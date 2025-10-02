Rate de 3 ori mai mari în România decât în Vest: De ce românii plătesc atât de mult pentru același credit, la aceeași bancă

Românii plătesc rate uriaşe la bănci, în condiţiile în care avem unele dintre cele mai mari dobânzi din Europa. Foto: Getty Images

Chiar dacă salariile încasate din țara noastră nu se compară cu cele din vest, românii plătesc de multe ori credite mai scumpe decât vecinii europeni. Se întâmplă inclusiv dacă vorbim despre acelaşi credit, făcut la aceeaşi bancă, însă la o sucursală dinafara ţării. Iată de ce ajung românii să plătească chiar şi de trei ori suma împrumutată.

Românii plătesc rate uriaşe la bănci, în condiţiile în care avem unele dintre cele mai mari dobânzi din Europa. La unele bănci, acestea sar de 10%, în timp ce vecinii bulgari plătesc dobânzi de sub 4%. În Slovenia, ţară din zona euro, dobânda abia depăşeşte 3%.

La un credit de 100.000 de euro, asta înseamnă că românii achită cu aproximativ 200 de euro în plus pe lună, comparativ cu vecinii bulgari.

Dobânda de politică monetară stabilită de BNR este de trei ori mai mare decât cea fixată de Banca Centrală Europeană, motiv pentru care statele din zona euro au dobânzi mult mai mici. Și la noi, indicele Euribor este mai redus decât ROBOR sau IRCC, însă specialiştii atrag atenţia că nu este recomandat să luăm credite în euro dacă nu încasăm veniturile în această monedă.

În plus, inflaţia din România este de cinci ori mai mare decât media UE sau decât cea din zona euro. Estimările arată că, în perioada următoare, ar putea depăşi pragul psihologic de 10%, odată cu impactul scumpirilor din această vară, generate de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Banca Naţională a decis anul trecut, în două rânduri, să reducă dobânda cheie: în iulie de la 7% la 6,75% pe an, iar în august la 6,5% pe an. Până atunci, rata dobânzii cheie fusese nemodificată din ianuarie 2023. Pentru acest an, însă, specialiştii nu se aşteaptă la o nouă scădere.

Românii plătesc dobânzi uriașe

Un exemplu elocvent arată diferențele enorme dintre dobânzile din România și cele din alte țări europene. Pentru un apartament de 100.000 de euro și un credit de 85.000 de euro, rata lunară în România este de 3.033 lei, la o dobândă de 8,66%.

În Bulgaria, pentru același credit, dobânda este de 3,78%, iar rata lunară este de doar 1.300 lei. În Slovenia, dobânda este de 3,16%, iar rata lunară ajunge la 1.100 lei. În Bosnia, dobânda este de 4,33%, iar rata lunară se ridică la 1.600 lei.

Diferențele arată cât de mari sunt costurile creditelor în România comparativ cu alte țări europene, românii plătind lunar cu mii de lei mai mult decât vecinii lor pentru același împrumut.