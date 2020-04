eMAG reduceri. 3 electrocasnice ca sa gatesti ca la restaurant, mai ieftine si cu 50%

eMAG reduceri. Magazinul online eMAG.ro are oferte excelente in aceasta perioada la electrocasnice de gatit: roboti de bucatarie, multicookere sau masini de paine.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit – Toate ofertele sunt AICI.

Astfel, va puteti pregati singuri paine, mancare sau deserturi la fel de delicioase ca la restaurant.

Unele electrocasnice au reduceri si de 50%.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit – roboti de bucatarie

1. Robotul de bucatarie Tefal Masterchef Gourmet argintiu QB515D38, 1100 W, Tel Flex, Miscare planetara, Blender, Bol 4.6 L, Masina de tocat carne, Gri, are o reducere de 51% in campania eMAG reduceri aparate de gatit.

Pretul este AICI.

Robotul de bucatarie MasterChef Gourmet iti ofera posibilitatea de a prepara prajituri de casa pentru a-ti rasfata familia in fiecare zi. Succesul este garantat de fiecare data datorita setului de ustensile de patiserie compus din telul patentat Flex, mixer si carlig de framantat aluaturi grele. Obtine 1.8 KG de compozitie de prajituri, 10 albusuri de oua sau 800 g de aluat datorita motorului de 1100 W si a bolului de mixare de 4.6 L. Prepara retetele tale favorite datorita celor 7 accesorii optionale.

Robotul de bucatarie te ajuta sa prepari retetele tale de prajituri favorite in fiecare zi: fursecuri, placinte, briose, aluat de paine, pizza... MasterChef Gourmet este un as la mixat, framantat, batut si si chiar batut cu telul datorita telului patentat Flex, a mixerului si a carligului pentru aluaturi grele. Prepara prajituri delicioase si pline de savoare pentru familia si prietenii tai datorita robotului de bucatarie usor de utilizat si a accesoriilor optionale pentru versatilitate sporita.

Robotul de bucatarie este rapid si puternic. Puterea de 1100 W, cele 8 trepte de viteza si functia Pulse garanteaza o mixare perfecta de fiecare data.

Bol si manere din inox, cu o capacitate de 4.6 L - Amesteca pana la 10 oua, prepara pana la 40 de briose si 3 aluaturi mari de pizza datorita bolului cu o capacitate de 4.6 L.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit Tefal

Cartea de retete este disponibila pentru descarcare de pe site-ul Tefal. Aceasta contine 25 de retete de la gustari zilnice la deserturi delicioase.

Blender de 1.5 L inclus - Prepara smoothie-uri proaspete din fructe, amesteca aluat de clatite, bucura-te de supe calde sau reci si multe altele. Recipientul blenderului este gradat pentru a doza cu usurinta ingredientele. De asemenea, poti adauga ingrediente pe parcurs direct prin orificiul din capac.

Masina de tocat carne inclusa - Preparati propriile chiftelute proaspete, tartares sau burgeri chiar la tine acasa! Masina de tocat carne include 2 grile din inox pentru tipuri diferite de preparate (tocare medie sau grosiera). Lama acesteia se ascute singura pentru rezultate optime.

MasterChef Gourmet este compatibil cu 7 accesorii optionale (blender din inox sau plastic, masina de tocat carne, feliator, accesoriu pentru paste, storcator de fructe si legume) pentru a-ti rasfata familia in fiecare zi cu retete delicioase.

Feliator inclus - Bucura-te de legume si fructe proaspat feliate! Feliatorul include 4 conuri din inox pentru o sevire direct in bol, inclusiv un accesoriu Reibekuchen.

Storcator de fructe si legume inclus - Bucura-te de sucuri proaspete folosind fructe si legume de sezon... morcovi, rosii sau mere. Ideal pentru doza zilnica de vitamine!

eMAG reduceri electrocasnice de gatit - multicookere

2. Multicookerul cu gatire la presiune Heinner HPCK-6IX, 4.5 L, 15 programe, Vas antiadeziv detasabil, Presiune reglabila, Timer, Display led, Inox, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri aparate de gatit.

Gata cu gatitul obositor si cu orele intregi petrecute in bucatarie! Cu multicookerul HEINNER HPCK-6IX pregatesti fara efort orice fel de mancare iti doresti. Aparatul vine cu o noua modalitate de gatire, sub presiune, care te ajuta sa pastrezi nutrientii si aromele ingredientelor, dar mai ales sa gatesti mult mai rapid decat daca ai folosi plita obisnuita.

Capacitate neta de gatire 4.5 L - Cu o capacitate neta de gatire de 4.5L, aparatul este suficient de mare incat sa iti permita sa pregatesti cantitati considerabile de mancare delicioasa pentru tine si cei dragi.

Vas detasabil antiaderent - Aparatul vine cu un vas detasabil antiaderent cu invelis din teflon, usor de utilizat si de curatat, chiar si la masina de spalat vase 15 programe presetate (pentru fiert, prajit si gatit la aburi, supe, supe crema, ciorbe, preparate din diverse tipuri de orez, terci, mamaliga, inclusiv program slow cook).

eMAG reduceri electrocasnice de gatit – multicookere Heinner

Ai de ales intre 15 programe presetate pentru fiert, prajit sau gatit la aburi. De la diverse tipuri de carne, legume, fructe de mare, pana la supe, ciorbe, orez, terci, mamaliga sau deserturi, poti prepara orice.

De asemenea, folosind programul “slow cook” si te poti bucura oricand de o mancare sanatoasa. Gatite la temperaturi reduse, preparatele pastreaza in intregime vitaminele si mineralele ingredientelor si sunt mult mai gustoase si sanatoase.

Programul “CONGEE” vine, de asemenea, cu o alternativa simpla si eficienta la gatitul conventional. Trebuie doar sa adaugi ingredientele pentru supa crema, piure, terci sau mamaliga in aparat, sa setezi programul, iar multicookerul se va ocupa de restul, pentru ca la final sa poti savura in voie preparatele delicioase.

Program “do it yourself” - Personalizeaza programul de gatire asa cum vrei tu! Cu multicookerul HEINNER HPCK-6IX, ai posibilitatea de a seta presiunea si si timpul de preparare dupa bunul tau plac.

Presiune reglabila: mica, medie, mare. Ai la dispozitie 3 trepte de presiune: mica, medie si mare, in functie de reteta pe care ti-ai propus sa o pregatesti si timpul disponibil. Presiunea este distribuita rapid, uniform si in profunzime in interiorul vasului, pastrand in acelasi timp toate vitaminele si mineralele atat de necesare.

Buton pentru eliberarea presiunii - Presiunea in exces poate fi eliminata prin prin rotirea butonului de pe capac, care elibereaza aburul din interiorul vasului. Astfel, ai control suplimentar asupra aparatului, dar si siguranta sporita.

eMAG reduceri electrocasnice de gatit – masini de facut paine

3. Masina de facut paine Crown CBM-6132, 550W, capacitate de 900 de grame, alba, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri aparate de gatit.

Caracteristicile sale:

Touch control panel

13 hours “Delay start”

60 minutes “Keep warm” function

LCD display

Functiile masinii de paine sunt urmatoarele:

Oprire automata

Mentinere la cald

Sistem anti-alunecare

Setari grad rumenire

Pauza

Ea are urmatoarele programe:

Clasic

Paine integrala

Aluat

Gem

Desert

Fara gluten

Sandwich

Iaurt

Cuva este facuta din teflon. Masina de paine vine cu o lingura pentru masurare inclusa.

