eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD cu preturi de la 1.200 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la o multime de televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD de la diferite branduri: LG, Samsung sau Sony sunt doar cateva dintre ele.

Am analizat oferta si am descoperit televizoare 4K Ultra HD la preturi excelente, care in plus sunt incluse si in campania Rabla pentru electrocasnice deoarece fac parte dintr-o clasa energetica superioara. Astfel, cei care le cumpara, primesc un o reducere suplimentara de 200 de lei daca renunta la un aparat electrocasnic vechi.

Pretul unui astfel de televizor 4K Ultra HD ajunge prin urmare si la numai 1.199 de lei pe siteul emag.ro.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

1. Un televizor LED Smart LG, cu diagonala de 108 cm, 43UK6200PLA, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

De asemenea, cei care cumpara acest televizor beneficiaza de un voucher de 200 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice, deoarece acesta face parte dintr-o clasa de eficienta energetica superioara.

Cu cat este mai mare rezolutia, cu atat imaginea va fi mai detaliata. Televizorul LG UHD are de patru ori rezolutia unui televizor Full HD.

Televizorul LG UHD mentine o culoare mai precisa si permite tuturor persoanelor sa se bucure de o imagine magnifica indiferent de locul de unde vizioneaza.

Procesorul quad core functioneaza neincetat pentru a reduce zgomotul, imbunatati claritatea, chiar si in timpul amplificarii imaginilor de rezolutie mai redusa la o calitate vizuala aproape de 4K.

HDR (High Dynamic Range) este noul standard pentru calitatea imaginilor. Acesta furnizeaza detalii delicate si culori realiste cu o gama mai larga de contrast. LG UHD TV accepta mai multe formate HDR, inclusiv HDR10 Pro si HLG Pro.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Televiziunea excelenta merita si un sunet excelent. Aceasta tehnologie de sunet creeaza canale multiple virtuale care produc efectul ultra surround.

Rama cu design metalic plin de stil face designul si mai impresionant prin aspectul modern.

Sistemul webOS redefinit si Magic Remote va poarta intr-o lume infinita de continut premium de la cei mai populari furnizori de divertisment. Telecomanda Magic Remote poate fi inclusa in pachet in functie de model.

Poti sa descarci continut suplimentar pentru Smart TV: jocuri, surse de stiri si alte aplicatii din LG Content Store.

Functia Magic Zoom permite zoom pe un subiect selectat cu ajutorul Magic Remote. Cu ajutorul aceste functii esti sigur ca vezi toate detaliile din zona ta de interes. Magic Zoom functioneaza pe orice sursa video si are diferite moduri de utilizare de la o lupa rotunda dinamica la un chenar ce poate fi pozitionat fix sau dinamic. Acum poti chiar sa inregistrezi doar continut marit cu Magic Zoom.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

2. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 100 cm, 40NU7122, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Si acest televizor beneficiaza de un voucher de 200 de lei prin campania Rabla pentru electrocasnice.

Cu acest televizor te poti bucura de imagini clare, el avand de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul Full HD. Acum poti vedea chiar si micile detalii din fiecare scena. Televizorul Samsung UHD iti ofera detalii mai clare in scenele luminoase si intunecate. Vizioneaza continutul tau preferat exprimat in culori naturale, care ofera detalii la fel de clare ca si cele reale. Obtine o experienta de vizionare mai colorata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

UHD Dimming. Functia UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

Diagonala este suficient de mare pentru a trai o experienta cinematografica nemaipomenita sau pentru a simti atmosfera de la un eveniment sportiv ca si cum ai fi acolo.

Televizorul are un design subtire si elegant. Designul modern umple in mod natural spatiul tau cu o nota aditionala de rafinament.

Cu ajutorul acestui televizor smart vei obtine divertismentul mai repede, mai usor si intr-un mod inteligent. Ai un asistent personal la dispozitia ta, o singura telecomanda pentru a controla totul si un hub simplu pentru a controla toate dispozitivele.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Sony

3. Televizorul LED Smart Sony BRAVIA, cu diagonala de 139 de cm, 55XF7005, 4K HDR Ultra HD, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Si el beneficiaza de un voucher de 200 de lei prin programul Rabla pentru electrocasnice.

Cu 4K X-Reality PRO, fiecare imagine este extinsa prin conversie, avand o claritate remarcabila, mai apropiata de calitatea 4K reala. Imaginile sunt mai clare si mai imbunatatite in timp real, dezvaluind detalii suplimentare in cartile si arhitectura bibliotecii.

Bucurati-va de scene detaliate minunate pe acest televizor HDR 4K cu conversia extinsa a imaginilor si accesul direct si simplu la YouTube.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Sony Bravia

Descoperiti divertismentul palpitant cu 4K HDR. Acest televizor va aduce incantarea filmelor si jocurilor cu rezolutia 4K HDR. Proceseaza o multime de formate HDR, inclusiv HDR10 si Hybrid Log-Gamma.

Accesati instantaneu YouTube™ cu un singur clic. Intrati direct pe YouTube si bucurati-va de toate clipurile video preferate. Vizionarea este ultrarapida pe acest televizor cu internet si YouTube si are inclus un buton YouTube pe telecomanda pentru navigare simpla.

Auditia poate fi la fel de realista ca vizionarea. ClearAudio+ regleaza fin sunetul pentru o experienta captivanta si emotionanta, care parca va invaluie. Indiferent ce vizionati, veti auzi mult mai clar si mai distinct muzica si dialogurile.

