eMAG reduceri. 3 televizoare sub 550 de lei in oferta de Pasti

eMAG reduceri televizoare. Emag.ro a inceput campania de reduri de Pasti, in cadrul careia sunt incluse o multime de oferte la televizoare.

eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am identificat televizoare performante, chiar si cu rezolutie Full HD, la un pret foarte mic.

eMAG reduceri televizoare Allview

1. Televizorul LED Allview, cu diagonala de 60 de cm, 24ATC5000, rezolutie Full HD, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri televizoare.

Cu tehnologii avansate incluse, televizoarele Allview, disponibile in trei variante (24, 32 si 40 inch), iti permit sa revezi scenele favorite ori de cate ori doresti, printr-o simpla apasare play / pause. Fiecare scena va fi redata prin culori si detalii excelente.

Datorita celor doua functii integrate, "Motion adaptive noise reduction" si "Content Adaptive Noise Reduction", calitatea imaginii va fi semnificativ imbunatatita, prin reducerea zgomotului din fundal si prin scoaterea in evidenta a detaliilor.

Poti urmari emisiunile si filmele tale preferate cu functia Dynamic Contrast Enhancement activata, pentru o imagine mai patrunzatoare. Vei folosi in mod special aceasta functie si daca esti pasionat de jocuri sau de filme de actiune.

Motion-adaptive comb filter ofera separarea optima a luminozitatii si culorii, iar tu vei avea parte de o imagine fidela si clara. Te vei bucura de o experienta deosebita, in fata televizorului tau, indiferent daca urmaresti un film, un reality show sau o competitie sportiva.

eMAG reduceri televizoare ieftine

Cu functia Auto TimeShift activata, televizoarele Allview inregistreaza automat ceea ce urmaresti. Daca vrei sa revezi o secventa anterioara, te poti intoarce la aceasta si poti opta intre a continua de la acel moment vizionarea sau a relua transmisiunea in timp real.

Functia Auto TimeShift este extrem de utila, fie ca vrei sa revezi integral sau doar anumite secvente din meciul, filmul sau emisiunea ta preferata.

Odata cu intrarea pe piata de televizoare, Allview o introduce pe AVI intr-o noua experienta. Totul, intr-o noua interfata, care iti permite sa vizualizezi rapid programul tv, videoclipuri, stiri sau emisiuni existente si sa alegi ce vrei sa vezi la televizor.

eMAG reduceri televizoare Star-Light

2. Televizor LED Star-Light, cu diagonala de 60 de cm, 24DM3500, HD, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare si poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 24DM3500. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED ultra-slim cu ecran HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 176°, astfel incat veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

eMAG reduceri televizoare – LED Star-Light

3. Televizorul LED Star-Light, cu diagonala de 80 de cm, 32DM3500, HD, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri televizoare si poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarii HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc. Datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor.

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie sa faceti doar doua insurubari in perete, asa ca veti avea foarte putin de lucru cand va veti hotari sa il mutati in alta parte.

