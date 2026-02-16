Sectorul IT contribuie cu peste 7% la PIB-ul României

Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty

Sectorul IT contribuie cu peste 7% din Produsul Intern Brut al României, însă doar 5% dintre companiile active pe piaţa naţională folosesc Inteligenţa Artificială (AI), în timp ce mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale, arată datele Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), într-un comunicat de presă transmis, luni, și citat de Agerpres.



Potrivit organizaţiei, după un deceniu de creştere accelerată, industria IT din România se apropie de un punct de inflexiune, iar fără un salt clar către inovare, productivitate şi valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se erodeze.



"Deşi sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, în ansamblul economiei naţionale doar 5% dintre companii folosesc Inteligenţa Artificială, sub 20% utilizează servicii de cloud, iar mai puţin de o treime dintre adulţi au competenţe digitale avansate. Aceste cifre definesc miza următorului deceniu pentru economia românească şi stau la baza ANIS International Summit 2026, de la Bucureşti", menţionează ANIS.



Asociaţia de profil anunţă organizarea ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe data de 12 mai 2026, la Bucureşti, sub titlul "From Scale to Innovation: Romania's Next Competitive Edge", urmat de Gala Premiilor de Excelenţă ale Industriei IT.



Summitul reuneşte lideri ai industriei IT, decidenţi guvernamentali şi experţi internaţionali, într-un format orientat spre conversaţii pragmatice şi decizii care pot fi transpuse în politici publice, investiţii şi acţiuni concrete.



"România trebuie să decidă dacă rămâne într-un model economic bazat pe volum şi cost sau trece la un model bazat pe inovare. Aceasta este conversaţia pe care o aduce în prim-plan ANIS International Summit 2026: trecerea de la creştere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare", a declarat, în comunicat, directoarea executivă ANIS, Corina Vasile.



ANIS International Summit 2026 este construit ca răspuns direct la decalajul dintre potenţialul sectorului IT şi impactul său real în economie, printr-o agendă coerentă, orientată spre soluţii şi decizie.



În ceea ce priveşte Gala Premiilor de Excelenţă ale Industriei IT, evenimentul aduce în prim-plan rezultatele măsurabile, iniţiativele cu impact real şi organizaţiile care contribuie activ la maturizarea industriei.



Premiile sunt acordate în opt categorii: ESG Program of the Year; Innovation of the Year; Education Program of the Year; Startup of the Year; R&D Project of the Year; Software Project of the Year; Software Product of the Year; Company of the Year.



Înscrierile sunt deschise până pe 15 martie 2026 şi se adresează companiilor din întregul ecosistem IT&C, inclusiv celor care nu sunt membre ANIS. Evaluarea va fi realizată de către jurii specializate şi va urmări impactul, sustenabilitatea şi relevanţa rezultatelor, dincolo de dimensiunea sau notorietatea companiilor participante, subliniază organizatorii.



Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii este organizaţia reprezentativă a industriei de IT din România, cu peste 150 de companii-membre.