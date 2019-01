eMAG reduceri. 4 electrocasnice pentru gatit mai ieftine si cu 50%

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la o multime de electrocasnice de bucatarie in campania Revolutia Preturilor.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit produse performante care au pretul redus chiar si cu 50%.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – cuptoare incorporabile

1. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROIE21300C, electric, multifunctional, cu autocuratare catalitica, cu un volum de 66 de litri, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox, si o plita incorporabila Arctic ARSGN64120SL, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, din sticla neagra, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Cuptorul incorporabil electric, cu timer digital si 7 functii de gatire, are in echiparea standard 2 tavi. Cuptorul beneficiaza si de sistemul de ventilare Eco Fan, ce asigura o coacere uniforma a preparatelor, fiind ideal pentru cei care vor sa savureze deliciile culinare fara a-si face griji asupra starii cuptorului. Gratie sistemului catalitic Self Clean, curatarea se face in timpul procesului de gatire. Sistemul de curatare catalitic Self Clean presupune un panou absorbant care atrage grasimea si vaporii.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – plite incorporabile

Cuptorul are 7 functii de gatire si un volum incapator.

Timerul contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele.

Functia Eco Fan asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare optima a aerului cald in compartimentul cuptorului.

Cuptoarele Arctic sunt echipate cu iluminare interioara pentru a-ti oferi mai mult control asupra preparatelor tale.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie - incorporabile

2. Un alt pachet inclus in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie Revolutia Preturilor este alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Zanussi ZOB442XU, electric, multifunctional, cu un volum de 57 de litri, cu grill, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox, si o plita incorporabila Zanussi ZGH62414XA, pe gaz, cu 4 zone de gatit, aprindere electrica, dispozitiv de siguranta, cu dimensiunea de 60 de cm, fabricat din inox.

Pachetul are o reducere de 35%.

Stratul anti-amprente al acestui cuptor tine murdaria departe si mentine un aspect imaculat in bucatarie fara sa depui eforturi pentru a-l curata.



Pregatirea mancarii inghetate nu se va mai face pe ghicite multumita functiei de dezghetare a acestui cuptor. Dezgheata in mod corespunzator si rapid alimentele printr-o simpla rotire de buton.



Totodata, este foarte usor sa mentii cuptorul curat. Acest cuptor are o usa ale carei panouri de sticla pot fi demontate intr-o clipita.



Gratarul face ca rumenirea painii prajite sa fie rapida si usoara. Este cea mai buna modalitate de a rumeni painea prajita servita la micul dejun, de a prepara kebab si legume si de a face toppingurile mai crocante.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie - aragaze

3. De o reducere excelenta are parte si aragazul electric Hansa FCEW53001, cu 4 zone de gatit, clasa A de eficienta energetica, cu dimensiunea de 50 de cm, de culoare alba.

Reducerea este de 50%.

Aparatele sunt acum disponibile cu clasa de eficienta energetica A. Aceasta presupune un consum de energie electrica mai redus.



Aragazul Hansa va ofera un cuptor cu capacitatea generoasa de 65 de litri. Pentru a facilita curatarea acestuia, interiorul cuptoarelor de la Hansa este acoperit cu un email special Easy Clean neporos si neted, care previne acumularea murdariei si grasimii. Acum, curatarea cuptorului este extrem de usoara.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – aragaze Hansa

Sertarul din partea inferioara a cuptorului este montat pe role usor de deplasat, acesta fiind un loc ideal pentru depozitarea vaselor, oalelor si cratitelor.



Capacul emailat poate fi utilizat ca o suprafata de lucru suplimentara, previne stropirea peretelui si protejeaza partea superioara a aragazului impotriva murdaririi atunci cand utilizati numai cuptorul. Capacul din sticla securizata sau emailat de inalta calitate reprezinta o solutie practica si sigura.



De acum, datorita aragazurilor Hansa, nu mai trebuie sa rasfoiti cartile de bucate pentru a afla cum trebuie sa va gatiti preparatele. Interiorul usii cuptorului prezinta un ghid practic cu recomandari privind temperatura si durata de preparare a alimentelor.

Pretul este AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – cuptoare cu microunde

4. Cuptorul cu microunde Beko MOC20100W, cu un volum de 20 de litri, 700 W, mecanic, de culoare alba, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie.

Functia de dezghetare permite dezghetarea alimentelor congelate in doar cateva minute.

In functie de timpul pe care il ai la dispozitie poti seta nivelul de putere al cuptorului cu microunde. Cu cat puterea este mai mare cu atat mancarea se va incalzi mai repede.

eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – cuptoare cu microunde Beko

Timerul mecanic iti permite sa stii in orice moment cat timp mai ai la dispozitie pana cand mancarea preferata este gata.



Cuptorul cu microunde are o capacitate de 20 litri si este accesorizat cu un suport rotativ rotund din sticla, cu diametrul de 24,5 cm.

Pretul este AICI.



eMAG reduceri electrocasnice de bucatarie – Toate ofertele sunt AICI.