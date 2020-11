eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD grozave sub 1.600 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la televizoare 4K Ultra HD de la diverse branduri.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit reduceri excelente la televizoare Samsung, LG sau Philips.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizorul Samsung 43TU8072, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Culori vii si bogate - Crystal Display - Cu o gama mai larga de culori imaginea se tranforma in realitatea ta. Crystal Display asigura optimizarea culorilor, astfel incat sa poti observa orice detaliu subtil.

Calitate ridicata a imaginii - Procesor Crystal 4K

Calitatea imaginiilor care te impresioneaza, posibila printr-un singur procesor care prelucreaza culoarea, optimizeaza raportul de contrast ridicat si controleaza functia HDR.

Design fara margini pe trei laturi - Un design subtire si elegant care te atrage spre cea mai pura imagine. Creat intr-un stil minimalist din toate unghiurile si cu un aspect fara margini care stabileste noi standarde. Vei avea parte de cea mai captivanta experienta cinematografica pe care poti sa o vezi vreodata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Ambient Mode - Cand proiectezi fotografiile preferate pe ecranul televizorului, televizorul se imbina elegant cu decorul. Poti expune mai multe fotografii, intr-un colaj frumos sau le poti vizualiza intr-o forma dinamica, intr-o prezentare succesiva.

4K UHD depaseste rezolutia FHD avand cu de 4 ori mai multi pixeli, oferind privirii tale detaliile si claritatea imaginii pe care o merita. Priveste, ca si cum ai fi cu adevarat in scena.

HDR - High Dynamic Range creste nivelul luminozitatii televizorului tau, astfel incat sa te poti bucura de un spectru imens de culori si detalii, chiar si in scenele intunecate.



Intra mai repede in joc cu Game Enhancer, care iti optimizeaza ecranul, astfel incat sa ai mai mult control, cu un input lag redus. Experimenteaza jocul cursiv, in forma sa cea mai impresionanta, lipsit de fenomentul de "motion blur" si intreruperi.

Fara cabluri imprastiate - Cabluri ordonate

Samsung UHD ofera o varianta simpla pentru mentinerea tuturor cablurilor TV ordonate, ascunzandu-le chiar in stand. Acest lucru te ajuta sa reduci dezordinea, astfel incat sa te poti bucura pe deplin de acest designul frumos al televizorului.

Cu AirPlay 2 incorporat, poti transmite sau partaja continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Poti reda fara probleme videoclipuri, muzica, fotografii si multe altele de pe iPhone, iPad si Mac pe televizorul Samsung.

Smart Hub & One Remote Control (Disponibilitatea functiei poate varia in functie de regiune. Verifica inainte de utilizare.)

Sa descoperi o mare diversitate de continut diferit intr-un singur loc si sa te bucuri la maximum este tot ce iti trebuie. Eleganta telecomanda One Remote Control il pastreaza simplu, permitandu-ti sa cauti rapid tot continutul preferat din set-top box la consola de jocuri, aplicatii si chiar televiziune in direct.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

2. Televizorul LG 43UN70003LA, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul UHD LG a fost creat pentru divertisment, aducand tot ce vrei sa urmaresti la un alt nivel. Fie ca este vorba de filme, sport sau jocuri, confera imagini 4K real, cu culori vii si detalii fine. Bucura-te de imagini mai pline de realism cu o rezolutie de patru ori mai mare decat cea Full HD.

Procesor Quad Core 4K - Procesorul elimina zgomotul continutului video si creeaza culori si un contrast mai vibrant. Imaginile la rezolutie mica sunt marite si reproduse aproape la calitate 4K.

Experienta cinematografica reala

FILMMAKER MODE™

Urmareste continutul exact asa cum si-a dorit autorul, procesorul opreste automat fluidizarea miscarii pentru efectul imagine animata completa.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala de peste 100 cm

HDR 10 Pro si HLG Pro - Calitate optima a imaginii HDR, cu standardele HDR, inclusiv HDR 10 Pro si HLG Pro.

Ultra Surround, unghi larg de vizualizare, culoare naturala din orice unghi - Urmareste echipele preferate pe un afisaj cu culori spectaculos de naturale, indiferent de unghi.

Bucura-te de mai mult continut prin servicii de streaming, inclusiv Netflix, YouTube si altele. Iar functia comanda vocala recent adaugata iti permite sa controlezi electrocasnicele cu ajutorul vocii.

