Introducerea taxei pe carbon la îngrăşăminte importate, din 1 ianuarie 2026, poate duce la scumpiri de peste 30 %, spun agricultorii

Îngrăşămintele folosite de agricultori pot reprezenta chiar și o treime din costul total de producţie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Introducerea unei taxe pe carbon la importurile de îngrăşăminte în UE, de la 1 ianuarie 2026, poate duce la scumpiri de peste 30 %, avertizează agricultorii români, potrivit Agerpres.

Fermierii şi organizaţiilor profesionale din sectorul agricol din România cer amânarea aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) pentru îngrăşăminte până la finalizarea completă a cadrului tehnic şi măsuri compensatorii clare, pentru a evita transferarea costurilor către fermieri şi pierderea competitivităţii agriculturii UE.

Într-o scrisoare deschisă, Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) lansează un apel public către Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, precum şi către Comisiile AGRI şi INTA ale Parlamentului European cu privire la riscurile majore generate de intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2026, a Mecanismului de Ajustare la Frontieră pentru Carbon (CBAM) aplicat îngrăşămintelor.

„Măsura poate produce efecte negative severe asupra întregului lanţ agroalimentar”

„Această măsură, implementată într-un moment de vulnerabilitate fără precedent, poate produce efecte negative severe asupra întregului lanţ agroalimentar, de la fermieri până la consumatorul final”, atrage atenţia Forumul APPR.

Datele analizate de Forumul APPR arată că fermierii europeni se confruntă, încă din 2020, cu o explozie a costurilor de producţie, care au dus marjele la niveluri istorice, uneori negative; îngrăşămintele reprezintă 15-30% din costul total de producţie - cea mai mare cheltuială variabilă, iar preţurile au crescut deja cu 10-15% ca urmare a restricţiilor impuse importurilor din Rusia

şi Belarus.

„UE depinde în proporţie de aproximativ 50% de importurile din ţări terţe, iar stocurile actuale acoperă doar 60% din necesarul pentru 2026”, arată fermierii.

În aceste condiţii, aplicarea CBAM pentru îngrăşăminte, în forma actuală, poate determina: creşteri suplimentare de preţ de la 10% la peste 30%; imposibilitatea comercianţilor de a plasa comenzi, din cauza lipsei unor formule de calcul complete; risc real de lipsă de îngrăşăminte la începutul anului agricol 2026; diminuarea producţiei europene şi pierderea competitivităţii faţă de ţări terţe.

Scumpirea alimentelor pentru consumatorii europeni

„Toate acestea vor afecta întregul lanţ agroalimentar, culminând cu scumpirea alimentelor pentru consumatorii europeni”, avertizează Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR).

Deşi aplicarea este prevăzută pentru 1 ianuarie 2026, spun specialiştii, Comisia Europeană nu a finalizat elementele tehnice fundamentale ale CBAM: valorile implicite, formulele finale de calcul, referinţele pentru estimarea emisiilor. În paralel, contextul geopolitic - război la graniţele UE, volatilitate extremă pe pieţe, perturbări ale rutelor comerciale - nu a fost luat în considerare în analiza iniţială de impact.

Contrastul cu SUA este izbitor: Statele Unite au anunţat un pachet de 12 miliarde dolari pentru sprijinirea fermierilor şi suspendarea taxelor pe îngrăşăminte, în timp ce UE reduce bugetul PAC cu 65 de miliarde euro şi introduce o nouă taxă ce apasă direct asupra costurilor fermierilor.

În acest context, solicită instituţiilor amânarea aplicării CBAM pentru îngrăşăminte până la finalizarea completă a cadrului tehnic, organizarea unei dezbateri urgente în Parlamentul European pentru evaluarea consecinţelor economice, tehnice şi geopolitice şi măsuri compensatorii clare, pentru a evita transferarea costurilor către fermieri şi pierderea competitivităţii agriculturii UE.

CBAM riscă să declanşeze o criză de aprovizionare

„Fără aceste măsuri, CBAM riscă să declanşeze o criză de aprovizionare, o nouă creştere accentuată a preţurilor şi o reducere drastică a producţiei agricole europene. În acest context critic, Forumul APPR face un apel ferm la responsabilitate, dialog şi intervenţie rapidă din partea autorităţilor naţionale şi europene”, atenţionează fermierii, în document.

Organizaţia îşi reafirmă disponibilitatea de a furniza date tehnice, exemple şi analize necesare pentru fundamentarea deciziilor care pot evita o criză majoră a pieţei îngrăşămintelor şi a sectorului agroalimentar european.

Forumul Agricultorilor şi Procesatorilor Profesionişti din România (FAPPR) este o structură profesională federativă, formată din producători agricoli şi reprezentanţi ai lanţului profesional agricol din România, înfiinţată în anul 2012.

Forumul APPR este vocea activă a fermierilor şi procesatorilor din agricultură, membră a Confederaţiei Europene a Producătorilor de Porumb (CEPM) şi a platformei europene Farm Europe - activă în reprezentarea intereselor legitime ale filierelor agricole europene.

FAPPR furnizează asistenţă tehnică, economică şi legislativă pentru membrii şi organizaţiile profesionale ale fermierilor din România afiliate.