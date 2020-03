eMAG reduceri. 3 imprimante color, multifunctionale, sub 260 de lei

eMAG reduceri imprimante. In aceasta perioada magazinul online emag.ro are oferte excelente la imprimante de toate felurile.

eMAG reduceri imprimante – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit ca exista imprimante bune de la branduri precum HP sau Canon care costa sub 260 de lei.

1. O imprimanta multifunctionala HP Deskjet 2130 All-in-One, A4, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri imprimante.

Simplifici imprimarea, scanarea si copierea zilnica utilizand un all-in-one HP DeskJet care pur si simplu functioneaza, imediat ce iese din cutie. Economisesti bani cu cartusele de cerneala optionale de capacitate extinsa. In plus, economisesti spatiu cu un all-in-one proiectat pentru a se potrivi unde ai nevoie de el.

Contezi pe flexibilitatea simpla. Imprimi, scanezi si copiezi rapid ce aveti nevoie, cu un All-in-one fiabil.

Incepi sa lucrezi in mai putini pasi. Instalezi cu usurinta acest All-in-one pentru a imprima, scana si copia cu controale simple.

Economisiti spatiul cu un „all-in-one” compact, conceput pentru a incapea pe birou, pe un raft sau oriunde aveti nevoie de el.

Faci mai multe activitati in mod convenabil - Imprimi mai mult, mai economic, cu marca de imprimante nr. 1 din lume si cartusele de cerneala originale HP.

Plin de valoare – imprimi pana la de doua ori mai multe pagini cu cartusele de cerneala originale de capacitate extinsa HP.

Economisesti resursele fara a sacrifica performanta, cu un All-in-one care este certificat ENERGY STAR®.

2. Multifunctional inkjet color Canon PIXMA TS3150, WiFi, A4, Negru, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri imprimante.

Aceasta este o multifunctionala Wi-Fi accesibila pentru documente cu text clar si fotografii fara margini, in culori vii.

O imprimanta accesibila, usor de utilizat care ofera conectivitate inteligenta. Beneficiati de imprimare de text clar si de fotografii fara margini, in culori vii, direct de pe dispozitivul inteligent, aparatul foto Wi-Fi sau din cloud, multumita acestei imprimante accesibile PIXMA.

Scanati si copiati cu usurinta, folosind afisajul LCD intuitiv de 3,8 cm.

Imprimati de oriunde cu imprimarea comoda prin wireless, folosind aplicatia Canon PRINT, AirPrint si Mopria.

Design durabil si elegant - Cu o suprafata rezistenta la amprente si zgarieturi, aceasta imprimanta este practica si usor de intretinut.

Cartuse XL economice - Utilizati cartusele de cerneala Canon XL de inalta capacitate si puteti economisi pana la 30 % per pagina comparativ cu produse standard echivalente.

3. Imprimanta multifunctional inkjet color HP DeskJet Ink Adv 3775 All-in-One Printer, A4, are o reducere de 21% in campania eMAG reduceri imprimante.

Cu aceasta imprimanta economisesti spatiu si bani si imprimi in mod wireless cu cea mai mica imprimanta all-in-one din lume. Obtii cartuse de cerneala la un cost redus si toata puterea de care ai nevoie, cu aceasta imprimanta compacta. Imprimi, scanezi si copiezi practic de la orice dispozitiv mobil.

● Economisesti spatiu si obtii toata puterea necesara, cu cea mai mica imprimanta all-in-one din lume.

● Cu HP Scroll Scan poti gestiona usor majoritatea lucrarilor de scanare, de pe o varietate de tipuri de hartie.

● Orice incapere, orice loc – acest all-in-one foarte compact este conceput pentru a fi potrivit oriunde ai nevoie.

● Iti etalezi stilul, cu un design elegant si o varietate de nuante atractive.

● Cel mai simplu mod de a imprima documente, fotografii si multe altele de la dispozitivele cu Apple, Android si Windows.

● Conecteaza smartphone-ul sau tableta direct la imprimanta si imprimi simplu, fara retea.

● Te conectezi si incepi sa imprimi rapid, dupa configurarea simpla de la smartphone sau tableta.

● Scanezi in deplasare orice obiect, cu aplicatia mobila HP All-in-One Printer Remote pentru smartphone sau tableta.

● Imprimanta nu scaneaza documente de identitate (buletine, permise etc.).

● Imprimi, scanezi si copiezi rapid si simplu ce dorestii, in mod wireless, cu acest all-in-one accesibil.

● Contezi pe imprimarea de calitate, utilizand accesibilele cartuse de cerneala originale HP.

● Reciclezi simplu cartusele originale HP, in mod gratuit, prin programul HP Planet Partners.

