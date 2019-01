eMAG reduceri electrocasnice. Revolutia Preturilor din ianuarie 2019

eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul online emag.ro desfasoara campania Revolutia Preturilor, care vine cu taieri de preturi chiar si de peste 50%.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor – Toate ofertele sunt AICI.

Iata cateva dintre cele mai interesante reduceri eMAG la electrocasnice mari:

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor – combine frigorifice

1. Combina frigorifica Arctic AK60320+, cu un volum de 295 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 185,3 cm, are o reducere de 47% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+ ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

Combina frigorifica are un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Astfel, alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

Iar compartimentul de mari dimensiuni al congelatorului ofera optiuni multiple de congelare, inclusiv congelarea rapida. Poate fi folosit pentru toate alimentele congelabile.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor combine frigorifice Samung

2. Tot in campania Revolutia Preturilor este inclusa si combina frigorifica Samsung RB30J3100SA/EF, cu un volum de 311 litri, sistem No Frost, clasa A+ de eficienta energetica, cu inaltimea de 178 de cm. Combina are o reducere de 29%.

Cu aceasta combina frigorifica vei experimenteaza un nou nivel de organizare si confort deoarece frigiderul maximizeaza eficienta spatiului.

Sistemul de racire All-around raceste frigiderul in mod egal de la un colt la altul. Aerul rece este suflat prin deschideri multiple de la nivelul fiecarui raft, pentru a mentine o temperatura constanta, iar mancarea sa ramana proaspata.

De asemenea, ai si spatiu pentru obiecte mari. Usa poate gazdui elemente mai mari precum cutii mari de lapte sau suc si exista loc si pentru doua randuri de cutii si sticle.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor masini de spalat

3. Cei care vor sa economiseasca bani pot achizitiona masina de spalat rufe Gorenje Slim W6EU, 6 Kg, 1000 RPM, Display, StableTech, clasa A+++ de eficienta energetica. Aceasta masina de spalat care face parte din cea mai eficienta clasa energetica are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Masina de spalat dispune de functii precum:

Selector centrifugare

Timer

Programare intarziata

Indicator timp program

Control trepte temperatura

Arer si functii de siguranta:

Blocare acces interfata

Autodiagnosticare

Blocare instantanee usa

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor masini de spalat Gorenje

Poate cel mai important aspect este ca are multe programe de spalare - 23 in total – precum:

Lenjerii

Rufe delicate

Program spalare manuala

Lana

Mixt

Program rapid

Bumbac

Sintetice

Program sport

Prespalare

Colorate

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor - cuptoare

4. In campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor sunt incluse si electrocasnice pentru gatit.

De exemplu, un pachet promo alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEI62090015, electric, cu un volum de 67 de litri, cu grill, rotisor, clasa de eficienta A-20%, cu 4 functii, din inox, si o plita incorporabila Hansa BHGI63100018, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, din inox, are o reducere de 520 de lei.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor cuptoare incorporabile

Facturile mai mici si economiile de energie sunt acum posibile in locuinta dumneavoastra gratie celor mai inalte clase de eficienta energetica pentru aragazurile si cuptoarele Hansa.

Tava pentru copt PROCOOK merita si ea atentia dvs. Structura hexagonala a tavii procook, dezvoltata de Hansa, va permite sa preparati alimente mai sanatoase si mai gustoase. Utilizand un finisaj perforat in forma de fagure special al suprafetei, realizat din email antiaderent, carnea si celelalte alimente nu adera la suprafata tavii si nici nu stau pe un pat de grasime in timpul prepararii.

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor plite

5. Plita incorporabila Whirlpool ACM800/NE, cu 3 zone de inductie, Touch, din sticla neagra, are o reducere de 52% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Plita incorporabila Whirlpool ACM800/NE va asigura o gatire mai eficienta si mai rapida.

Caracteristicile plitei:

- tehnologia pe inductie salveaza timp pretios aducand apa la punctul de fierbere mult mai rapid fata de una electriva sau pe gaz

- sistemul de avertizare, la plitele cu Al 6-lea Simt poate elimina timpul in care plita functioneaza inutil

- curatare rapida

- designul perfect neted permite stergerea foarte usoara a lichidelor sau alimentelor

- suprafata din imediata apropiere a ochiurilor nu este fierbinte

- murdaria nu adera la suprafata

eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor aragaze

6. Aragazul Arctic UAM4S, pe gaz, cu 4 arzatoare, dispozitiv de siguranta, de 50 de cm, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri electrocasnice Revolutia Preturilor.

Aragazul UAM4S este un aragaz clasic, de dimensiuni reduse, cu capac de metal si tava de cuptor, care garanteaza preparate gatite in siguranta prin functia Safety Plus. Este perfect pentru bucatariile mai putin spatioase.

Functia Safety Plus opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii.