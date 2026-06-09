A treia instanță suspendă concedierile din primării. Reforma lui Bolojan a fost blocată și la Buzău

<1 minut de citit Publicat la 15:31 09 Iun 2026 Modificat la 15:31 09 Iun 2026

Este a treia decizie luată de o Instanță care vizează blocarea concedierilor la nivelul administrației locale, pe baza ordonanței Guvernului condus de Ilie Bolojan. FOTO: Agerpres

Tribunalul Buzău a suspendat marți executarea ordinului emis de Prefectul Județului Buzău privind concedierile din administrația locală. Decizia este executorie de drept și rămâne în vigoare până la soluționarea cauzei pe fond.

"Dispune suspendarea executării actului administrativ cu nr. 3920/16.03.2026, emis de către Prefectul Jud. Buzău, până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 de zile de la comunicare", se precizează în decizia Instanței.

Aceasta este a treia decizie luată de o Instanță care vizează blocarea concedierilor la nivelul administrației locale, pe baza ordonanței Guvernului condus de Ilie Bolojan privind tăierile din primării

Pe 20 mai, Tribunalul Vrancea a suspendat aplicarea ordinului emis de prefectul județului privind reducerea numărului de posturi din primării.

De asemenea, pe data de 8 mai, o măsură similară a fost luată și de Tribunalul Covasna. Și atunci a fost suspendat aplicarea ordinului prefectului județului, în urma unei acțiuni inițiate de Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR).

Procesele au început din cauza aplicării OUG nr. 7/2026, prin care toate prefecturile au fost obligate să suprapună reducerea cu 30% a numărului de posturi cu o alta anterioară, de 10%, susține sindicatul.