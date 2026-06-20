Harta concedierilor în România: Județele unde au dispărut deja cele mai multe joburi. Se așteaptă un nou val de disponibilizări

Industria auto este cea mai afectată, cu 837 de disponibilizări. Sursa foto: Getty Images

Crește valul de concedieri în România până la finalul lunii iunie. Prin reforma Guvernului Bolojan, ar putea fi tăiate peste 45.000 de posturi la stat, după ce mii de oameni au fost deja concediați din sectorul privat, potrivit Antena 3 CNN.

Reforma a fost deja atacată la CCR de Avocatul Poporului, iar mai multe administrații locale au reușit să obțină suspendarea aplicării acesteia în câteva județe.

Dacă ne uităm la mediul privat, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în primele patru luni ale anului au fost concediate colectiv mai bine de 5.200 de persoane.

Primele cinci municipii și județe însumează peste 50% din totalul concedierilor colective la nivel național.

Bucureștiul ocupă locul întâi, cu peste 1.519 persoane concediate. Urmează Hunedoara (477), Bistrița-Năsăud (376), Constanța (322) și Bihor (291).

Care sunt cele mai afectate domedii

Dacă ne uităm la domeniile afectate de valul de concedieri, vedem că industria auto este cea mai afectată, cu 837 de disponibilizări.

Este urmată de confecții/îmbrăcăminte (454),reparații/mentenanță industrială (416), pielărie și încălțăminte (384) și mobilă (243).

Totodată, nici sectorul IT nu a rămas neafectat de situația economică. Un număr de 225 de angajați și-au pierdut locurile de muncă în acest sector, privit până acum ca fiind unul sigur.

Este de așteptat ca numărul șomerilor să crească în România, având în vedere că până la 1 iulie trebuie aplicată reforma administrației, care ar putea duce la reducerea numărului de posturi cu 45.500 de persoane. Această reformă ar aduce o economie la buget de 1,6 miliarde de lei în acest an.

O zonă care ar putea fi mai afectată este Poliția Locală, unde aproximativ 600 de persoane ar putea fi concediate, în contextul intenției Guvernului de a stabili un raport între numărul polițiștilor locali și populația fiecărei localități.

De asemenea, și posturile din Prefecturi ar putea fi afectate. Acestea ar urma să reducă cheltuielile de personal cu 10%.