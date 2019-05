eMAG reduceri. 3 laptopuri sub 1.000 de lei cu Windows inclus

Foto: Pixabay.com

eMAG reduceri laptopuri. La inceputul lunii mai, magazinul online emag.ro desfasoara campania „Reduceri de mai mare dragul”, ce vine cu oferte la o multime de produse, inclusiv la laptopuri de la diferite branduri.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat ofertele si am gasit cateva produse foarte atractive, care nu sunt scumpe deloc si care au si sistemul de operare Windows gata inclus.

eMAG reduceri laptopuri cu Windows

1. Laptopul ultraportabil Kiano SlimNote 14.2 cu procesor Intel® Atom® x5-Z8350 pana la 1.92 GHz, cu diagonala de 14,1 inchi, 2GB, 32GB eMMC, Intel® HD Graphics, cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 gata inclus, de culoare Silver, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Acest dispozitiv are puterea unui laptop intr-o carcasa subtire si usoara. Ecranul de 14.1" de tip Glosy garanteaza culori stralucitoare in timp ce urmariti filme si vizualizati fotografii.

Laptopul beneficiaza de doua porturi USB, un mini-HDMI si un cititor de carduri, microfon dual, mini jack port si difuzoare stereo.

O baterie cu capacitate de 10000 mAh permite lucru pe laptop timp de ore intregi fara a trebui sa fie reincarcat. Un touchpad de dimensiuni mari si o tastatura separata adauga comoditate la modul dvs. de lucru.

eMAG reduceri laptopuri ieftine

Sistemul de operare gata inclus Windows are caracteristici de securitate care va mentin in siguranta: scanati si va protejati dispozitivul in timp real, impotriva oricarei amenintari. Antivirusul Windows Defender are acum protectii specifice impotriva amenintarilor, cum ar fi WannaCry si alte atacuri de tip ransomware.

Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicatii cum ar fi: Harti, Fotografii, Muzica, Filme, e-mail si Calendar. Aceste aplicatii folosesc OneDrive pentru a face back-up de informatii si pentru a se sincroniza pe toate dispozitive, astfel incat sa iti poti accesa continutul de oriunde.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri Lenovo

2. Un alt laptop ce are un pret foarte bun si sistemul de operare Windows gata inclus este laptopul Lenovo V110-14IAP, Intel Celeron Dual Core N3350, cu ecran de 14 inchi, RAM 4 GB, HDD 500 GB, Intel HD Graphics, sistemul de operare Windows 10 Profesional, de culoare neagra.

Laptopul are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Procesorul este Celeron N3350, cu 2 nuclee, frecventa nominala 1,6 GHz. Displayul este HD, cu finisaj anti-glare. Rezolutia este de 1366 x 768.

Memoria are o capacitate de 4 GB, iar hard disk-ul de 500 de GB.

Placa video integrată este model Intel HD Graphics 500 DDR3L. Camera web este HD.

Laptopul are urmatoarele porturi: 1 x USB 3.0, 1 x Jack 3.5 mm, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45. Greutatea laptopului este de 1,95 kilograme.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri laptopuri Acer

3. Ne-a atras atentia si laptopul-tableta Acer Spin 1, flexibil, cu ecran tactil, care vine la pachet cu un card cadou de 32 de GB.

Laptopul are o reducere de 17% in campania eMAG reduceri laptopuri.

Laptopul Acer Spin 1 este conceput pentru a va oferi libertatea si puterea de a explora.

Este realizat din aluminiu gri-metalic si se evidentiaza intr-o categorie de preturi in care plasticul este ieftin. Modelul Acer Spin 1 este subtire, usor si compact.

Specificatii:

Sistem de operare: Windows 10 Home, 64-bit

Procesor: Intel® Celeron® Dual-core (2 Core ™)

Modelul procesorului: N3350

Viteza procesorului: 1,10 GHz

Producator de controlere grafic: Intel®

Tehnologie de memorie grafica: DDR3L SDRAM

Accesibilitate memorie grafica: Impartit

Marimea ecranului: 33,8 cm (13,3 ")

Afisare tipul ecranului: TFT color LCD matricial activ

Tehnologia ecranului de afisare: Tehnica de comutare in plan (IPS)

Modul ecran: Full HD

eMAG reduceri laptopuri la oferta

Tehnologia iluminarii din spate: LED

Ecran tactil: da

Ecran multi-touch: da

Rezolutia ecranului: 1920 x 1080

Memorie standard: 2GB

Tehnologie de memorie: DDR3L SDRAM

Numarul total de sloturi de memorie: 1

Cititor de carduri de memorie: da

Card de memorie acceptat: microSD

Capacitate memorie flash: 32GB

Wireless LAN Standard

Microfon: da

Sunet stereo

HDMI: da

USB 2.0 : 2 porturi

USB 3.0 : 1 port

Baterie: 3220 mAh, Li-Ion

Autonomie: pana la 10h

Greutate produs: 1,60kg



Pretul este AICI.

eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI