eMAG reduceri electrocasnice – 5 produse mai ieftine si cu 40%

eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul online emag.ro are numeroase reduceri in aceasta perioada la electrocasnice precum frigiderele, aragazele sau cuptoarele si plitele incorporabile.

eMAG are reduceri la electrocasnice Arctic, Indesit, Hansa, Beko sau Electrolux. Reducerile ajung pana la 40%.

eMAG reduceri electrocasnice Arctic

1. Combina frigorifica Arctic AK60320+, cu un volum de 295 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 185,3 cm, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Aceasta combina frigorifica face parte din clasa energetica A+ si ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Astfel, te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

Combina beneficiaza de Garden Fresh, un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

De asemenea, FAST FREEZE XL ZONE, un compartiment de mari dimensiuni al congelatorului, ofera optiuni multiple de congelare, inclusiv congelarea rapida. Poate fi folosit pentru toate alimentele congelabile.

eMAG reduceri electrocasnice Indesit

2. Masina de spalat rufe SLIM Indesit IWSNE 61253 C, cu o capacitate de incarcare de 6 kg, cu 1.200 RPM, clasa A+++, adica cea mai buna existenta pe piata, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Cu optiunea Eco Time nu mai trebuie sa asteptati sa se adune rufe pentru o sarcina completa, aceasta optiune poate fi folosita ori de cate ori doriti sa spalati rapid o sarcina mai mica. Puteti spala astfel o sarcina de pana la 3 kg, formata din rufe usor murdare din bumbac sau din materiale sintetice, intr-un interval de timp cu aproximativ 30% mai scurt si folosind pana la 40% mai putina apa si energie.

Optiunea Energy Saver, disponibila cu ciclurile Bumbac, Sintetice si Jeans, permite o economie de energie de pana la 70% (comparat cu ciclul bumbac la 30°), datorita optimizarii consumului de apa si unei eficiente mai bune a actiunii mecanice a cosului pentru rufe.

eMAG reduceri electrocasnice Hansa

3. In campania eMAG reduceri electrocasnice sunt incluse si aragaze. De exemplu, aragazul electric Hansa FCEW53001, cu 4 zone de gatit, cuptor electric, clasa A de eficienta energetica, de 50 de cm, are o reducere de 19% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul cuptorului.

In plus, de acum, datorita aragazurilor Hansa, nu mai trebuie sa rasfoiti cartile de bucate pentru a afla cum trebuie sa va gatiti preparatele. Interiorul usii cuptorului prezinta un ghid practic cu recomandari privind temperatura si durata de preparare a alimentelor dumneavoastra. Confortul este acum la indemana dumneavoastra.

Aragazul are si spatiu de depozitare pentru vasele de dimensiuni mari.

eMAG reduceri electrocasnice Beko

4. Un pachet promotional alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BIM25300XM, electric, multifunctional, cu sistem de autocuratare catalitica, 71 de litri, cu 8 functii, clasa A de eficienta energetica, sticla neagra, fabricata din inox, si o plita incorporabila Beko HILG64220S, pe gaz, cu 4 arzatoare, din sticla neagra, are o reducere de 280 de lei in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Panourile catalitice montate pe peretii cavitatii interioare absorb grasimea si reduc mirosurile din timpul coacerii, inlesnind procesul de curatare. Astfel, nu va mai fi necesara utilizarea materialelor abrazive de curatare sau a agentilor chimici.

Caracteristicile pachetului cuptor + plita:



CLEANZONE™

Geamul usii cuptorului este acoperit cu un strat special care permite o curatare usoara, fara a fi necesara utilizarea unor solutii specializate de curatare.



STEAMSHINE™ CLEANING

Acest mod de curatare se realizeaza prin injectarea de abur pe durata ciclului de curatare. Programul SteamShine™ Cleaning inmoaie toate resturile de mancare si ulei din interiorul cuptorului, astfel incat la finalul acestuia poti indeparta rezidurile foarte usor cu o laveta umeda.



GATIRE CONVENTIONALA

Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.

eMAG reduceri electrocasnice – cuptoare Beko

GATIRE CU VENTILARE

Aceasta functie asigura o distributie uniforma a caldurii in interiorul cuptorului, grabind astfel procesul de gatire.



GRILL

Solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui sau rumenirea la suprafata a alimentelor.



3D COOKING

Modul de gatit 3D permite operarea simultana a tuturor elementelor de incalzire. In acest fel se asigura o distribuire uniforma a caldurii in interiorul cuptorului, ceea ce permite gatirea a 3 preparate simultan, fara riscul de a amesteca mirosurile.

eMAG reduceri electrocasnice – plite Beko

Low Grill cu ventilare

Efectul de grill este mai redus fata de utilizarea grill-ului complet. Tot ceea ce ai de facut este ca la jumatatea duratei de gatire, sa intorci preparatele.



Incalzire inferioara

Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.



Incalzire ventilata

Incalzitorul circular din jurul ventilatorului asigura gatirea simultana pana la trei preparate fara ca mirosurile sa se amestece.



Butoane Push In Push Out (PIPO)

Cu o simpla atingere poti activa butoanele cuptorului tau Beko. La finalul prgramului de gatit poti ascunde aceste butoane, la fel, printr-o singura atingere.

eMAG reduceri electrocasnice Electrolux

5. Masina de spalat vase partial incorporabila Electrolux ESI4500LOX, cu 9 seturi, 6 programe, 45 cm, clasa A+ de eficienta energetica, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri electrocasnice.

Masurand doar 45 cm latime, aceasta masina ingusta de spalat vase ofera solutia perfecta pentru bucatariile in care spatiul este mai limitat. Este o masina de spalat vase care economiseste energie si apa in mod constant.

Incadrarea acestei masini de spalat vase in clasa A+ va asigura ca veti economisi apa si energie multumita consumului redus, a celor doua, in mod constant.

eMAG reduceri electrocasnice – masini de spalat

Indiferent de dimensiunea sau starea incarcaturii dumneavoastra, aceasta masina de spalat vase poate calcula nivelurile perfecte pentru cantitatea de apa si energie care trebuie utilizata. Trebuie doar sa selectati functia AutoFlex si lasati masina de spalat vase sa se ocupe de restul.

Multumita functiei flexibile de Pornire cu intarziere veti putea schimba ora de start a ciclului in functie de nevoile dumneavoastra – o puteti amana cu pana la 24 de ore.