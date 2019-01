eMAG reduceri. 4 electrocasnice de ultima generatie cu preturi-bomba

eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul online emag.ro are oferte foarte bune la electrocasnice in aceasta perioada, in campania Revolutia Preturilor, care vine cu cele mai mari reduceri de la inceput de an.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am gasit electrocasnice foarte performate la preturi foarte bune. Reducerile sunt si de o treime din pret.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat rufe

1. Masina de spalat rufe Arctic APL81222XLAB, cu o capacitate de incarcare de 8 kg, 1200 RPM, clasa A+++ de eficienta energetica, XL Door, antracit, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Pretul este unul excelent pentru o masina de spalat rufe ce are o capacitate foarte mare de incarcare (8 kilograme) si care face parte din cea mai buna clasa de eficienta energetica, cea A+++.

Masina de spalat rufe Arctic APL81222XLAB moderna, cu capacitate de incarcare generoasa, este ideala pentru familiile numeroase. Usa de diametru de 34 cm iti permite o incarcare mai usoara, chiar si atunci cand vrei sa introduci in masina de spalat cantitati mari de rufe. In plus, pentru iarna, poti folosi programul Geci cu puf, care spala la temperaturi ce variaza intre 40°-60°C, improspatand gecile cu puf fara sa depui extra efort.



Numarul de rotatii reprezinta viteza maxima de stoarcere pe care o poti alege pentru spalare, valoarea minima fiind de 400 de rotatii pe minut, valoarea maxima atingand 1200 de rotatii. Poti sa alegi numarul de rotatii potrivit hainelor tale.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat rufe Arctic

Unghiul de deschidere de 170˚ al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei. Iar usa de diametru de 34 cm iti permite o incarcare mai usoara chiar si atunci cand vrei sa introduci in masina de spalat cantitati mari de rufe.

ECO DOSE este un dispozitiv practic si eficient, care asigura o dozare optima a detergentului lichid, in timpul ciclului de spalare, deoarece acesta se dizolva mai usor, patrunde mai repede in tesatura, actioneaza mai eficient si este mai delicat cu hainele. In plus, nu lasa nici urme pe haine.

Tehnologia Smart Sensors asigură un consum optim de resurse, la fiecare spălare, prin intermediul celor 4 senzori speciali. Astfel, temperatura apei, nivelul de spuma, viteza motorului la spalare si centrifugare, precum si tensiunea de alimentare vor fi reglate in mod automat, pentru confortul tau si eficienta masinii tale.

Sistemul special de sigilare a scurgerii pastreaza detergentul in masina pana in momentul clatirii. Astfel, cantitatea de detergent este folosita la maximum, aducandu-ti economii de pana la 5,5 kg in fiecare an, alaturi de o economie substantiala de apa si energie electrica.

Design-ul peretilor laterali ai masinii de spalat este gandit sa reduca nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului, ca tu sa poti sa speli cu mai putin zgomot.

Masina de spalat are si o functie care iti permite sa amani programarea spalarii intr-un interval de 19 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de spalare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice

2. Combina frigorifica Samsung RB31HSR2DWW, cu un volum de 306 litri, sistem NoFrost, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 185 de cm, de culoare alba, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Datorita balamalelor batante, raftul Easy Slide va permite sa organizati eficient si totodata sa accesati cu usurinta alimentele, inclusiv pe cele stocate in partea din spate.

Spre deosebire de compresoarele conventionale, care au doar doua moduri, compresorul Digital Inverter de la Samsung are 5 cicluri diferite de miscare, bazate pe nivelurile de umiditate si moduri de utilizare. Acest lucru ajuta la mentinerea unei temperaturi constante, reduce uzura compresorului asigurand o mai mare durabilitate si mentine zgomotul la minimum.

Combina ofera o racire rapida, astfel incat va puteti bucura intr-un timp mai scurt de o bautura rece. Racirea alimentelor, de la 25 °C la 7 °C, dureaza cu 4,5 ore mai putin comparativ cu alte modele de frigider.

eMAG reduceri electrocasnice – combine frigorifice Samsung

De asemenea, aparatul frigorific asigura o racire uniforma in tot frigiderul, asadar toate alimentele sunt mentinute la o prospetime optima. Variatia de temperatura nu depaseste niciodata 0,3 °C, in timp ce modelele clasice pot avea diferente de pana la 2,2 °C.

Depozitati toate alimentele la nivelul optim de temperatura, in CoolSelect Zone. Exista doua setari care ofera eficienta si flexibilitate: raciti carnea la 0 °C, pentru a mentine gustul natural, sau folositi setarea de 3 °C pentru a pastra prospetimea si textura fructelor si legumelor.

Sa cauti intr-un frigider pentru a lua un iaurt din spate este deseori o cursa cu obstacole, pe traseu fiind nevoit sa treci de un tort cu 7 straturi sau de un borcan de muraturi. O miscare gresita ar putea insemna glazura turtita sau sticla sparta pe podea. Datorita balamalelor batante, raftul Easy Slide va permite sa organizati eficient si totodata sa accesati cu usurinta alimentele, inclusiv pe cele stocate in partea din spate.

Puteti sa economisiti timp si energie cu ajutorul Grab’n Go Basket (cosul de depozitare portabil). Acesta se afla in interiorul usii si se poate desprinde, pentru a aduce usor la masa mustarul, ketchupul si alte sosuri, poate chiar si o selectie de sosuri pentru salate.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor

Cu o deschidere mai mare decât a sertarelor congelatoarelor convenționale, congelatorul complet deschis facilitează organizarea și scoaterea obiectelor - chiar a alimentelor voluminoase, cum ar fi o cutie de înghețată de 11 kg. Congelatorul se deschide la maximum pentru o utilizare optimă a spațiului și, datorită designului sertarului, puteți deschide congelatorul chiar dacă ușa frigiderului este deschisă doar la 90 de grade.

Ideal pentru o familie insetata, Big Guard este mai incapator decat rafturile frigiderelor conventionale. Asadar, puteti depozita cutii mari de lapte si suc pe usa, alaturi de doua randuri de doze si sticle de bauturi. In plus, Big Guard este perfect pentru racirea sticlelor de bautura inalte.

Mai eficient din punct de vedere energetic decat becul conventional, LED-ul din partea superioara este mai luminos decat un LED obisnuit Samsung. Acesta lumineaza in totalitate frigiderul si va ajuta sa gasiti mai usor alimentele. Gasiti mai usor alimentele, astfel incat sa nu tineti usa deschisa prea mult - economisind timp si energie.



Tehnologia True No Frost de la Samsung asigura o racire uniforma pentru a impiedica depunerile de gheata. Acum puteti sa va mentineti toate alimentele perisabile proaspete si hranitoare. Mai mult, mentinand o temperatura constanta, tehnologia True No Frost necesita mai putina energie, crescand astfel durabilitatea sistemului de racire.

eMAG reduceri electrocasnice - aragaze

3. Aragazul Beko FSGT52110DXO, cu 4 arzatoare, pe gaz, cu aprindere electrica, de 50 de cm, fabricat din inox, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Totodata, aragazul vine cu o garantie de 5 ani.

Arzatoarele cu eficienta ridicata te vor ajuta sa economisesti timp si bani in timp ce gatesti celor dragi iar functia Rotisor permite coacerea uniforma a alimentelor, acestea fiind rotite permanent in timpul gatirii.



Arzatoarele sunt cu pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.



Cuptorul este multifunctional si are 6 functii de gatire.

eMAG reduceri electrocasnice – aragaze Beko

Aragazul are sisteme de siguranta la flacara atat pentru plita, cat si pentru cuptor, sistem care va intrerupe automat alimentarea cu gaz in cazul intreruperii accidentale a flacarii.



Aragazul are si gratar, folosit pentru fripturi si pentru amplasarea pe sina dorita a alimentelor care vor fi coapte, fripte sau gatite in caserola.



Iluminarea cuptorului permite supravegherea alimentelor in timpul gatirii. Aragazul are si aprindere electrica integrata in arzatoare: cu o singura atingere a butoanelor aragazului poti aprinde arzatoarele.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare incorporabile Arctic

4. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROIM24500BC, electric, multifunctional, cu curatare catalitica, volum de 71 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, de culoare neagra, si o plita incorporabila Arctic ARSGN64121SL, pe gaz, cu 4 arzatoare, Wok, aprindere electrica, din sticla neagra, beneficiaza de o reducere de 28% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Un cuptor incorporabil elegant, cu usa si panou de control din sticla, clasa energetica A+, timer electronic si sistem de curatare catalitic. Cele 12 functii de gatit, de la programul 3D sau ventilatie cu aer cald la cel de Pizza si volumul interior de 71 de litri, sunt garantia ca atat cei care isi doresc o gustare rapida, cat si cei care prefera preparate mai complexe, vor avea un partener de incredere.



Volumul interior de 71 de litri este foarte mare, astfel incat veti avea un cuptor care va va permite prepararea concomitenta a mai multor retete.

eMAG reduceri electrocasnice – plite incorporabile Arctic

Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

Sistemul de curatare catalitic Self Clean presupune un panou absorbant care atrage grasimea si vaporii.

Cuptoarele Arctic sunt echipate cu iluminare interioara pentru a-ti oferi mai mult control asupra preparatelor tale. Poti urmari procesul de gatire, astfel incat sa pregatesti retete delicioase.

Cuptorul are si functie de gatire 3D, ce activeaza simultan toate cele 3 elemente de incalzire, superior, inferior si spate, pornind in acelasi timp ventilatorul si asigurand o distributie uniforma a caldurii pentru o coacere uniforma.

Alte functii foarte utile sunt urmatoarele: decongelare, grill, pizza, ventilatie cu aer cald, incalzire inferioara.

