalitatile WiDi si impartaseste amintirile cu cei dragi, in cel mai simplu mod. Cu ajutorul retelei wireless de acasa (WLAN) puteti distribui, in timp real, continutul de pe smartphone3 sau tableta4 direct pe televizorul 4K UHD de la HORIZON. Este usor de utilizat, asa ca nu trebuie decat sa va bucurati de noua experienta WiDi.

Controleaza-ti televizorul cu usurinta, doar cu vocea. Anumite modele de televizoare HORIZON iti ofera posibilitatea sa le controlezi cu ajutorul unui dispozitiv Amazon Alexa.Functii precum oprirea/pornirea, schimbarea canalului sau modificarea volumului pot fi realizate cu ajutorul vocii. Pentru momentele cand esti ocupat cu altele si nu ai telecomanda la indemana.

WiFi integrat. Comunica fara cabluri! - Modulul Wi-Fi integrat permite conectarea la internet a televizorului inteligent 4K UHD de la HORIZON fara a mai avea nevoie de cabluri. Cu ajutorul conexiunilor simplificate, ai acces deplin la continut online si posibilitati nenumarate direct de pe telecomanda televizorului HORIZON, toate astea din confortul sufrageriei tale.

Lasa-te invaluit de o ambianta sonora vibranta cu Dolby Audio Processing (DAP). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor Dolby Audio iti ofera o experienta sonora realista, care sa completeze perfect continutul vizual. In plus, ai DTS TruSurround™, solutie ce reda un sunet surround aproape de realitate pe configuratii stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) si DTS – HD, una dintre putinele tehnologii care ofera un sunet surround comprimat fara pierderi pentru Blu-ray si HD-DVD, asigurand performanta audio de calitate.