Cadrele subtiri si liniile moderne discrete ale televizoarelor UHD de la LG adauga o nota de estetica premium spatiului tau si iti imbunatatesc experienta de vizualizare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

3. Televizorul Philips 50PUS7505/12, 126 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Beneficii:

- Televizor SMART cu ecran LED, cu o diagonala de 126 cm (50 inch) si rezolutie Ultra HD(3840x2160).

- Claritatea imaginilor si contrastul culorilor sunt redate de tehnologiile HDR10+, HLG si Dolby Vision, iar calitatea sunetului de Dolby Atmos.

- Televizorul este echipat cu conexiune Wi-Fi, iar ca interfata enumeram: 3 port-uri HDMI, 2 port-uri USB, 1 slot CI+, 1 port RJ-45, 1 port S/PDIF, 1 port Jack 3.5mm, 1 port RF.

- Sistem de operare Saphi si aplicatii de streaming Netflix si Youtube.

- Screen Mirroring prin Android.

Televizorul SMART de la Philips, cu un aspect subtire si modern, este potrivit oricarui spatiu de locuit.

Puteti vedea acum chiar si detaliile fine din fiecare scena, atat in scenele luminioase cat si intunecoase datorita tehnologiei HDR10+ si rezolutiei Ultra HD. Diagonala de 126 cm va permite sa vedeti imaginea in ansamblu, totul devenind foarte real pe un ecran mai mare.

Aveti acces facil la continut si control simplificat printr-o singura telecomanda si sistemul sau de operare Android.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD clasa A

Mai multe conexiuni si compatibilitati datorita celor 10 port-uri si a tehnologiilor wireless integrate, ce va permit conectarea cu numeroase dispoztive apartinand si altor marci.

Ecran:

- Televizorul SMART este echipat cu functie de conectare la internet printr-o retea wireless, ce permite navigarea pe internet sau utilizarea aplicatiilor de streaming, precum Netflix si Youtube.

- Acesta are o rezolutie Ultra HD, echivalenta cu un raport de aspect de 3840x2160 pixeli.



Caracteristici video si audio:

- HDR10 + este un format introdus de Samsung, similar cu Dolby Vision, care ofera metadate cadru-cu-cadru, cu alte cuvinte optimizeaza imaginea scena cu scena,

- HLG utilizeaza o variatie de gama similara cu cea a sistemelor de redare video traditionale. Asa se obtine o flexibilitate mai mare pentru adaptarea continutului difuzat de televiziuni, fie ca vorbim de evenimente sportive transmise in Ultra HD, fie ca vorbim de continut obisnuit.

- Principala caracteristica a tehnologiei Dolby Vision este adaugarea datelor de dinamica sau de miscare, la datele de imagine principale HDR. Dolby Vision combina informatia “scena dupa scena” primita de la o sursa compatibila cu capacitatea pe care o au aceste televizoare cu caracteristicile de luminozitate, contrast si spectacol al culorii.

Conectivitate:

- Televizorul este compatibil cu mai multe dispozitive prin intermediul conectivitatii wireless si interfetei sale variate, precum:

- Wi-Fi: Conexiune fara fir folosita pentru a conecta un Smart TV la internet sau pentru a oglindi dispozitive mobile.

- HDMI este un tip conector multimedia ce ofera prin aceeasi mufa semnal video si audio, dupa un standard bine stabilit.

- USB sau Universal Serial Bus este o interfata de tip plug-and-play, adica tot ce trebuie sa faci este sa conectezi un dispozitiv care are un port USB la port-ul televizorului, iar acesta va fi capabil sa detecteze.

- S/PDIF – Sony/Philips Digital Interconnect Format. A aparut din dorinta de standardizare a modului de conectare a dispozitivelor digitale in domeniul electronicii pentru casa similar celor din domeniul professional. Fizic modilitatea de conectare poate fi fie coaxial cu mufe RCA fie prin Fibra Optica prin interfata TOSLINK.

- CI+ Common Interface Plus este o interfata ce permite introducerea unui card Common Interface (CI) achizitionat de la furnizorul de televiziune pentru a avea acces la o anumita grila de programe.

RJ-45 este un conector standard pentru cablul de la reteaua de internet.



Alte caracteristici:

Screen mirroring (Oglindirea ecranului) este o functie suplimentara ce permite oglindirea ecranului unui dispozitiv mobil pe ecranul televizorului, fara a folosi vreun cablu ci tehnologia Wi-Fi Direct™.

Inregistrare USB - Conectand un dispozitiv de stocare sau o memorie USB la TV-ul dumneavoastra veti avea posibilitatea de a vizualiza continutul multimedia stocat pe acesta. De asemenea puteti inregistra emisiuni de pe posturile de televiziune digitala terestra, sau folosind functia de inregistrare intarziata.

