La 34 de ani, a făcut un milion de victime să piardă 40 de miliarde de dolari: Acum, „Regele cripto” va sta 15 ani la închisoare

Mogulul Do Kwon, cunoscut de unii drept „regele criptomonedelor”. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul mogul al criptomonedelor, Do Kwon, cunoscut de unii drept „regele criptomonedelor”, a fost condamnat joi la 15 ani de închisoare după ce o prăbușire de 40 de miliarde de dolari a scos la iveală că ecosistemul său crypto era o fraudă. Victimele sale au declarat că tânărul de 34 de ani, specialist în tehnologie financiară, a folosit încrederea lor pentru a-i convinge că investiția, susținută în secret de infuzii de numerar, era sigură, potrivit CNN.

Kwon, absolvent Stanford, și-a cerut scuze după ce victimele - unele în instanță, altele prin telefon - au descris impactul escrocheriei: economii de-o viață pierdute, carități afectate și vieți distruse. Una dintre victime a scris judecătorului că a luat în calcul sinuciderea după ce tatăl său și-a pierdut banii de pensie în acest scandal.

„Infracțiunea a făcut ca oameni reali să piardă 40 de miliarde de dolari reali”

Judecătorul Paul A. Engelmayer a declarat, la o audiere de o zi la Curtea Federală din Manhattan, că recomandarea guvernului de 12 ani de închisoare a fost „nerezonabil de indulgentă”, iar cererea apărării de cinci ani a fost „complet de neconceput și extrem de nerezonabilă”.

Kwon se confrunta cu o pedeapsă maximă de 25 de ani.

„Infracțiunea dumneavoastră a făcut ca oameni reali să piardă 40 de miliarde de dolari reali, nu niște pierderi fictive,” i-a spus Engelmayer lui Kwon, care a stat la masa apărării purtând un costum galben de detenție.

Judecătorul a numit-o „o fraudă la scară epică, generațională” și a spus că Kwon a avut o „putere aproape mistică” asupra investitorilor, provocând „distrugeri umane incalculabile”.

Pierdere mai mare decât FTX și OneCoin la un loc: Un milion de victime

Kwon și-a recunoscut vinovăția în august pentru acuzații de fraudă legate de colapsul Terraform Labs, firma din Singapore pe care a co-fondat-o în 2018. Pierderea depășea totalul pierderilor din fraudele FTX și OneCoin, au declarat procurorii, estimând un milion de victime.

Terraform Labs promova TerraUSD ca un „stablecoin” sigur, o monedă legată de active stabile pentru a evita fluctuațiile drastice de preț. Procurorii susțin că era doar o iluzie, susținută de infuzii externe de numerar, care s-au prăbușit după ce moneda a scăzut sub valoarea de 1 dolar. Colapsul a devastat investitorii în TerraUSD și Luna, declanșând „o cascadă de crize în piețele crypto”.

Kwon a încercat să reconstruiască Terraform Labs în Singapore înainte de a fugi în Balcani cu pașaport fals, potrivit procurorilor. A fost reținut din martie 2023 în Muntenegru, fiind creditat cu 17 luni petrecute acolo înainte de a fi extrădat în SUA.

„Am petrecut aproape fiecare moment treaz din ultimii ani gândindu-mă ce aș fi putut face diferit”

Kwon a acceptat să cedeze peste 19 milioane de dolari ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției. Avocații săi au susținut că acțiunile sale nu au fost motivate de lăcomie, ci de aroganță și disperare. Judecătorul a respins cererea ca pedeapsa să fie executată în Coreea de Sud, unde mai este acuzat și unde locuiesc soția și fiica sa de 4 ani.

„Am petrecut aproape fiecare moment treaz din ultimii ani gândindu-mă ce aș fi putut face diferit și ce pot face acum pentru a îndrepta lucrurile,” i-a spus Kwon lui Engelmayer. Ascultarea victimelor i-a fost „înfricoșătoare și mi-a amintit încă o dată de pierderile mari pe care le-am cauzat.”

Victimele spun că pierderile le-au distrus viețile: „17 ani din viața noastră, pierduți”

O victimă, vorbind prin telefon, a spus că soția l-a părăsit, fiii săi nu au mai putut merge la facultate, iar el a fost nevoit să se mute înapoi în Croația la părinți după ce economiile familiei au fost pierdute. Alta a spus că trebuie să „trăiască cu vina” că a convins rudele și sute de organizații non-profit să investească.

Stanislav Trofimchuk a declarat că investiția familiei sale a scăzut de la 190.000$ la 13.000$ — „17 ani din viața noastră, pierduți” în ce el a descris drept „două săptămâni de teroare pură.”

Chauncey St. John a spus că unele organizații non-profit cu care lucra au pierdut peste 2 milioane de dolari, iar un grup religios aproximativ 900.000$. El și soția sa au rămas cu datorii, iar socrii săi au fost obligați să muncească mult peste vârsta de pensionare planificată. Totuși, St. John a spus că îl iartă pe Kwon și „mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de sufletul lui.”

Procurorul Sarah Mortazavi a declarat că Kwon a creat „o iluzie de reziliență în timp ce ascundea eșecul sistemic” și că fraudă a fost „executată cu aroganță, manipulare și totală nepăsare față de oameni.”