eMAG reduceri. 3 aragazuri sub 610 lei ca gatesti bunatati de Pasti

eMAG reduceri aragazuri. A mai ramas aproximativ o saptamana pana la Pasti, asa ca daca doriti sa va cumparati un aragaz bun pentru a gati delicioasele preparate traditionale de sarbatori, acum este momentul sa profitati de ofertele emag.ro.

eMAG reduceri aragazuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta emag.ro si am descoperit ca o multime de aragazuri sunt acum la reducere. Preturile sunt foarte bune inainte de sarbatorile pascale, un aragaz ajungand sa coste in jurul a 600 de lei.

eMAG reduceri aragazuri Metalica

1. Aragazul Metalica 1685 F3 Bej M, cu 3 arzatoare, alimentare pe gaz, capacitatea cuptorului de 46 de litri, de culoare bej, are o reducere de 15% in campania eMAG reduceri aragazuri.

Iata caracteristicile acestui aragaz:

Tip alimentare: Gaz

Numar arzatoare: 4, (3 arzatoare plita, 1 arzator cuptor)

Diuze instalate: GPL

Siguranta arzatoare plita: Nu

Siguranta la cuptor: Da

Usa cuptor: Geam simplu

Capac: Sticla/Tabla

Dimensiune: 50x52x85

Dimensiuni cuptor/volum: 31x36x41 cm/46 de litri

Culoare: Bej

eMAG reduceri aragazuri Samus

2. Aragazul Samus SM 450 ANS, cu siguranta plita + cuptor, cu 4 arzatoare, 3 ani de garantie, de culoare alba, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri aragazuri.

Alimentarea plitei si a cuptorului sunt pe gaz, iar aprinderea este manuala. Capacul aragazului este din metal, iar aparatul electrocasnic este dotat cu duza GPL.

Plita are 4 arzatoare, dintre care unul mare, unul mic si doua normale. Graterele plitei sunt fabricate din otel emailat.

Aragazul are o greutate de 33 de kilograme si urmatoarele dimensiuni: 50 de cm latime, 55 de cm adancime si 85 de cm inaltime.

eMAG reduceri aragazuri Heinner

3. Un alt aragaz care are un pret excelent in campania eMAG reduceri aragazuri este aragazul Heinner HFSC-S50SW, cu 4 arzatoare, dispozitiv de siguranta, cu dimensiunile 50 X 50 cm, de culoare alba.

Sistemul de siguranta va opri alimentarea cu gaz a plitei in cazul intreruperii accidentale a flacarii.

Dupa aprinderea arzatorului, se mentine apasat butonul timp de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite functionarea corecta a dispozitivului. Daca dispozitivul de siguranta nu s-a incalzit suficient, arzatorul se poate stinge atunci cand butonul este eliberat.

Aragazul are capac metalic, iar usa cuptorului este fabricata din geam dublu.



Aragazul are dimensiuni potrivite si pentru bucatariile mici. Are un format ingurst, de 49.8 x 50 x 86 cm, care faciliteaza plasarea in orice loc din bucatarie. Pe de alta parte, vei beneficia de aceleasi functii de gatit cu care te-ai obisnuit, chiar daca aragazul este unul mai mic.

