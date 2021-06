O mare companie germană caută să angajeze 1.000 de români. "Ne dorim cei mai buni specialişti în tehnologie, IT şi automatizare"

În urma acestei investiţii a companiei Dräxlmaier, firma va crea şi 1.000 de locuri de muncă disponibile la Timişoara.

De asemenea, în urma investiţiei, Timişoara se poziţionează ca un jucător important pe piaţa naţională şi europeană a tehnologiilor verzi.

"Timișoara va produce baterii pentru automobile electrice din întreaga lume.

Fabrica de baterii pentru maşini electrice aduce 1000 de locuri de muncă

Prin investiția Companiei Dräxlmaier, de 200 de milioane de euro în următorii șase ani în e-mobilitate, pe care am avut bucuria să o anunțăm astăzi, orașul nostru se poziționează ca un jucător important pe piața națională și europeană a tehnologiilor verzi.

Sper ca această investiție să atragă după sine și alte proiecte în acest domeniu, dar și forță de muncă înalt calificată pentru cele 1000 de locuri de muncă pe care compania germană le va crea în Timișoara.

Le urez succes și îi asigur de tot sprijinul Primăriei Timișoara. Sper ca în curând să-l felicit și pe primul timișorean care va conduce o mașină electrică dotată cu o baterie fabricată la Timișoara", a scris primarul Timişoarei, Dominic Fritz, pe pagina de Facebook.

Investiţia prezentă este anunţată la câteva luni distanţă de anunţul celor de la Ford care au spus că din 2024 la Craiova va fi produs primul automobil electric din România.

Grupul german Dräxlmaier are la Timişoara un teren de 130.000 mp pentru care are un plan de dezvoltare pe o perioadă de 15 ani, iar în România, compania are circa 14.000 de angajaţi.

La Timişoara, complexul gândit de arhitecţii Dräxlmaier va cuprinde cinci clădiri de producţie concentrate în jurul unei clădiri-nucleu – care va fi una modernă, de birouri, cu spaţii sociale şi laboratoare de cercetare.

Dräxlmaier: Vom implementa o serie de proiecte noi pentru automobilele electrice

Compania investeşte în tehnologie modernă şi va realiza componente electronice şi baterii de înaltă tensiune pentru automobile electrice.

Profilul fabricii se adaptează astfel cerinţelor moderne ale industriei auto.

"Cu sistemele noastre de baterii din segmentul E-mobility, sprijinim producătorii de automobile pentru a face mobilitatea viitorului şi mai sigură, mai confortabilă şi mai durabilă.

Fabrica va cunoaşte mai multe etape de dezvoltare în următorii ani. Vom implementa o serie de noi proiecte pentru automobilele electrice.

Portofoliul de produse, tehnologia şi procesele de producţie din fabrică se vor schimba", spune dr. Alexander Schubel, Directorul General Operations al Dräxlmaier Timişoara.

Dräxlmaier: Implementăm procese noi de producţie, robotică, linii de asamblare automatizate

În 2021, vor fi implementate procese noi de producţie: robotică, echipamente de testare de înaltă tensiune, linii de asamblare automatizate şi tehnologie pentru realizarea bateriilor.

"Noile echipamente complexe presupun şi noi metode de lucru: analiza de date în timp real, mai multe decizii bazate pe tehnologie. Motorul acestei dezvoltări este echipa noastră.

La fel ca şi până în prezent, ne dorim să avem în continuare în fabrică cei mai buni specialişti pasionaţi de tehnologie, IT şi automatizare", precizează directorul General Operations, dr. Alexander Schubel.

Dräxlmaier produce în fabricile din România cablaje electrice, componente electrice şi electronice, cablaje de înaltă tensiune, interioare (cockpit), console centrale şi panouri de uşi.

Germanii produc în fabricile locale sisteme electrice şi electronice, interioare de lux şi sisteme de bord pentru mărci premium din industria de profil, precum BMW, Jaguar, Mercedes-Benz sau Maserati.

