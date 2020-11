eMAG reduceri. 3 aragaze sub 650 de lei, ca sa gatesti mancaruri delicioase

eMAG reduceri aragaze. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la aragaze de la diferite branduri.

eMAG reduceri aragaze – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 aragaze performante care au preturi foarte mici, fiecare costand sub 650 de lei.

eMAG reduceri aragaze Samus

1. Aragazul Samus SM520ABS, 2 arzatoare, Cuptor 37l, Alb, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri aragaze.

Descriere:

Culoare alb

2 arzatoare + cuptor pe gaz

Siguranta plita + cuptor

Geam dublu la cuptor

Tava + gratar cuptor

Capacitate cuptor 37 litri

Clasa energetica A

Termometru cuptor

Panou de protectie

Montat pe butelie

Diuze gaz natural - separat

Loc depozitare accesorii(sub cuptor)

Design modern, robust, elegant

Dimensiuni 50x44 cm (LxA)

eMAG reduceri aragaze Heinner

2. Aragazul Heinner HFSC-S50-BRW, 4 arzatoare, Gaz, Dispozitiv de siguranta plita si cuptor, 50 cm, Maro, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri aragaze.

DISPOZITIV DE SIGURANTA PLITA - Sistemul de siguranta va opri alimentarea cu gaz a plitei in cazul intreruperii accidentale a flacarii. Dupa aprinderea arzatorului, se mentine apasat butonul timp de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite functionarea corecta a dispozitivului. Daca dispozitivul de siguranta nu s-a incalzit suficient, arzatorul se poate stinge atunci cand butonul este eliberat.



CAPAC METALIC SI USA CUPTOR DIN GEAM DUBLU



DIMENSIUNI POTRIVITE SI PENTRU BUCATARIILE MICI - Fara compromisuri in privinta optiunilor de gatit. Ai un format ingust, de 49.8 x 50 x 86 cm, care faciliteaza plasarea in orice loc din bucatarie, dar aceleasi functii de gatit cu care te-ai obisnuit.

eMAG reduceri aragaze LDK

3. Aragazul LDK 5060 WH RMV, Gaz, 4 Arzatoare, Siguranta, Capac metalic, Alb, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri aragaze.

Aragazul are o plita de tip standard, pe gaz, iar alimentare cuptorului este tot pe gaz. Aprinderea este manuala. Materialul capacului este din metal.

Functii:

- duza GPL

- oprire automata gaz

Culoarea este alba.

Aragazul are 4 arzatoare, dintre care 2 normale (putere 1,75 kW) , 1 mare (putere 2,85 kW) si 1 mic (putere 1 kW).

Gratarele sunt din otel emailat.

Cuptorul are un volum de 46 de litri.

