Încă o bancă dispare din România

Foto: Pixabay.com

Fuziunile din piaţa bancară din România au luat amploare în ultima perioadă, mai multe instituţii de credit fiind „înghiţite” rând pe rând de alte bănci străine.

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care First Bank S.A. preia Leumi Bank Romania S.A, achiziţionând a 99,9235% din capitalul social al acesteia. First Bank S.A. este o instituţie de credit care oferă o gamă completă de servicii bancare pentru persoane fizice şi juridice.

First Bank este controlată de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l., al cărei capital majoritar este deţinut de J.C. Flowers IV, L.P., un fond consiliat de J.C. Flowers & Co. LLC entitate înregistrata la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori din SUA (United States Securities and Exchange Commission). Bank Leumi România SA este de asemenea o instituţie de credit care face parte din grupul Bank Leumi şi care oferă servicii bancare pentru persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv conturi curente, depozite sau finanţări şi facilităţi de creditare, scrie Adevarul.