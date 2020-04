eMAG reduceri. 3 cuptoare cu microunde sub 250 de lei

eMAG reduceri cuptoare cu microunde. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la cuptoare cu microunde de la diverse branduri.

eMAG reduceri cuptoare cu microunde – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 cuptoare cu microunde eficiente si foarte ieftine, ce costa sub 250 de lei.

Cu aceste cuptoare cu microunde puteti nu doar sa incalziti mancarea, ci si sa gatiti retete simple si delicioase.

eMAG reduceri cuptoare cu microunde ieftine

1. Cuptorul cu microunde MW7720 ARO, 20 l, 700 W, Timer, Alb, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri cuptoare cu microunde.

Cu o capacitate de 20 l si o putere de 700W, cuptorul cu microunde MW7720 ARO, 20 l, 700 W te ajuta sa incalzesti mai repede mancarea si bauturile sau sa dezgheti alimentele.

Panou de comanda mecanic - Panoul de comanda mecanic iti permite sa selectezi cu usurinta timpul si nivelul de putere dorit si sa stii in orice moment cand va fi gata mancarea.

6 nivele de putere - Ai de ales intre 6 nivele de putere, in functie de ceea ce iti doresti sa prepari sau sa incalzesti.

eMAG reduceri cuptoare cu microunde cu functie de decongelare

Functie decongelare - Tuturor ni s-a intamplat sa ne apucam de gatit, dar sa ne dam seama ca am uitat sa punem alimentele la decongelat. Cuptorul cu microunde MW7720 ARO, 20 l, 700 W este optiunea salvatoare in aceasta situatie, cu atat mai mult cu cat dezgheata ingredientele rapid si uniform, in doar cateva minute.

Timer programabil si timp maxim de gatire: 30 min - Timerul programabil cu oprire automata iti va permite sa setezi un timp maxim de gatire de pana la 30 de minute.

Semnal sonor la finalizarea programului - La finalul duratei de preparare, cuptorul va emite un semnal sonor pentru a te atentiona ca mancarea este gata, dupa care se va opri automat.

eMAG reduceri cuptoare cu microunde Daewoo

2. Cuptorul cu microunde Daewoo KOR-6M10R, 20 l, 700 W, Mecanic, Rosu, are o reducere cu 36% in campania eMAG reduceri cuptoare cu microunde.

Cuptorul beneficiaza de o garantie sporita, de 5 ani.

De asemenea, cei care il achizitioneaza beneficiaza de livrare pana in casa.

Cuptoarele cu micrunde au ajuns sa fie parte integranta din viata noastra de zi cu zi. Acasa sau la birou, cuptorul cu microunde a incalzit si dezghetat alimente, resturi de mancare si chiar mancaruri mai elaborate de multi ani incoace. Sunt eficiente din punct de vedere energetic, sunt convenabile, foarte usor de utilizat si te ajuta sa economisesti timp important. Mai mult, pastreaza valorile nutritive si vitaminele alimentelor. Ce sa iti doresti mai mult?

eMAG reduceri cuptoare cu microunde – capacitate de 20 de litri

Easy Turntable - Datorita noului ghidaj cu 3 brate al farfuriei si a pozitionarii acesteia, vasele incalzite in cuptorul cu microunde Daewoo vor avea stabilitate mai mare fata de cuptoarele clasice.

Bigger Cavity - Cavitatea cuptorului cu microunde Daewoo permite introducerea unui vas mai mare decat cele obisnuite, uzuale. Acest vas poate avea un diametru de pana la 28 cm.

20 L Capacity - Capacitatea generoasa a cuptorului cu microunde este un aspect foarte important. Nu te uita doar la dimensiunea exterioara a cuptorului, ia in considerare si spatiul utilizabil din interiorul acestuia.

eMAG reduceri cuptoare cu microunde Hansa

3. Cuptorul cu microunde Hansa AMG17M70VH, 17 l, 700 W, Mecanic, Alb, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri cuptoare cu microunde.

Cei care cumpara acest produs beneficiaza de livrare pana in casa.

Datorita dimensiunilor mici, aceste cuptoare se potrivesc in aproape orice bucatarie – iar in cazul reorganizarii spatiului din bucatarie, pot fi repozitionate cu usurinta. Comenzile electronice, programele presetate si incalzirea rapida asigura un grad inalt de confort la utilizare.

Peste 5 niveluri de putere - Setarea puterii unui cuptor cu microunde depinde de alimentele pe care doriti sa le preparati si de timpul disponibil. Acum il puteti regla si mai precis, deoarece aveti la dispozitie peste 5 niveluri standard de putere.

Nivel de zgomot - Livingul dumneavoastra este combinat cu bucataria? Sau poate aveti copii mici in familie? In acest caz, veti indragi functionarea deosebit de silentioasa a cuptorului cu microunde. Puteti lasa aparatul sa functioneze in timp ce dumneavoastra vizionati un film, purtati o discutie sau dormiti. Lasati aparatul sa lucreze in timp ce dumneavoastra va bucurati de liniste.

