eMAG reduceri. 3 laptopuri performante sub 1.000 de lei

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada campania Summer Sales, ce vine cu oferte excelente la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit laptopuri bune la preturi foarte mici, de maximum 1.000 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Acer

1. Laptopul/Tableta Acer Spin 1, Flexibil, Ecran tactil, are o reducere de 17% in campania eMAG reduceri laptopuri.

In plus, cei care cumpara acest laptop primesc si un card cadou de 32 de GB.

Laptopul Acer Spin 1 este conceput pentru a va oferi libertatea si puterea de a explora. Este realizat din aluminiu gri-metalic si se evidentiaza intr-o categorie de preturi in care plasticul este ieftin.

Modelul Acer Spin 1 este subtire, usor si compact.

Laptopul are o diagonala de 13,3 inchi, o autonomie de pana la 10 ore si o greutate de 1,6 kilograme.

Specificatii: Sistem de operare: Windows 10 Home, 64-bit Procesor: Intel® Celeron® Dual-core (2 Core ™)

eMAG reduceri laptopuri ieftine

Modelul procesorului: N3350

Viteza procesorului: 1,10 GHz

Producator de controlere grafic: Intel®

Tehnologie de memorie grafica: DDR3L SDRAM

Accesibilitate memorie grafica: Impartit

Marimea ecranului: 33,8 cm (13,3 ")

Afisare tipul ecranului: TFT color LCD matricial activ

Tehnologia ecranului de afisare: Tehnica de comutare in plan (IPS)

Modul ecran: Full HD

Tehnologia iluminarii din spate: LED

Ecran tactil: da

Ecran multi-touch: da

Rezolutia ecranului: 1920 x 1080

Memorie standard: 2GB

Tehnologie de memorie: DDR3L SDRAM

Numarul total de sloturi de memorie: 1

Cititor de carduri de memorie: da

Card de memorie acceptat: microSD

Capacitate memorie flash: 32GB

Wireless LAN Standard Microfon: da

Sunet stereo

HDMI: da

USB 2.0 : 2 porturi

USB 3.0 : 1 port

Baterie: 3220 mAh, Li-Ion

Autonomie: pana la 10h

Greutate produs: 1,60kg

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri ASUS

2. Laptopul ASUS X540MA-GO207 cu procesor Intel® Celeron® N4000 pana la 2.60 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, Intel® UHD Graphics 600, Endless OS, Chocolate Black, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptop-urile din Seria ASUS X540 sunt echipate cu cele mai recente procesoare, pentru un nivel foarte bun de performanta in orice situatie. Dotate cu un controller avansat pentru modulele de memorie, 4GB de memorie RAM, X540 este platforma ideala pentru utilizarea zilnica.

O combinatie de componente hardware, software, si optimizare atenta, tehnologia SonicMaster a fost dezvoltata cu scopul declarat de a va oferi cel mai bun sunet disponibil in cazul unui notebook. Un codec profesionist asigura o performanta sonora cu un nivel de precizie foarte ridicat, un amplificator optimizat permite redarea sunetului la un volum superior, in timp ce difuzoarele si camerele de rezonanta mai largi suporta un sunet mai puternic si bass mai profund.

Elementele suplimentare de procesare a semnalului audio ajuta la optimizarea performantelor componentelor hardware, filtrand zgomotul si imbunatatind claritatea audio astfel incat sa va puteti bucura de un sunet de o claritate exceptionala pe modelele voastre din Seria X.

Design special al difuzoarelor pentru sunet de calitate superioara X540 este echipat cu difuzoare rotunde ce maximizeaza fiecare milimetru cubic disponibil in carcasa pentru a va oferi un nivel mai bun de performanta la frecvente joase, cat si zgomot redus.

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Camera de rezonanta de dimensiuni mari (19.4cc) ofera un bass mai bun si o claritate sonora excelenta.

AudioWizard va ajuta sa optimizati sunetul cu ajutorul a cinci moduri de auditie pre-setate. Modul Muzica va aduce melodiile favorite la viata, in timp ce modul Filme va ofera un sunet de calitate cinematografica. Modul de Inregistrare optimizeaza setarile pentru ca voi sa beneficiati de o calitate excelenta a inregistrarilor. Modul pentru Jocuri va ajuta sa luati parte la actiunea de pe ecran, in timp ce modul Voce asigura un nivel ridicate de claritate in dialoguri.

