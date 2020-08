eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD sub 1.100 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are preturi grozave in aceasta perioada la televizoare cu rezolutie de cristal.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD ce costa fiecare sub 1.100 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala de 100 cm

1. Un televizor Smart LED Schneider 100 cm 40SC650K, UltraHD, Negru, are un pret excelent in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Televizorul are o diagonala de 100 de cm si este Smart TV. Tehnologia displayului este de tip LED. Rezolutia este de 3840 X 2160.

Are conectivitate wireless Wi-Fi si face parte din clasa A de eficienta energetica, avand un consum anual de 85 kWh.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

2. Televizorul LED Smart NEI, cu diagonala de 101 cm, 40NE6505, 4K Ultra HD, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.



Urmariti la rezolutie maxima (Ultra HD, 4K) filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele din vacanta inregistrate cu camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.



O lume intreaga pe ecranul televizorului tau SMART. Aplicatiile favorite (Netflix®, Facebook®, Twitter®, YouTube® s.a.) si browser web, direct pe televizor, pentru un continut variat, oricand doresti.



Conectare rapida si facila pentru accesarea continutului preferat, direct pe televizor, fara fire sau setari greoaie. Acum ai acces la dispozitivele mobile si internet usor si confortabil.



Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

3. Televizorul LED Smart Horizon, 109 cm, 43HL7530U, 4K Ultra HD, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este AICI.

Traieste experienta cinematografica in fata televizorului 4K UHD TV de la HORIZON, paseste dincolo de ecran si transforma experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Exploreaza o lume inedita, unde continutul de calitate, posibilitatile multiple si confortul sunt la indemana. Ai acces rapid la platforma dedicata HOS 2.0 (HORIZON SMART TV) ce contine un portofoliu generos de aplicatii pentru toata familia.

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.



High Dynamic Range (HDR) reprezinta extinderea contrastului si paletei de culori a unui televizor pentru a oferi o imagine mai realista si mai naturala decat televizoarele clasice.

Folosindu-se de luminozitatea crescuta si de numarul mai mare de culori disponibile. Astfel se pastreaza detalii atat in zonele cele mai intunecate cat si in cele mai iluminate dintr-un cadru.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart

Wide Color Gamut (WCG) reprezinta o captura si procesare a imaginii care permite afisarea mai multor culori. Si nu doar mai multe culori, ci culori mai realiste.

WCG este inca un pas spre imagini TV mai aproape de realitate. Este o imbunatatire care ofera o valoare adaugata mai ales in combinatie cu tehnologia High Dynamic Range (HDR).

Pentru a beneficia de avantajele tehnologiei WCG este necesar un TV si sursa ce dispun de tehnologia WCG, precum si continut capturat cu camere capabile sa inregistreze o gama mai mare de tonuri de culoare.



Cu o margine ingusta, televizorul 4K UHD de la HORIZON ofera privitorului o experienta cu totul aparte. Suprafata de vizualizare extinsa si rama fina de jur imprejur, sunt atuurile unui design care imbratiseaza necesitatile tale.



Transforma sufrageria casei tale intr-o veritabila sala de cinema! Cu o simpla apasare a unui buton de pe telecomanda, ai acces la aplicatia NETFLIX care este integrata in platforma dedicata HOS 2.0 (HORIZON SMART TV). Trebuie doar sa pregatesti popcornul si sa te relaxezi urmarind cele mai noi seriale, filme si blockbustere.

Descopera functionalitatile WiDi si impartaseste amintirile cu cei dragi, in cel mai simplu mod. Cu ajutorul retelei wireless de acasa (WLAN) puteti distribui, in timp real, continutul de pe smartphone sau tableta direct pe televizorul 4K UHD de la HORIZON. Este usor de utilizat, asa ca nu trebuie decat sa va bucurati de noua experienta WiDi.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu Wi-Fi

Modulul Wi-Fi integrat permite conectarea la internet a televizorului inteligent 4K UHD de la HORIZON fara a mai avea nevoie de cabluri. Cu ajutorul conexiunilor simplificate, ai acces deplin la continut online si posibilitati nenumarate direct de pe telecomanda televizorului HORIZON, toate astea din confortul sufrageriei tale.

Traieste din plin fiecare moment, mai ales atunci cand te joci sau urmaresti un film de actiune. Combinand rata de reimprospatare a ecranului cu procesarea unica a imaginilor, standardul Clear Motion Engine (CME) ofera o claritate de exceptie a imaginilor in miscare.



Lasa-te invaluit de o ambianta sonora vibranta cu Dolby Digital Plus (DD+). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor DD+ iti ofera o experienta sonora realista, care sa completeze perfect continutul vizual.

In plus, ai DTS TruSurround™, solutie ce reda un sunet surround aproape de realitate pe configuratii stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) si DTS – HD, una dintre putinele tehnologii care ofera un sunet surround comprimat fara pierderi pentru Blu-ray si HD DVD, asigurand performanta audio de calitate.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.