eMAG reduceri la cuptoare si plite incorporabile, de Stock Busters

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters. Daca vreti sa va innoiti bucataria, acum e momentul sa cumparati aparate electrocasnice de gatit noi, care sa va ajute la pregatirea delicioaselor sarmale.

In campania Stock Busters, emag.ro are reduceri la o multime de plite si de cuptoare de la diferite branduri.

Ne-a atras atentia un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEW68472 cu 8 functii, Grill, Clasa A de eficienta energetica, Display, de culoare alba, si o plita incorporabila Hansa BHGW65010, cu 4 arzatoare, pe gaz, cu aprindere electrica, de culoare alba, care are o reducere de 24% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile Stock Busters.

Cuptoarele Hansa sunt dotate cu panouri dreptunghiulare speciale care atrag particulele de murdarie datorita finisajului lor poros. Pentru a curata panourile, nu trebuie decat sa setati temperatura cuptorului la valoarea de 250 ⁰C pentru un interval de o ora. Aceasta solutie face din curatarea cuptorului o adevarata placere si asigura un nivel maxim de confort.

Cu programatoarele Ta si Ts, puteti seta intervalul de timp dupa care cuptorul se va opri automat, reducandu-se astfel pericolul de ardere a preparatelor dumneavoastra.

Aparatele sunt acum disponibile cu clasa de eficienta energetica A, ceea ce presupune un consum de energie electrica mai redus.

Cuptorul are 8 functii: Grill, incalzire in partea superioara si inferioara + ventilator, incalzire in partea superioara + grill (supergrill), decongelare, incalzire in partea inferioara, preincalzire rapida, incalzire in partea superioara + grill + ventilator, incalzire in partea superioara + inferioara (conventional).

Grill și Supergrill - Datorita functiilor grill și supergrill, puteti prepara pe grill bucati mai mari de carne, avand siguranta ca acestea vor fi fragede in interior, iar la exterior vor avea o crusta crocanta delicioasa.

Decongelare - Introduceti in cuptor alimentele pe care le doriti decongelate si activati functia de decongelare. Ele vor fi gata imediat.

Preincalzire rapida cuptor - Puteti utiliza aceasta functie pentru a atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp posibil. Cuptorul este incalzit la o temperatura de pana la 150 °C in decurs de 4 minute; cu 20% mai rapid decat in cazul timpului de incalzire standard. Acum puteti economisi timp, fara a mai trebui sa asteptati atingerea temperaturii corespunzatoare in interiorul cuptorului, gatitul fiind mai rapid.

Incalzire asistata de ventilator - Ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, eliminand zonele reci din interiorul cuptorului. Astfel, prepararea este mai uniforma, mai rapida si se poate realiza la o temperatura mai scazuta decat in cazul unui cuptor conventional.

