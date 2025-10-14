Indicele ROBOR la trei luni a scăzut marţi la 6,47% pe an

Banca Naţională a României a publicat ultimele informații despre ROBOR. Sursa foto: Getty Images

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,47% pe an, de la 6,48% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), potrivit Agerpres.

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,61% pe an, de la 6,62%, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,81%, de la 6,82%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.

Rate de 3 ori mai mari în România decât în Vest

Chiar dacă salariile încasate din țara noastră nu se compară cu cele din vest, românii plătesc de multe ori credite mai scumpe decât vecinii europeni. Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre acelaşi credit, făcut la aceeaşi bancă, însă la o sucursală dinafara ţării. Iată de ce ajung românii să plătească chiar şi de trei ori suma împrumutată.

Românii plătesc rate uriaşe la bănci, în condiţiile în care avem unele dintre cele mai mari dobânzi din Europa. La unele bănci, acestea sar de 10%, în timp ce vecinii bulgari plătesc dobânzi de sub 4%. În Slovenia, ţară din zona euro, dobânda abia depăşeşte 3%.

La un credit de 100.000 de euro, asta înseamnă că românii achită cu aproximativ 200 de euro în plus pe lună, comparativ cu vecinii bulgari.

Dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici. Și la noi, indicele Euribor este mai redus decât ROBOR sau IRCC, însă specialiştii atrag atenţia că nu este recomandat să luăm credite în euro dacă nu încasăm veniturile în această monedă.