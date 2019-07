eMAG reduceri. Plita + cuptor incorporabile si la 870 de lei pachetul

eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o campanie de oferte la pachete alcatuite din cuptoare si plite incorporabile.

Am analizat oferta si am identificat mai multe pachete care costa sub 1.160 de lei. Unul dintre pachete costa doar 870 de lei.

1. Pachetul alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Arctic AROSC21130BD 71 l, cu 4 functii, AquaDropClean, Timer + Plita incorporabila, pe gaz, cu 4 arzatoare, de 60 de cm, de culoare neagra, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Clasa energetica A - Ofera un consum moderat de energie electrica. Folosesti produsul la capacitate maxima, fara teama consumului excesiv.

4 Functii de gatire ce simplifica gatitul traditional.

Volum interior 71 litri - Cuptor de capacitate mare, pentru prepararea concomitenta a mai multor retete.

Timer - Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate.

Aqua Drop Clean - Permite curatarea rapida a cuptorului, prin simpla introducere a unui vas cu apa in interior. Cureti cuptorul, simplu, rapid si cu minim de efort.

Aprindere cu buton - Plita este dotata cu buton de aprindere care printr-o simpla apasare si scanteie iti produce o flacara ideala pentru a pregati preparatele tale preferate. Poti sa uiti de chibrituri.

Functia Safety Plus opreste alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii.

Grill - Permite prepararea alimentelor la gratar, cu ajutorul unui arzator suplimentar pozitionat in partea superioara. Pregatesti cu usurinta alimente sanatoase de tip gratar.

Incalzire inferioara - Activeaza elementul inferior de incalzire. Rumeneste perfect preparatele cu crusta.

Static - Functie de gatire ce ofera o coacere uniforma a preparatelor, activand 2 elemente de incalzire, superior si inferior. Pregatesti fara efort prajiturile, produsele de patiserie sau dulciurile.

Low Grill - Activeaza partea interioara a elementulului de incalzire superior al cuptorului. Gatesti sau gratinezi rapid preparate sanatoase si gustoase.

Tip plita: pe gaz

Dimensiuni nete plita (H X l x A, cm): 8,4 x 58 x 51

4 arzatoare

Aprindere Buton

Safety Plus

2. Un pachet alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Hansa BOEI68162, de 62 de litri, cu 8 Functii, Grill, Clasa A, fabricat din inox, si o plita incorporabila Hansa BHGI63100018, pe gaz, cu 4 arzatoare, aprindere electrica, din inox, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Cuptorul are urmatoarele functii: grill, incalzire in partea superioara si inferioara + ventilator, incalzire in partea superioara + grill (supergrill), decongelare, incalzire in partea inferioara, preincalzire rapida, incalzire in partea superioara + grill + ventilator, incalzire in partea superioara + inferioara (conventional).

Clasa de eficienta energetica A presupune un consum de energie electrica mai redus.

Datorita functiei grill, puteti prepara pe grill bucati mai mari de carne, avand siguranta ca acestea vor fi fragede in interior, iar la exterior vor avea o crusta crocanta delicioasa. S

Preincalzire rapida cuptor - Puteti utiliza aceasta functie pentru a atinge temperatura dorita in cel mai scurt timp posibil. Cuptorul este incalzit la o temperatura de pana la 150 °C in decurs de 4 minute; cu 20% mai rapid decat in cazul timpului de incalzire standard. Acum puteti economisi timp, fara a mai trebui sa asteptati atingerea temperaturii corespunzatoare in interiorul cuptorului, gatitul fiind mai rapid.

Incalzire asistata de ventilator - Ventilatoarele faciliteaza distributia uniforma a caldurii in jurul alimentelor, eliminand zonele reci din interiorul cuptorului. Astfel, prepararea este mai uniforma, mai rapida si se poate realiza la o temperatura mai scazuta decat in cazul unui cuptor conventional.

CoolDoor3 - Usa cuptorului este dotata cu 3 geamuri – geamul interior reflecta caldura, prevenind incalzirea excesiva a geamului exterior, astfel incat nu veti risca sa va ardeti daca il atingeti din greseala.

Iluminare standard - Lumina din partea posterioara a cuptorului asigura o vizualizare clara a preparatului din interiorul cuptorului.

Butoane standard - Butoanele elegante si ergonomice va permit sa mentineti curat panoul de comanda.

Email EasyClean - Pentru a facilita curatarea sa, interiorul cuptoarelor de la Hansa este acoperit cu un email special Easy Clean neporos si neted, care previne acumularea murdariei si grasimii. Acum, curatarea cuptorului este extrem de usoara.

Sistem de curatare usoara a usii - Datorita acestui nou design, geamurile din sticla pot fi demontate cu usurinta de pe usa, fara a mai fi necesara demontarea intregii usi. Datorita celor doua cleme din partea superioara a usii, nu mai este necesara utilizarea de scule, iar demontarea poate fi efectuata chiar de dumneavoastra. Aceasta va permite sa mentineti cu usurinta curatenia geamului usii cuptorului dumneavoastra.

3. Un set alcatuit dintr-un cuptor incorporabil Beko BSE22130X, pe gaz, cu timer, cu un volum de 66 de litri, clasa A de eficienta energetica, fabricat din inox, si o plita incorporabila Beko HIAG64223SX, pe gaz, cu 4 arzatoare, fabricata din inox, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri cuptoare si plite incorporabile.

Incapator si usor de utilizat, cuptorul incorporabil Beko BIC22100X este perfect pentru bucataria in care tu iti vei pune in practica retetele dorite si in care cei mici isi vor degusta deserturile mult asteptate. Volumul extins al acestui model ii permite ca, la dimensiuni standard, sa ofere un spatiu superior de gatire si depozitare.

In plus, cuptorul este dotat si cu sistem Grill, solutia ideala pentru pregatirea cotletelor, a pestelui si pentru rumenirea la suprafata a alimentelor.

Functia de low grill activeaza doar mijlocul partii superioare a elementului de incalzire. Asadar, energia este utilizata mult mai eficient.

Incalzire inferioara - Permite pornirea doar a elementului de incalzire inferioara. Perfect pentru pizza sau pentru alimente care necesita o rumenire finala in partea inferioara.

Gatire conventionala - Elementul de incalzire superior si cel inferior actioneaza simultan, fara ventilator. Acest mod de coacere traditional este recomandat in pregatirea prajiturilor, foietajelor fine sau biscuitilor.

Iluminare cuptor - Permite supravegherea alimentelor in timpul gatirii.

Gratarul este folosit pentru fripturi si pentru amplasarea pe sina dorita a alimentelor care vor fi coapte, fripte sau gatite in caserola.

In ceea ce priveste plita incorporabila Beko HIAG64223SX, arzatoarele sunt cu pana la 25% mai eficiente decat aragazele standard, iar sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.

Vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit.

Sistemul de siguranta opreste automat alimentarea cu gaz in cazul stingerii accidentale a flacarii la plita in timpul functionarii.

Aprindere integrata - Permite aprinderea flacarii la arzatoarele plitei pe gaz intr-un mod facil, direct de la butoanele panoului de control.

