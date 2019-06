eMAG reduceri. Șansă rară: televizor 4K Ultra HD la 950 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are preturi excelente la televizoarele cu cea mai buna rezolutie de pe piata, cea 4K.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat ofertele si am descoperit ca mai multe televizoare au in aceasta perioada preturi foarte mici, chiar si sub 1.000 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Allview

1. Televizorul LED Allview, cu diagonala de 109 cm, 43ATC5000, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 47% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Pretul este unul foarte bun, de 949,99 lei.

Datorita dimensiunilor ideale, vei avea propriul cinema, la tine acasa. Procesarea video Ultra Clear imbunatateste calitatea imaginii prin reducerea zgomotului, eliminarea artefactelor si cresterea nivelului de detaliu din imagini. Astfel, vei descoperi un nou univers prin cadre mai clare, detalii de umbra si culori vii.

Dotate cu un procesor de ultima generatie, aceste televizoare sunt capabile sa ofere performante superioare. Vei beneficia de o experienta de divertisment la superlativ. Procesorul MSD 3686–all in one iti ofera o noua perspectiva asupra imaginilor prin integrarea unor noi functii ce au rolul de a imbunatati calitatea, claritatea si culorile acestora.

Televizoarele Allview iti ofera o imagine curata, fiind dotate cu un procesor video care analizeaza si elimina in timp real orice zgomot sau artefact care ar putea sa-ti influenteze calitatea vizionarii. Asa ca, indiferent ca privesti valurile oceanului, o parada plina de culoare sau o cursa a bolizilor, vei avea parte de o imagine fidela, menita sa te transpuna in locul in care se petrece actiunea.

Televizoarele beneficiaza de o functie special creata pentru a atenua zgmotul din imaginile in miscare. Printr-o procesare complexa, fiecare scena iti va fi redata cu claritate uimitoare. Te vei bucura astfel de o experienta completa de imagine, in care detaliile joaca un rol important si sunt definite cu acuratete. In baza unei analize riguroase a imaginii, functia CABC controleaza perfect lumina de fundal, dozand-o optim pentru o experienta vizuala deosebita, dar si pentru un consum redus de energie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

Tehnologiile integrate in televizoarele Allview se focuseaza pe culoare, miscare si sunet la superlativ. In aceasta categorie se incadreaza si soundbar-ul incorporat, care este menit sa completeze perceptia autentica de tip Home Cinema. Functia Surround Sound, tehnologia Speaker Guard™ impreuna cu amplificatorul dedicat (clasa D) Texas Instruments, incintele acustice de tip bass reflex si cele patru difuzoare de inalta calitate iti ofera o experienta completa a sunetului, indiferent daca asculti muzica preferata sau te lasi captivat de actiunea unui film.

Asistentul vocal AVI iti aduce un nou tip de interactiune cu televizorul tau, prin intermediul telefonului. In cazul televizoarelor LED, AVI preia comanda vocala si o transpune, prin chromecast, pe televizor. Vei putea viziona la calitate maxima tot ce iti doresti, in materie de filme, emisiuni, videoclipuri sau imagini de orice fel.

Odata cu intrarea pe piata de televizoare, Allview o introduce pe AVI intr-o noua experienta. Totul, intr-o noua interfata, care iti permite sa vizualizezi rapid programul tv, videoclipuri, stiri sau emisiuni existente si sa alegi ce vrei sa vezi la televizor.

Oferta este AICI.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

2. Televizorul Smart Android LED Star-Light, cu diagoanala de 109 cm, 43DM7500, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 45% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, veti descoperi magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 43DM7500.

Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor Smart, LED ultra-slim cu ecran 4K Ultra HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat dumneavoastra veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc, datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG care va fi in scurt timp noul dumneavoastra ghid TV, simplu si mereu la indemana.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart

Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Cea mai simpla si completa interfata Smart TV este acum disponibila. Prin intermediul sistemului de operare ai acces instantaneu la toate tipurile de divertisment preferate precum si la o multitudine de aplicatii. Televizorul tau este un centru multimedia. Il poti folosi oricand sub aceasta forma, activarea functiei smart facandu-se cu doar o atingere de buton. Ai acces la aplicatiile online preinstalate, poti naviga pe orice pagina cu ajutorul browserului inclus si desigur poti urmari cele mai noi seriale si filme prin aplicatiile preferate.

Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie doar sa fixati piciorul de sustinere cu ajutorul accesoriilor livrate in pachet, asa ca veti putea viziona filmele preferate in cel mai scurt timp.

Priveste filmele preferate la cea mai mare rezolutie disponibila astazi. 3840 x 2160 pixeli pentru cea mai clara experienta video. Iar cu ajutorul optiunii Smart ai si continut suficient pentru a te delecta zi de zi cu aceasta calitate superba a imaginii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Hyundai

3. Un pret foarte bun are si televizorul LED Smart Hyundai, 43 HYN 7600 UHD, cu diagonala de 109 cm, rezolutie 4 K Ultra HD, si WIFI Integrat. Pretul sau este redus cu 41% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul smart vine si cu un cadou inclus in pret: un suport de perete reglabil.

Designul televizorului este unul elegant, iar rezolutia 3840 x 2160.

Unghiul de vizibilitate este de 178 de grade.

Memorie alocata programe (analogic=200, digital=800).

Televizorul beneficiaza si de 3 ani garantie.

