eMAG - ultima șansă. 5 electrocasnice cu preț fantastic pe 12 și 13 ianuarie

Reducerile eMAG din săptămâna electrocasnicelor pot fi comparate doar cu cele de ziua eMAG sau de Black Friday.

În acest articol, ne-am propus să analizăm oferta eMAG și să găsim acele 5 electrocasnice cu prețul cel mai convenabil. Alături de ele, venim și cu alte propuneri, dar cele cinci au chiar prețuri foarte bune.

În primul rând, trebuie menționat că întreaga ofertă eMAG poate fi consultată AICI.

1. Pentru cei care au o familie mare, cu siguranță că o mașină de spălat cu o capacitate de 9 kilograme pare o soluție foarte bună. Însă, prețurile sunt de obicei mari. Însă, eMAG vine cu o reducere foarte mare, de 700 de lei, la modelul Indesit Ecotime, cu motor inverter. Descoperiți prețul redus al mașinii AICI.

Desigur, e posibil să aveți nevoie de o mașină de spălat mai mică. În acest caz, vă recomandăm un model cu capacitate de 6 kilograme. Este o mașină de spălat Slim Indesit, clasa A+++ și cu 1200 RPM. Prețul redus este disponibil AICI.

2. Dacă sunteți în căutarea unui frigider nou și cu consum redus de energie, vă puteți îndrepta atenția și către reducerile celor de la Arctic. Varianta „buget” ar fi o combină frigorifică Arctic cu capacitate de 262 litri și funcție Fast Freeze Zone. Prețul, redus cu aproape 500 de lei, este disponibil AICI.

Dacă nevoile familiei sunt cu totul altele și aveți nevoie de un frigider mai mare și foarte bine compartimentat, puteți opta pentru un side by side. Modelul la cea mai avantajoasă reducere pare a fi Heinner HSBS-520NFXWD. Cu o capacitate foarte mare - 514 litri -,, aparatul frigorific are clasa A+ și funcție Full No Frost. Îl găsiți la preț special AICI.

3. Trecem la aragaze și avem o reducere pentru aragaze clasice, dar și pentru pachete aragaz plus cuptor incorporabile.

La clasice, ne-am plăcut foarte mult modelul Studio Casa Firenze FE50. Are un design extrem de plăcut, iar reducerea este de fix 500 de lei. Prețul mai mult decât bun din aceste zile poate fi consultat AICI.

La incorporabile, am descoperit prețul excelent pe care eMAG îl are în aceste zile la un set compus din cuptor electric și plită pe gaz de la Arctic. Prețul e mai mic cu peste 600 de lei decât cel normal și îl găsiți AICI.

4. Dacă vreți să schimbați chiuveta și bateria de la bucătărie, ne-au atras atenția reducerile la seturile Pyramis. Sunt chiuvete din granit, cu baterii care se potrivesc de minune, iar producătorul oferă și un dozator de detergent lichid. Sunt disponibile în culorile crem, negru și alb și pot fi găsite - la preț mai mic cu 35% - AICI.

5. Este o perioadă cu mari reduceri și la centrale termice. Recomandarea noastră pentru apartamente și case medii este o centrală termică în condensare Motan Green 24, cu tiraj forțat, 24 KW, cu două schimbătoare de căldură și funcție de aerisire. Prețul este cu 500 de lei mai mic decât în restul anului și poate fi consultat AICI.