eMAG reduceri. 3 cuptoare incorporabile sub 600 de lei

eMAG reduceri cuptoare incorporabile. Este inceput de toamna, perioada in care iubitorii mancarurilor traditionale isi pregatesc zacusca, gemurile si alte bunatari de sezon.

Deoarece toate aceste preparate delicioase nu ar iesi bine fara un cuptor bun, emag.ro are o multime de reduceri in aceasta perioada la cuptoare de la diverse branduri.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit numeroase cuptoare incorporabile care au reduceri chiar si de peste 40% si costa sub 600 de lei.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile Arctic

1. Un cuptor incorporabil Arctic AROIC21100BH, electric, cu timer, curatare Aqua Drop Clean, de 71 de litri, clasa A de eficienta energetica, de culoare neagra, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

- Ofera un consum moderat de energie electrica. Folosesti produsul la capacitate maxima, fara teama consumului excesiv.

- Cuptor de capacitate mare, pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.

- 4 functii speciale ce simplifica gatitul traditional. Ai functiile potrivite stilului tau.

- Aqua Drop Clean permite curatarea rapida a cuptorului, prin simpla introducere a unui vas cu apa in interior. Cureti cuptorul, simplu, rapid si cu minim de efort.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile electrice

- Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

- Functia Static de gatire ofera o coacere uniforma a preparatelor, activand 2 elemente de incalzire, superior si inferior. Pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile dorite de tine si familia ta.

- Grill-ul permite prepararea alimentelor la gratar, cu ajutorul unui arzator suplimentar pozitionat in partea superioara. Pregatesti cu usurinta alimente sanatoase de tip gratar.

- Low Grill-ul activeaza partea interioara a elementulului de incalzire superior al cuptorului. Gatesti sau gratinezi rapid preparate sanatoase si gustoase.

- Incalzire inferioara activeaza elementul inferior de incalzire. Rumeneste perfect preparatele cu crusta.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile Hansa

2. Cuptorul incorporabil Hansa BOEI68162, cu un volum de 62 de litri, cu 8 functii, cu grill, clasa energetica A, fabricat din inox, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Aparatele sunt acum disponibile cu clasa de eficienta energetica A. Aceasta presupune un consum de energie electrica mai redus.

Grill - Datorita functiei grill, puteti prepara pe grill bucati mai mari de carne, avand siguranta ca acestea vor fi fragede in interior, iar la exterior vor avea o crusta crocanta delicioasa.

Preincalzire rapida cuptor - Puteti utiliza aceasta functie pentru a atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp posibil. Cuptorul este incalzit la o temperatura de pana la 150 °C in decurs de 4 minute; cu 20% mai rapid decat in cazul timpului de incalzire standard. Acum puteti economisi timp, fara a mai trebui sa asteptati atingerea temperaturii corespunzatoare in interiorul cuptorului, gatitul fiind mai rapid.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile cu volum mare

Incalzire asistata de ventilator - Ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, eliminand zonele reci din interiorul cuptorului. Astfel, prepararea este mai uniforma, mai rapida si se poate realiza la o temperatura mai scazuta decat in cazul unui cuptor conventional.

CoolDoor3 - Desigur, probabil ca vi s-a intamplat dumneavoastra, unui membru al familiei sau unuia dintre prieteni sa va ardeti mainile prin atingerea accidentala a usii fierbinti a cuptorului. Insa acest lucru nu se va mai intampla cu acest cuptor deoarece usa lui este dotata cu 3 geamuri – geamul interior reflecta caldura, prevenind incalzirea excesiva a geamului exterior.

Iluminare standard - Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul cuptorului.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile ieftine

Butoanele elegante si ergonomice va permit sa mentineti curat panoul de comanda.

Email EasyClean - Cu siguranta, frecarea cuptorului nu este o placere pentru nimeni. Pentru a facilita curatarea acestuia, interiorul cuptoarelor de la Hansa este acoperit cu un email special Easy Clean neporos si neted, care previne acumularea murdariei si grasimii. Acum, curatarea cuptorului este extrem de usoara.

Sistem de curatare usoara a usii - Datorita acestui nou design, geamurile din sticla pot fi demontate cu usurinta de pe usa, fara a mai fi necesara demontarea intregii usi. Datorita celor doua cleme din partea superioara a usii, nu mai este necesara utilizarea de scule, iar demontarea poate fi efectuata chiar de dumneavoastra. Aceasta va permite sa mentineti cu usurinta curatenia geamului usii cuptorului dumneavoastra.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri cuptoare incorporabile Hausberg

3. Un cuptor incorporabil Hausberg HB 8043, electric, cu un volum de 57 de litri, clasa A de eficienta energetica, din inox, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri cuptoare incorporabile.

Iata caracteristicile cuptorului:

- Putere cuptor: rezistenta sus 1000W+rezistenta jos 1000W. Putere maxima 2000W.

- Fatada din inox.

- Termostat pentru reglarea temperaturii.

- Lampa de iluminat in interiorul cuptorului.

Pretul este AICI.