Design Ultra-Subtire - ASUS X540 este echipat cu o carcasa solida si usoara, ce cantareste doar 2 kg – fiind solutia ideala pentru utilizare portabila. Finisajul sau premium va atrage cu siguranta atentia.

Tehnologia ASUS Splendid iti ofera doar imagini de o calitate excelenta. Tehnologia exclusiva ASUS Splendid include un sistem de corectie a temperaturii de culoare, ce permite reproducerea unei palete de culori mai bogate si profunde. Aceasta dispune de patru moduri de afisare vizuale, ce pot fi accesate printr-o singura apasare de buton. Modul Culori Puternice optimizeaza contrastul pentru vizualizarea de fotografii sau urmarirea de clipuri video si filme; Modul Eye Care reduce nivelul de intensitate al luminii albastre si este ideal pentru citit pe perioade lungi de timp. Modul Normal a fost optimizat pentru sarcini de utilizare zilnica; in timp ce Modul Manual este utilizat pentru ajustari avansate ale culorilor.

eMAG reduceri laptopuri cu diagonala mare

Protejeaza-ti Ochii cu ASUS Eye Care. Majoritatea panourilor LED emit lumina albastra – principala cauza a problemelor retinei si a fenomenului de degenerare maculara. Modul ASUS Eye Care reduce in mod eficient nivelul de lumina albastra cu 33%, oferind astfel un nivel ridicat de confort la citire si protejandu-va impotriva oboselii ochilor sau a altor probleme ce pot aparea.

Design Ergonomic al Tastaturii - Tastarea este mai confortabila ca niciodata cu ajutorul tastaturii complete de tip chiclet, fabricata dintr-o singura bucata. Un proces imbunatatit de asamblare face posibila atingerea unei curse de doar 1.8mm pentru taste si minimalizarea fenomenului de ”plutire” al acestora, pentru o experienta de tastare mult mai solida.

Laptopul va fi rece chiar si dupa multe ore de utilizare. Tehnologia ASUS IceCool le ofera modelelor din Seria X un design intern unic ce rezolva problemele de confort cauzate de supraincalzire prin prevenirea acumularii nedorite de caldura in zona suportului pentru palme. Aceasta pastreaza o temperatura de 28°C - 35°C la suprafata suportului pentru palme – semnificativ mai mica decat temperatura normala a corpului uman. Aceasta structura interna exclusiva plaseaza componentele generatoare de caldura la distanta maxima fata de punctul de interactiune cu utilizatorul si, prin utilizarea sistemului performant de racire cu radiatoare si orificii de aerisire, va ofera un nivel ridicat de confort chiar si in cazul utilizarii pe termen lung.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri HP

3. Laptopul HP 15-ra060nq cu procesor Intel® Celeron® N3060 pana la 2.48 GHz, cu diagonala de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, Intel® HD Graphics 400, FreeDOS, Black, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Obtineti zilnic un randament ridicat, cu un laptop elegant, creat pentru a va mentine conectat si a va permite sa detineti controlul asupra activitatilor zilnice. Beneficiind de performante fiabile si de un acumulator cu durata mare de viata, este simplu sa navigati, sa transmiteti si sa fiti conectat cu ceea ce conteaza cel mai mult.

Acest laptop elegant ofera performante fiabile si o durata mare de viata a acumulatorului.

Cele mai recente procesoare Intel va garanteaza performantele fiabile de care aveti nevoie pentru lucru si divertisment. Bucurati-va de o durabilitate ridicata, pe un laptop conceput pentru a face cu usurinta ceea ce doriti.

Bucurati-va de divertisment si ramaneti conectat cu prietenii si familia, gratie unui afisaj bogat, HD sau FHD la anumite modele si unei camere HD la anumite modele. In plus, stocati cu usurinta si va bucurati de muzica, filmele si fotografiile preferate.

Fiind frumos conceput, atat in interior, cat si la exterior, acest laptop HP cu diagonala de 39,6 cm (15,6") se potriveste perfect cu stilul dumneavoastra de viata. Modelele vesele, texturile unice si balamaua placata cu crom (la anumite modele) adauga un strop de culoare fiecarei zile.

Pretul este AICI.

