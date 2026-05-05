Gazele din România, printre cele mai ieftine din Europa. Țara în care sunt de patru ori mai scumpe decât la noi

1 minut de citit Publicat la 14:07 05 Mai 2026 Modificat la 14:07 05 Mai 2026

Gazele din România, printre cele mai ieftine din Europa. Foto: Getty Images

Prețurile la gaze pentru populație au crescut ușor în a doua jumătate a anului 2025 în Uniunea Europeană, însă România se menține în continuare printre țările cu cele mai mici tarife, alături de Ungaria și Croația, arată datele publicate de Eurostat.

În semestrul doi din 2025, preţul mediu la gaze pentru consumatorii casnici din UE a continuat să arate fluctuaţiile sezoniere între semestre care erau vizibile înaintea crizei energetice din 2022, acest tipar fiind distorsionat în 2022 şi 2023, în timp ce Ungaria, Croaţia şi România au avut cele mai scăzute preţuri, arată datele publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), preluate de Agerpres.

În perioada iulie-decembrie 2025, preţul mediu, inclusiv taxele, a urcat la 12,28 euro pentru 100 kWh, de la 11,43 euro per 100 kWh în primul semestru din 2025. Preţurile sunt comparabile cu cele înregistrate în semestrul doi din 2024, în timp ce în ultimele trei semestre taxele s-au menţinut stabile.

În rândul UE se observă disparităţi ample în privinţa preţurilor gazelor naturale pentru consumatorii casnici.

Cele mai ridicate preţuri sunt în Suedia (20,92 euro per 100 kWh), Ţările de Jos (17,19 euro pentru 100 kWh) şi Italia (14,81 euro pentru 100 kWh), iar cele mai scăzute în Ungaria (3,40 euro per 100 kWh), Croaţia (5,43 euro pentru 100 kWh) şi România (5,66 euro pentru 100 kWh).

Cea mai mare pondere a impozitelor şi taxelor plătite de consumatorii casnici pentru gazele naturale s-a înregistrat în Ţările de Jos (51,8%), Danemarca (48,9%) şi Suedia (35,9%), iar cea mai redusă în Croaţia (4,8%), Grecia (8,1%) şi Belgia (16,5%).

Exprimate în PPS - puterea de cumpărare standard - cel mai ridicat preţ la gaze pentru consumatorii casnici a fost în Suedia (17,16 euro per 100 kWh), Portugalia (17,04 euro per 100 kWh) şi Italia (15,48 euro per 100 kWh), iar cel mai redus în Ungaria (4,67 euro per 100 kWh), Luxemburg (6,75 euro per 100 kWh), Slovacia (7,58 euro per 100 kWh), Croaţia (7,62 euro per 100 kWh), Belgia (8 euro per 100 kWh), Estonia (8,31 euro per 100 kWh), Lituania (8,76 euro per 100 kWh), Danemarca (9,62 euro per 100 kWh) şi România (9,69 euro per 100 kWh).