eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe sub 900 de lei

Am analizat oferta eMAG si am descoperit 3 masini de spalat care au preturi excelente. Desi sunt foarte eficiente, toate aceste masini de spalat au preturi mici, de sub 900 de lei.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

1. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080E, 5 kg, 800 RPM, Clasa A+, Alb, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Caracteristici principale ale masinii de spalat:

Clasa energetica: A+

Capacitate: 5 kg

Viteza stoarcere: 800rpm

23 programe de spalare

Program rapid: 15, 30, 45 min

Functie “Finalizare program in: 3H, 6H, 9H”

Functie blocare acces copii

Functie operare silentioasa

Sistem detectare spuma

Blocare automata a usii

Incarcare frontala

Specificatii

Dimensiuni (WxDxH): 59.5x47x85 cm

Putere: 1950W

Nivel de zgomot la spalare: 59 dB

Nivel de zgomot la stoarcere: 74 dB

eMAG reduceri masini de spalat rufe clasa A++

2. Masina de spalat rufe STARCREST SWM-610WH++, 6 KG, 1000 RPM, Clasa A++, 15 programe, Functii start intarziat, antialergic, antisifonare, Panou lb romana, Alb, are o reducere de 15% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Pentru a obtine cele mai bune performante de spalare si consum energetic redus, acest produs face parte din clasa A++. Aceasta inseamna ca vei economisi garantat pe termen lung. Factura ta la electricitate va fi mult mai mica, si in acelasi timp vei avea grija si de ceilalti din jurul tau.

Capacitate de incarcare 6 kg, solutia optima pentru cei care spala mai rar.

Cu o gama larga de programe, poti selecta un ciclu de spalare pentru diferite tipuri de haine, pentru a raspunde nevoilor tale. Programele includ:

Centrifugare – O functie elementara care extrage apa suplimentara din haine si ajuta la uscarea mai rapida.

Sport – Un program potrivit pentru spalarea intensiva a echipamentului sportiv.

Zilnic 60 min – Un program ideal pentru utilizarea de zi cu zi, cu o terminare mai rapida.

Rapid 15' – Functia super rapida iti ofera posibilitatea de a trece prin mai multe incarcaturi pe parcursul zilei, si sa salvezi din timpul tau pretios. Este cel mai potrivit pentru haine usor murdare.

Bumbac 40° - O spalare a hainelor din bumbac sigura, chiar si atunci cand tesatura este delicata.

eMAG reduceri masini de spalat rufe ieftine

Bumbac 90° - O spalare a hainelor din bumbac care necesita o igienizare intensa.

Eco 20 – O functie eficienta pentru rufele care nu au nevoie de temperaturi ridicate de spalare, dar eficienta si din punct de vedere al consumului si al mediului inconjurator.

Bumbac – Potrivit pentru rufele care necesita o spalare intensiva.

Bumbac Eco - Un program eficient din punct de vedere al consumului de apa si energie pentru rufele din bumbac.

Delicate – Cu acest program ai posibilitatea sa pastrezi culoarea si calitatea tesaturilor fine.

Sintetice – Program pentru materialele care nu necesita o spalare intensiva, precum cele din material sintetic.

Lana – Un program conceput pentru a asigura cel mai inalt nivel de ingrijire a articolelor tale din lana. Spala hainele din lana acum in siguranta, fara a le deterioara, si bucura-te de ele pentru un timp indelungat.

eMAG reduceri masini de spalat rufe cu start intarziat

Mixt – Programul mixt ofera posibilitatea de a combina rufe din materiale diferite in acelasi ciclu de spalare.

Camasi – Un program dedicat camasilor tale, ca ele sa arate perfect mereu.

Clatire – O functie de clatire a rufele suplimentar, pentru a obtine rezultate imbunatatite. In special utila pentru persoanele cu pielea sensibila.

Functia Start-intarziat este potrivita pentru persoanele organizate. Iti ofera flexibilitate si comoditate maxima, tu decizi cand doresti sa inceapa programul. Seteaza spalarea la momentul cel mai convenabil pentru tine.

Functia antialergic ajuta la uciderea microbilor, indeparteaza urmele de detergent, si igienizeaza rufele mai bine. Eficace si pentru hainele bebelusilor.

Panou comanda in limba romana - Usor si clar de inteles, masina de spalat STARCREST este personalizata pentru tine cu panoul de comanda in limba romana.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Studio Casa

3. Masina de spalat rufe Studio Casa, Bianco WMLED1006 A++, 6 kg, 1000 Rpm, Clasa energetica A++, Alb, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Iata caracteristicile sale:

Masina de spalat automata, clasa A++, 6 kg, 1000 rpm

Display LED

Capacitate de spalare (Kg): 6 kg

Clasa de eficienta energetica: A++

Viteza de centrifugare (rpm): 1000 rpm

Consum de energie: 171 kWh/an



15 programe de spalare: Rapid 15, Zilnic 60, Camasi, Mix, Sport, Spalare manuala, Centrifugare, Anti-alergic, Clatire, Lana, Spalare delicata, Eco 20, Bumbac Eco, Bumbac Pre-spalare, Bumbac 90

Functii auxiliare: selectare temperatura, selectare viteza de rotatie, pornire intarziata (temporizator), calcare usoara, anti-alergic, spalare rapida, pre-spalare, clatire suplimentara

Nivel de zgomot la centrifugare: 77 dB

Nivel de zgomot la spalare: 58 dB

Sistem de Economisire Energie datorita optimizarii consumului de apa si reglarii temperaturii prin programele de spalare ECO

Sistem de siguranta pentru copii

