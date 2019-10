eMAG reduceri. 3 cuptoare si plite incorporabile mai ieftine si cu 50%

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la cuptoare si plite incorporabile de la numeroase branduri.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile – Toate ofertele sunt AICI.

Am urmarit ofertele si am descoperit ca pachete alcatuite din cuptoare si plite au reduceri chiar si de peste 50%.

In plus, unele produse au o garantie de 4-5 ani.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Whirlpool

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 NB, Clasa A de eficienta energetica, Multifunctional, 8 functii, Grill, Decongelare, Negru + Plita incorporabila Whirlpool GOR 6416 NB, Cristal, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Gratare fonta, Sticla Neagra, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri cupotare si plite incorporabile.

Datorita caracteristicilor Multifunction 8 ai optiuni de gatire flexibile, astfel incat vei avea un preparat perfect indiferent de reteta.

Smart clean - Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediul inconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile ieftine

Rafturi glisante - Whirlpool aduce si rafturi glisante pentru un spatiu mai incapator.

Cu un design futurist si performante de neegalat, colectia Absolute este proiectata pentru bucatariimoderne, de inalta tehnologie. Echipat cu tehnologiainovatoare Al Saselea Simt, cuptoarele Absolute pot fisetate in trei pasi simpli pentru a obtine rezultateperfecte.

Cu clasa A de energie, acest aparat Whirlpool iti va permite sa te bucuri atatde performanta ideala cat si de un consum excelent de energie.

Butoanele cu design tip "push push" asigura usurinta inutilizare dar si un aspect premium.

In afara de reducere de 43% de pe siteul emag.ro, beneficiezi si de o extrareducere de 10% la achizitionarea pachetului.

Cuptorul si plita au o garantie de 4 ani.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Arctic

2. Cuptorul incorporabil Arctic AROIM24500BC, Electric, Multifunctional, Curatare catalitica, cu un volum de 71 de litri, Clasa A+ de eficienta energetica, Negru, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Cuptorul beneficiaza si de o garantie sporita, de 5 ani.

Aparatul este un cuptor incorporabil elegant, cu usa si panou de control din sticla, clasa energetica A+, timer electronic si sistem de curatare catalitic. Cele 12 functii de gatit, de la programul 3D sau ventilatie cu aer cald la cel de Pizza si volumul interior de 71 de litri, sunt garantia ca atat cei care isi doresc o gustare rapida, cat si cei care prefera preparate mai complexe, vor avea un partener de incredere.

Clasa energetica A+ ofera un consum redus de energie electrica, comparativ cu cuptoarele din clasa A.

12 Functii de gatire - Un set complet de functii specializate, pentru toate retetele tale.

Volum interior 71 Litri - Cuptor de capacitate mare, pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.

Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate!

Eco Fan - Asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare optima a aerului cald in compartimentul cuptorului. Ai intotdeauna preparate gatite perfect, indiferent ca mesele in familie sunt specialitatea ta sau vrei sa gatesti ceva nou in fiecare zi.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile clasa A+

Self Clean - Sistemul de curatare catalitic Self Clean presupune un panou absorbant care atrage grasimea si vaporii.

Iluminare interioara - Cuptoarele Arctic sunt echipate cu iluminare interioara pentru a-ti oferi mai mult control asupra preparatelor tale. Poti urmari procesul de gatire, astfel incat sa pregatesti retete delicioase.

Gatire 3D - Functie de gatire ce activeaza simultan toate cele 3 elemente de incalzire, superior, inferior si spate, pornind in acelasi timp ventilatorul si asigurand o distributie uniforma a caldurii pentru o coacere uniforma.

Decongelare - Functia activeaza doar ventilatorul, fara elementele de incalzire. Decongeleaza treptat alimentele inainte de preparare sau raceste mancarurile proaspat gatite.

Grill - Activeaza elementul de incalzire superior. Obtii friptura perfecta, fara efort!

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Beko

3. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BIE22300XD, Electric, Multifunctional, Grill, 71 l, Clasa A, Inox, si o plita incorporabila Beko HIAW64225SX, Gaz, 4 arzatoare, Gratar fonta, Arzator Wok, Inox, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Gatirea cu ventilatie ofera performante superioare la prepararea fripturilor sau a alimentelor crocante. In plus mult, acest cuptor permite echiparea cu tavi de dimensiuni generoase, utile pentru gatitul fripturilor sau a coacerii aluaturilor, iar usa cuptorului poate sustine o greutate de pana la 22,5 kilograme, cu peste 20% mai mult fata de cuptoarele standard. Pentru o curatare mai rapida, acest model este dotat si cu sistemul Easy Clean, dar si cu un display LED ce permite monitorizarea functiilor de gatit selectate, precum si nivelul recomandat pentru pozitionarea tavii in cuptor.

TEHNOLOGIE STEAMSHINE - Uita de curatatul si razuitul grasimii si resturilor de mancare arsa din cuptor. Cu SteamShine Cleaning, cuptorul Beko se curata mai usor. Doar adauga apa, porneste cuptorul si pe masura ce apa se evapora, resturile se inmoaie si pot fi indepartate cu usurinta.

GATIRE CU VENTILARE - Aceasta functie asigura o distributie uniforma a caldurii in interiorul cuptorului, grabind astfel procesul de gatire.

GRILL - Solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau rumenirea la suprafata a alimentelor.

GATIRE CONVENTIONALA - Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile cu timer

LOW GRILL CU VENTILARE - Efectul de grill este mai redus fata de utilizarea grill-ului complet. Tot ceea ce ai de facut este ca la jumatatea duratei de gatire, sa intorci preparatele.

INCALZIRE INFERIOARA - Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.

Blocare display - Functia poate fi activata pentru a preveni modificarea setarilor in urma apasarii butoanelor de catre copii.

Iluminare cuptor - Permite supravegherea alimentelor in timpul gatirii.

Timer - Seteaza timpul predefinit de gatire si oprirea cuptorului la incheierea programului.

TAVA ADANCA PENTRU GATIT - Ideala pentru prepararea produselor din patiserie sau a mancarurilor suculente. Deosebit de utila atunci cand ai multi invitati la masa.

